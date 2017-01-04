Усинец упал с высоты в 48 метров

Проводится проверка на нарушение правил техники безопасности.

25 декабря на одном из месторождений в НАО произошел трагический случай. Мужчина 1983 года рождения, работавший экскаваторщиком на объекте, предположительно, желавший позвонить домой, упал с высоты 48 метров.

По имеющийся информации, мужчина залез на прожекторную мачту с целью совершить звонок. Вероятно, он не удержался на вершине, и упал вниз.

В результате падения он скончался. Мужчина упал таким образом, что при ударе о кабельную эстакаду его разорвало практически пополам.

В данный момент выясняются причины падения, проверяется выполнение всеми ответственными сотрудниками соответствующих правил технической безопасности.

(с) Усинск.Онлайн