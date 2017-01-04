04.01.2017 13:50
Усинец упал с высоты в 48 метров
Проводится проверка на нарушение правил техники безопасности.
25 декабря на одном из месторождений в НАО произошел трагический случай. Мужчина 1983 года рождения, работавший экскаваторщиком на объекте, предположительно, желавший позвонить домой, упал с высоты 48 метров.
По имеющийся информации, мужчина залез на прожекторную мачту с целью совершить звонок. Вероятно, он не удержался на вершине, и упал вниз.
В результате падения он скончался. Мужчина упал таким образом, что при ударе о кабельную эстакаду его разорвало практически пополам.
В данный момент выясняются причины падения, проверяется выполнение всеми ответственными сотрудниками соответствующих правил технической безопасности.
(с) Усинск.Онлайн
Его уже уволили за день до трагедии?
Я себе такую мачту (50 м), представить не могу. Если только в "Полярном сиянии", на Харьяге (вышка связи, без ограждения, с подобием лесенки, по одной из трех опор. На Ардале не был.).