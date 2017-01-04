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04.01.2017 13:50
Усинец упал с высоты в 48 метров
Проводится проверка на нарушение правил техники безопасности.
tibtb.jpg

25 декабря на одном из месторождений в НАО произошел трагический случай. Мужчина 1983 года рождения, работавший экскаваторщиком на объекте, предположительно, желавший позвонить домой, упал с высоты 48 метров.

По имеющийся информации, мужчина залез на прожекторную мачту с целью совершить звонок. Вероятно, он не удержался на вершине, и упал вниз.

В результате падения он скончался. Мужчина упал таким образом, что при ударе о кабельную эстакаду его разорвало практически пополам.

В данный момент выясняются причины падения, проверяется выполнение всеми ответственными сотрудниками соответствующих правил технической безопасности.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (20)

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  • (((((
    04.01.2017, 14:21:41
    29
    Господи...какой ужас ((((
    Молодой то какой был (((Соболезную родным и близким погибшего...
  • усинец
    04.01.2017, 14:27:51
    -15
    кретин
    Зачем нарушил ТБ ведь не маленький за это и поплатился смерть наказала
    • Усинец
      04.01.2017, 22:07:59
      0
      если там понабрали руководителей с купленными дипломами.
    • 1
      06.01.2017, 11:19:22
      1
      ну нужно
      было человеку позвонить! Если бы человеческие! условия создали для работы, никому бы в голову не пришло на вышку лезть. Держитесь, близкие!
    • 1
      06.01.2017, 11:23:28
      -1
      Че и то
      у нас теперь смерть правоохранительной деятельностью занимается? Вы бы ее еще одухотворили. Блин.
  • кон
    04.01.2017, 15:30:09
    20
    Все ПРАВИЛА написаны кровью человечества
    Бесспорно, нужно иметь чувство опасности и страха из за их отсутствия на мгновение можно поплатиться жизни. Люди цените жизнь и любите близких не делайте глупостей проживете дольше. Родным погибшего соболезную.
  • Я
    04.01.2017, 17:54:16
    3
    Можно и на ровном месте упасть и шею сломать.
  • Камыш
    04.01.2017, 18:25:56
    3
    Соболезнования.
    Его уже уволили за день до трагедии?
    • Камышу
      04.01.2017, 18:34:37
      5
      а вы сами как думаете???
      • Кен
        04.01.2017, 19:48:20
        3
        Думаю да
  • Она
    04.01.2017, 18:34:49
    1
    Знал бы где упасть-соломку бы постелил. Очень жаль человека.
    • ((((( для она
      04.01.2017, 18:36:12
      6
      даже если бы и знал....
      Есть такое выражение -Судьба..не обойдёшь,не объедешь....
      • father
        05.01.2017, 0:59:37
        -1
        Обсмотрелись "Пунктов назначения"???
  • Гость
    04.01.2017, 18:37:45
    1
    Можно узнать Фамилию ?
    • не важно
      04.01.2017, 19:44:23
      1
      где люди?
      Да,У нас город приезжих - но приезжают Люди, а не роботы.Так цените Людей- не делайте их Рабами ваших"работодатели" желаний: захотел- лишил зарплаты, выгнал,а срочные договоры? Для того, чтобы если человек заболел- я его не знаю,ну а если травма- Так это не мой работник....
  • Важно
    05.01.2017, 2:35:47
    4
    Сам полез ведь ,а не по приказу мастера . Причём тут работодатели ?
    • father
      05.01.2017, 4:40:36
      -1
      По наряду-допуску. На такую высоту, эскаваторщику, вообще никто не дал бы. В серьезных компаниях, за такое - увольняют.
      Я себе такую мачту (50 м), представить не могу. Если только в "Полярном сиянии", на Харьяге (вышка связи, без ограждения, с подобием лесенки, по одной из трех опор. На Ардале не был.).
      • Аркадий
        05.01.2017, 13:35:27
        2
        Возле поликлинники мачта 70 м. Смотрите и представляйте
  • Никонор
    05.01.2017, 14:47:16
    0
    Когда же пойму, что ТБ написано КРОВЬЮ
  • Никонору
    05.01.2017, 19:19:25
    0
    Ну когда нибудь поймёшь )
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