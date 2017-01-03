Двое жителей Усинска вооружившись ножом и отверткой ограбили магазин

Злоумышленники похитили из кассы магазина 30 тысяч рублей, на след нападавших вывела служебно-розыскная собака.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Республике Коми, под утро 2 января двое мужчин зашли в помещение продовольственного магазина. Угрожая продавцу ножом и отверткой, злоумышленники похитили из кассы 30 тысяч рублей и скрылись.

По прибытии на место происшествия служебная собака взяла след и привела полицейских к подъезду многоквартирного дома, где был обнаружен нож, используемый в качестве орудия преступления. Далее выяснить личности злоумышленников не составило труда.

Похитителями оказались молодые люди 1988 и 1992 годов рождения. Известно, что один из них, 24-летний молодой человек, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж. Кроме того, в ходе обыска по месту проживания обоих злоумышленников были обнаружены отвертки и часть похищенных денежных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемые дали признательные показания и в настоящий момент задержаны.

Стоит отметить, что магазин не оборудован охранной сигнализацией, также отсутствует тревожная кнопка. В торговом зале есть лишь система видеонаблюдения. Расследование по делу продолжается.

Усинск.Онлайн