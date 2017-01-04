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04.01.2017 10:01
Вода и свет подорожали на 50 процентов
Вода и свет подорожали с Нового года на 50 процентов в каждой третьей российский квартире. Платежи выросли у тех, кто до сих пор не установил у себя счетчики.
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Фото: Depositphotos.com

Вода и свет подорожали с Нового года на 50 процентов в каждой третьей российский квартире. Платежи выросли у тех, кто до сих пор не установил у себя счетчики.

Квитанции с новыми цифрами придут уже в конце января.

Впрочем, сюрпризом такую ситуацию можно назвать с большой натяжкой. О том, что жителям квартир без счетчиков будут платить штрафы, правительство говорит уже давно. Более того, в прошлом году нарушители уже получали платежки с повышающим коэффициентом 1,4 к нормативу потребления. Но санкции, судя по всему, сильного эффекта не возымели.

С этого года наказание ужесточается - с 1 января коэффициент увеличен до 1,5. То есть, если в квартире нет счетчика на воду или электричество, то сумма оплаты этой услуги поднимется в 1,5 раза (то есть на 50 процентов).

Избежать штрафов смогут жильцы домов, в которых нет технической возможности установить приборы учета, говорится в постановление кабмина от 29 июня 2016 года "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг". В основном это ветхие и аварийные дома, строения, полулежащие сносу и так далее.

Почему же россияне не устанавливают у себя счетчики? Дело в том, что те, у кого нет приборов учета, сегодня платят по нормативу, который зависит от количества прописанных в квартире. И если количество жильцов по факту гораздо больше (например, квартира нелегально сдается), то гораздо выгоднее "не замечать" требования правительства. Ведь платить надо за двоих, а воды и электричества можно лить и жечь за десятерых. А оплачивают эти излишки, как правило, соседи.

Кстати, летом прошлого года штрафы для нарушителей хотели увеличить сразу в 5 раз, но правительство рекомендовало повременить с таким резким ужесточением ответственности из-за сложной экономической ситуации в стране.

По оценкам экспертов, водные счетчики сегодня установили в 70 процентах всех домов и квартир. С электросчетчиками ситуация гораздо лучше - они есть у 95 процентов россиян.

Следующим шагом может стать автоматическая система снятия показаний без участия самих жильцов, уверена исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. "Надо оснастить все квартиры и дома однотипными устройствами, которые будут автоматически передавать данные о потреблении воды и электричества, - рассказала она "Российской газете". - Это могло бы снять массу проблем: от нежелания устанавливать приборы до несвоевременной передачи данных и "скручивания" показаний". Для этого надо внести изменение в закон, признав эти счетчики общедомовым имуществом.

Напомним, что обязанность устанавливать у себя в квартире приборы ложится на квартирантов. В разных городах стоимость разная: в Москве и Санкт-Петербурге приборы учета могут поставить в среднем за 4 тысячи рублей в зависимости от состояния труб, а в маленьких городах цена, как правило, выше из-за слабой конкуренции среди местных сантехнических компаний.

Комментарии (29)

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  • /\/\
    04.01.2017, 11:24:10
    11
    Одного совсем не понимаю:- почему соседи, у которых уже стоят счётчики, должны платить за тех, кто не платит и тех кто мудрит? Выяснить тех у кого нет счётчиков нет никаких трудностей- по показаниям в расчётный. Их и надо проверять, выяснять кто и сколько там по факту живёт.
    • Да
      04.01.2017, 11:51:39
      12
      А ещё проверять счетчики с магнитами!!!! У каждого можно обнаружить магнит!!!! Вот за кого мы платим, а не за тех у кого счетчика нет!!!!! Вот они то платят лишнего. Знаю вполне обеспеченных граждан у кого магниты на счетчиках. На вопрос, нахрена так делаете, отвечают - все так делают
  • Правда
    04.01.2017, 11:52:43
    4
    Все эти счетчики лажа. Кто когда у кого проверял дома их показания? Народ льёт 10, а передаёт 1 куб. Контроля нет, даже за теми у кого эти счетчики стоят.
    • Артем
      04.01.2017, 14:03:53
      4
      В законе написано о обязательной проверке правильности передачи счетчиков не реже 1 раза в год! У меня счетчики уже 5 лет и ни одного раза никто не проверял правильные я показания передаю или живу за счёт соседей!!!!! А эти проверки наверное сидят в тарифе.
  • %%
    04.01.2017, 12:13:27
    1
    %%%
    Но никак за 1 месяц, проживающий 1 чел. не льёт 1 куб.!!!!! Хоть там 10 чел. прописаны!!!
  • АУ
    04.01.2017, 15:46:25
    12
    НАРОД!!
    Где депутаты, почему "Водоканал" не Государственный? Почему народ отдаёт частным лавочкам свои кровные зарплаты:"ВОДОКАНАЛУ" , "КОМИ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ компании" и Управляющей компании? Кто, когда наш Усинск распродал, без разрешения народа до прихода Тяна?
  • Ужас!!!
    04.01.2017, 15:50:57
    15
    Нам ли удивляться этой вести?
    Так однажды, выбрав одного,
    мы пойдем расплачиваться вместе.
    Что еще тут скажешь? Ничего.

    На вопрос «что делать» сквозь тревогу,
    крики, недоверие и прыть
    есть ответ (единственный, ей-богу!):
    становиться в очередь - платить.

    Нам это привычнее, чем с чаем
    грызть сухарик, судя по всему.
    Мы уже почти не замечаем,
    сколько заплатили и кому.

    Всё у нас прописано в программе.
    Не хватает малого штриха:
    были, мол, дороги с дураками,
    а теперь еще и ЖКХ.

    Ну и что? Истерику закатим.
    Покричим, повоем, как в кино,
    а потом пойдём и всё заплатим.
    Сколько ни напишут - всё равно.

    Мало ли, а, может, в этом порох,
    тайная невидимая нить,
    чтобы нас, пускай хоть и в поборах,
    наконец, уже объединить.

    Даже если это передряга.
    Главное, что вместе - хоть на фронт!
    Ведь у нас народ как та бумага -
    стерпит всё, и даже капремонт.

    Лишь бы единение и братство.
    Каждый день как дружественный съезд.
    Вместе мы заплатим за лекарства,
    за тепло, за газ и за проезд.

    Отдадим, хоть сколько, за квартиру,
    свет, учебу, садик и бензин.
    Отстегнём чиновнику, банкиру.
    Сходим в обувной и в магазин.

    Выпишем бумажку на дороги.
    На уборку, мусор на тропе.
    Школьное питание. Налоги.
    Ну и, может, что-нибудь себе.

    А вообще, прикинув эти траты,
    исписав несчастную тетрадь,
    проще брать и все наши зарплаты
    государству сразу отдавать.
    • Галина
      04.01.2017, 16:02:10
      4
      Тарифы
      Ужас, спасибо! Полностью согласна с Вами, только в прозе...
  • Атас!
    04.01.2017, 15:55:07
    9
    А что все-таки с завышенными тарифами? Молчок?!
  • Северная
    04.01.2017, 15:57:24
    7
    Тем кто льет воду на 10 кубов, а передает один куб. Пусть никто раз в год не приходит проверять ваши счетчики, но когда через четыре года (или шесть) вы будете делать поверку или менять счетчик, тогда вы встрянете по полной. И будете долго платить разницу). Так что сами себе хуже и сделаете)
    • Проверено
      04.01.2017, 18:38:29
      2
      Сам меняешь счётчик и все, никто тебя не встрехнет. На крайняк если сам ленился менять 200 руб. сантехнику.
    • Правда
      05.01.2017, 19:44:15
      0
      Я думаю ничего им не грозит.... Поломался и всё.... Снял счетчик и выкинул, новый поставил самостоятельно, придите и опломбируйте. Счетчик новый, с поверкой, документы вот! Так что платим и будем платить за хитрожопых, пока УК работать не начнет и не будет проверки делать хотябы 1 раз в полгода.
  • О_О
    04.01.2017, 16:54:26
    11
    больше всего бесит подорожание за свет! Сколько "прокладок" между поставщиком и получателем, хотя бы пару звеньев убрать, свет подешевел бы в разы! А так кормим дармоедов, воров и жуликов! Руководство точно не хочет улучшений в стране.
    • 111
      04.01.2017, 18:41:07
      -4
      А в свете кто прокладка? Там же вроде напрямую все энергосбыту, только по фонду Универсала через УК.
  • Олежек
    04.01.2017, 19:09:59
    3
    А есть м.даку, которые живут табором без счетчиков и в квартире никто не прописан, вот и получается, что норматив на них не действует... А платит за них весь дом
  • Северная
    04.01.2017, 19:20:07
    2
    Хорошо, счетчик вы сами поменяете, а пломбу ставить сами будете? Если счетчик без пломбы будет, то будете платить по среднему. Пломбу вешаете, все показания идут Водоканал-ЦЖРС- и ваша УК. И сантехники дешевле 500 не берут. Проверено)
    • За нас забыли!
      04.01.2017, 19:54:51
      9
      повторяем
      полгода в ЖИЛКОМХОЗЕ- Попов т.е новый директор- обещает ,как прохоров, и как прохоров хочет повысить тариф за сод. и тек. рем - как было- 57 с кв. м, а какие сказки говорит.Да вот только вместо стекол- сгораемый пластик ставит, в местах общего пользования, трубы в подвалах все в хомутах, зато 2 юриста в компании, ну и куча остальных дормоедов. Не пора ли эту компашку разогнать?
      • Жилец
        05.01.2017, 10:20:40
        3
        А зачем вообще в Жилкомхозе юристы? С должниками судится ЦЖРИС, учредитель администрация там если нужна юр консультация юристов толпа. Зачем лишние затраты, наверное чтоб тариф обосновать. Да и вообще как то писалось, что тарифы по общежитиям суд или прокуратура отменила. Наверное надо заявление на перерасчет писать?
        • Алекс
          05.01.2017, 11:23:15
          1
          Что-то много дел завели на администрацию, может там юристы не очень. Вот и завел себе двух.
          • Алексу
            05.01.2017, 12:00:30
            2
            Ну а почему ему не набирать штат юристов, экономистов и тд. Зарплата им не из его же кармана идет. За все платят жильцы, зачем экономить.
    • Северной
      05.01.2017, 10:14:40
      0
      Речь шла когда истек срок поверки. Ставишь новый счетчик, а старый (по которому передавал заниженные показания) не показывая в Водоканал выкидываешь. С водоканала придут и опломбируют новый счетчик без проблем и бесплатно. А насчет 500 наверное как поискать.
  • Обыватель
    04.01.2017, 23:08:59
    1
    Беда в том.что нам приходится платить за соседских квартирантов...так как в каждом ломе есть сдающиеся квартиры в наим.Сдают квартиру одному человеку...а тот еще себе берет квартирантов - чтобы дешевле было. НО ВЕДЬ ПЛАТИМ ЕЩЕ И ЗА РАЗГИЛЬДЯЙСТВО УК.Когда вовремя не производят ремонт в подвалах,порыв - и вода часами льется в подвал.ЧЕМ ПРИЧИНЯЮТ ОГРОМНЫЙ ВРЕД ВСЕМУ ДОМУ. Так как вода стоит в подвалах, подмывая фундамент.Сваи в мороз "танцуют... конструкция дома ослаб**ется все сильнее.Вот тебе и "общедомовые" нужды...
  • Местный.
    05.01.2017, 11:24:04
    4
    Да когдаж государство подавится этими штрафами и повышением тарифов...аж бесят уроды!!! Страна дураков и д****ов в гос.думе!!!
  • Кто ответит
    05.01.2017, 13:10:21
    3
    На вопрос. У каждого товара или услуги существует предельная цена? Цена за которую просто жалко деньги тратить в пустую. Так вот мы все цены уже раз 10 переплатили, позволяя накручивать их все дальше и дальше, к чему придем с таким подходом?
  • усинка
    05.01.2017, 13:48:30
    2
    У нас есть УК которые должны раз в полгода ( по закону) ходить и проверять счетчики на воду в каждой квартире. НО они этого не делают, как и все остальное . Вот поэтому и такой бардак с показаниями и полная безответственность со стороны жильцов.
    • усинке
      05.01.2017, 13:58:32
      3
      Теперь общедомовые должны оплачиваться за счёт УК, так что скоро забегают с проверками.
      • усинка
        05.01.2017, 19:06:34
        1
        Не забегают, неужели вы думаете , что УК будут оплачивать общедомовые?Эти показания воткнут в строку обслуживание и ремонт и поди догадайся сколько там насчитано общедомовых, а сколько на обслуживание нашего имущества.
  • Северный
    05.01.2017, 18:49:58
    7
    Скажи страна моя, За что ты так воруешь у народа??? Мы отдавали жизни все, кто трудовую, кто боевую, фашистов били голыми руками, страну подняли в космос!!! Какой ценой нам всё досталось!!! А люди также все остались в нищете, в надежде на счастливую жизнь! Что мы имеем в итоге? Воровство чиновников, Кумовство руководителей предприятий, Куда не обратись-плати! Что ни сделай-плати!
    Зачем чиновники присягу нам дают??? Или не нам?????
    Зачем нам всем такая вот страна? Когда же цены станут как в союзе? Чтобы люди жили всех счастливей, не экономя денежку свою, покупая в магазинах!
    Зачем мы вас уродов и воров, выбираем постоянно? Порой так хочется поднять Сталина у нас в стране!!! Чтобы навел порядок, по отрубал руки ворюгам и тупырылым чиновникам!
  • Эх...
    06.01.2017, 13:47:19
    4
    Только соберешься разбогатеть - то за квартиру платить надо, то ботинки порвутся.
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