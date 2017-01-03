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03.01.2017 19:21
Двое жителей Усинска вооружившись ножом и отверткой ограбили магазин
Злоумышленники похитили из кассы магазина 30 тысяч рублей, на след нападавших вывела служебно-розыскная собака.
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Как сообщает пресс-служба МВД России по Республике Коми, под утро 2 января двое мужчин зашли в помещение продовольственного магазина. Угрожая продавцу ножом и отверткой, злоумышленники похитили из кассы 30 тысяч рублей и скрылись.

По прибытии на место происшествия служебная собака взяла след и привела полицейских к подъезду многоквартирного дома, где был обнаружен нож, используемый в качестве орудия преступления. Далее выяснить личности злоумышленников не составило труда.

Похитителями оказались молодые люди 1988 и 1992 годов рождения. Известно, что один из них, 24-летний молодой человек, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж. Кроме того, в ходе обыска по месту проживания обоих злоумышленников были обнаружены отвертки и часть похищенных денежных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемые дали признательные показания и в настоящий момент задержаны.

Стоит отметить, что магазин не оборудован охранной сигнализацией, также отсутствует тревожная кнопка. В торговом зале есть лишь система видеонаблюдения. Расследование по делу продолжается.

Усинск.Онлайн

Комментарии (17)

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  • 1234
    03.01.2017, 19:29:29
    8
    Что за д****ы живут у нас в городе??
  • Димон
    03.01.2017, 19:45:26
    22
    Д****ы живут в каждом городе, даже самом благополучном. Респект полиции. А собаке мяса тазик. В мороз рисково собак на след ставить.
    • Димону
      03.01.2017, 21:20:32
      2
      точно!!!!!
      Могут привести обратно в отделение)))))
      • Димон
        04.01.2017, 11:06:40
        2
        Да уж, бывало, когда кинолог вперед собаки по снежным следам бежал ))))))))). Главное результат. И жуликов поймали и собаку применили.
  • кон
    03.01.2017, 20:00:20
    2
    Новогодние праздники
    Я давно говорил и говорю, что много отдыхать для людей вредно. Отметили Новый год 31 и 1, а с 2.01. рабочие дни и всё!
  • Каринп
    03.01.2017, 20:35:53
    4
    А что за магазин?
  • Андр
    03.01.2017, 20:57:24
    1
    Усинск
    На Кол их обоих!!!
  • Да уж....
    03.01.2017, 21:10:37
    2
    Лохонулись.....)))))Редиски!!!!
  • Гость
    03.01.2017, 22:46:33
    4
    Ух ты. У нас есть кинологическая служба ? Раньше да помню была возле пожарки, там постоянно овчарок дрессировали.
    • :-)
      03.01.2017, 23:46:12
      3
      Да да,и сабака, с милицей приходил!
  • -_-
    04.01.2017, 0:20:52
    5
    Вот б а р а н ыыы
    Теперь из-за тридцатки получат лет 8 за разбой
    • лёха
      04.01.2017, 21:20:08
      6
      украли б милиард ни хрена не было бы им
  • рам
    04.01.2017, 16:29:51
    -2
    синива
    походу выпить не начто было.а так непрофи.тупо попались.
  • какие новости
    04.01.2017, 18:59:54
    2
    в КОМИ
    криминальные дела (экономика, э/э, бывший ФСБ и т.п.)
  • О
    04.01.2017, 23:49:38
    2
    Собака - для радости наших глаз)
    Агентура не спит.
  • Лёхе
    05.01.2017, 0:08:07
    3
    А где можно украсть миллиард вооружившись отвёрткой ? Тут минимум депутатским мандатом вооружаться надо .
    • Лёха
      05.01.2017, 18:50:19
      3
      это точно
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