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04.01.2017 10:52
Этиловый спирт больше не будут продавать в розницу
С этого года этиловый спирт, в том числе и в виде фармацевтической субстанции (основы для производства лекарств), не будет ни в каком виде продаваться в розницу. А производители спирта как основы для лекарств должны быть подключены к ЕГАИС.
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Фото: Кирилл Брага/ РИА Новости

Законы об этом вступили в силу с начала января. Нарушителям правил продажи будут грозить штрафы. Для должностных лиц - в размере от 10 до 15 тысяч рублей с конфискацией этилового спирта и спиртосодержащей продукции, а на юридических лиц будет налагаться штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей также с конфискацией продукции.

Вторая законодательная новация, вступившая в силу с Нового года, связана с тем, что организации, которые производят спирт для изготовления спиртосодержащих лекарственных препаратов и медицинских изделий, теперь будут в обязательном порядке учитывать и декларировать объемы производства, поставки и использования спирта для собственных нужд. Также такие организации должны быть оснащены средствами, позволяющими учитывать статистику производства и передавать ее в ЕГАИС.

Росалкогогольрегулирование начинает упорядочивать рынок медицинского спирта, констатирует директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. "Норма абсолютно правильная, нельзя было допускать того, чтобы такого рода спирт мог уйти в нелегальный оборот", - считает эксперт.

При этом действие федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" теперь не распространяется на обращение спиртосодержащих медицинских изделий, зарегистрированных и включенных в специальный госреестр. Выпадают из списка и организации, а также индивидуальные предприниматели, которые производят и изготавливают медицинские изделия, за исключением производства спиртосодержащих медицинских изделий в жидком виде с содержанием фармацевтической субстанции этилового спирта.

Еще одним законом устанавливаются основания для отказа в выдаче федеральных специальных марок. Так, например, ими могут быть несоответствие сведений в заявлении о выдаче марок, расчете потребности в них или отчете об использовании ранее выданных марок, сведениям, зафиксированным заявителем в ЕГАИС. Также марки не выдадут, если производитель алкогольной продукции аннулировал извещение об уплате (или освобождении от уплаты) авансового платежа акциза в период с даты подачи заявления о выдаче марок до даты обращения за их получением. Отказ будет, если придется уточнять объем закупленного этилового спирта, а также если есть сведения о неточных сведениях в налоговой декларации по акцизам.

"Я считаю, что это чистое администрирование, с одной стороны, и это абсолютно нормальная и правильная мера - с другой. Переворота в регулировании она, конечно, не произведет, но должна быть возможность и далее прижимать нерадивых производителей, пусть их и осталось не так уж и много", - резюмирует эксперт.

Комментарии (9)

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  • Правильно
    04.01.2017, 11:49:22
    1
    Только ОПТОМ!!!
  • Кхмер
    04.01.2017, 12:12:12
    2
    Дбл... (ятъ).

    Проблема в метаноле.
    А эти сс*** наезжають на божественный этил.
  • $
    04.01.2017, 12:45:20
    8
    В нашей стране всё через ж..у, люди травятся не этиловым спиртом а метиловым. Запретить продажу этилового спирта,поднять цены на водку, поднять акцизы, так и толкают пьющую часть населения переходить на всякую бурду, стеклоочистители и т.п. Ведь кто пьёт, тот будет пить, и шансов купить что то более безвредное государство не оставляет.
  • Николай
    04.01.2017, 12:54:17
    4
    Будут гнать самогон.
  • кон
    04.01.2017, 15:48:01
    2
    Самая лучшая водка это САМОГОН
    Сейчас ни за какие деньги не купишь хорошее пойло в магазине. Давно перешел на хэндмэй чего и всем желаю! Возьмите себе вот этот аппарат и вы больше в магазин не ходок ))) https://youtu.be/XLFy1hkykKY
  • Валерий
    04.01.2017, 18:58:35
    6
    Травятся метанолом, а запретить этиловый( питьевой, медицинский) = Отравился мухомором, запретить шампиньоны!!! Вот это логика???
  • 123
    05.01.2017, 0:20:44
    0
    А я пью самогон, года три. После того как отравился "Белугой". Всем хороших выходных!!!
  • Феня
    05.01.2017, 16:45:19
    0
    Комментарий удален. Нарушение правил сайта
  • Жорик
    06.01.2017, 1:50:05
    0
    А где бомжам гнать самогон ? В подвале ?
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