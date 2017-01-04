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04.01.2017 20:18
Испытано на себе: "Из Усинска в Сыктывкар – на одной заправке"
Возможно ли доехать из Усинска в Сыктывкар на одном баке бензина? Давно хотел проверить это. И вот такая возможность у меня представилась.
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Семья и друзья не смогли составить мне компанию, поэтому в полном одиночестве, заправившись до полного бака на усинской заправке, что в центре города, 2 января в 21:41 я начал этот эксперимент. Решил выехать в ночь, чтобы было видно все дорожные неровности, да и движение в это время не такое активное, как днем.

Начальные параметры путешествия были следующие. Переднеприводный автомобиль с объемом двигателя 1,6 л и бензобаком на 65 литров. Отсутствие пассажиров и практически отсутствие багажа (две дорожные сумки назвать багажом язык не поворачивается). Также компанию мне составили артисты, радовавшие меня в течение всего путешествия своими песнями. Закинул на флешку из своих архивов практически все, что слушал за свою сорокалетнюю жизнь – от Высоцкого с Боярским до Rammstein с Blumchen.

Старт. За бортом – минус 29, пробег авто – 47 825 км, в бензобаке 65 литров 92-го бензина.

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Для достижения поставленной цели – доехать до столицы республики, минуя все заправки – я понимал, что нужно выбрать экономичный режим движения. В связи с этим даже на хороших участках дороги стрелка спидометра редко переходила отметку в 100 км/ч.

Сразу скажу, что дорога в настоящее время в очень хорошем состоянии, отдельное спасибо соответствующим службам. В этом году даже участки зимников – 25 км после ледовой переправы через Печору и 30 км после Каджерома – лучшие на моей памяти. Без проблем пройдут любые автомобили.

Примерно в 130 километрах от Усинска (по прямой, думаю, будет не более 50-ти) прошел своеобразный «полюс холода». Бортовой компьютер показал «минус 42 градуса по Цельсию».

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До Чикшино доехал примерно за три с половиной часа. Позади 263 километра, израсходовано около 15 литров бензина, т.е. примерно четверть бензобака. Таким образом, бензина при подобных условиях должно хватить примерно на тысячу километров. Обнадежившись этими приблизительными подсчетами и перекусив, двинулся дальше. До Каджерома – почти автобан, дорога ровная и плавная. А вот после него самый проблемный участок, особенно первые 20 км. Но, как я уже писал, проездные. На скорости 20-30 км/ч, покачиваясь на ямках и колдобинах, здесь способны пройти все.

На этом участке мне стало совсем тоскливо. Благодаря наличию уверенной сотовой связи на протяжении практически всей дороги, а также тому, что есть у меня друзья, которые предпочитают в выходные спать днем и бодрствовать ночью, я набрал номер одного из них, и за нашей беседой этот участок дороги пролетел незаметно. Как впрочем и сама дорога. Видимо отвлекшись, я повернул на одном из перекрестков налево и попал на широкую хорошую дорогу. Подумав, что дорожники в этом году превзошли сами себя, я с радостью вдавил педаль газа и помчался вперед. Дорога была добротная – широкая и ровная. Только смущали мигающие грузовики, движущиеся во встречном направлении. Обычно так моргают автомобили, если ты забываешь переключиться с дальнего на ближний свет, но у меня горел именно ближний и я моргал им дальним и летел дальше. Но радость от замечательной дороги оказалась недолгой. Проехав 7-8 км, я добрался до ее края, где в четвертом часу ночи продолжались работы по отсыпке, и понял, что попал на новую строящуюся дорогу, которая в будущем свяжет Каджером и Ираёль.

Stroika.jpg

фото из архива "Усинск.Онлайн". Конец декабря 2016

Вернувшись к перекрестку, на котором я свернул не в ту сторону, я смог также увидеть ту часть новой дороги, которая уходила в сторону Каджерома. Она тоже порадовала меня своим качеством. Значит, через годик-другой здесь тоже будет автобан, в надежде подумал я. Немного расстраивал тот факт, что потратил топливо на свою ошибку и этих 15 километров может не хватить, чтобы доехать до Сыктывкара без дозаправок.

03-Irael.jpg

В 4 утра доехал до Ираёля. От Усинска – 383 км, если вычесть злополучные 15 км, то чистыми – 368 км. В бензобаке осталось литров 35-40, точнее определить не позволяет шкала.

После Ираёля дорога хорошая. Сначала можно ехать со скоростью 70-80 километров в час, а потом и все 100.

04-Uhta.jpg

Ухту прошел в районе шести утра. На выезде сделал фотографию приборной панели. 534 км – позади. Про 15 километров уже не вспоминаю. Точное расстояние от Ухты до Сыктывкара не помню, вроде бы чуть больше 300 км. В баке – литров 25. По моим расчетам должно хватить впритык.

05-Emva---zagorelas-lampochka.jpg

За несколько километров до Емвы загорелась лампочка, расстроившая меня известием, что топливо на исходе. Хотя до красной шкалы стрелка еще не дошла. Видимо, бортовой компьютер моего авто – перестраховщик. По опыту знаю, что километров 100 еще точно можно проехать, но нужно проехать Емву, а там еще 130 км. Виню себя за то, что немного ускорился после Ухты – до 110 км/ч (дорога позволяла шпарить на 140), тем самым увеличив расход топлива. Психологически сложно давать обгонять себя на хорошей трассе, осознавая, что, если бы не эксперимент, мало кто тебя обогнал бы.

Во избежание пересыхания бака, в следствие чего, говорят, можно серьезно повредить мозги машины, пришлось доставать из багажника НЗ – пятилитровую канистру бензина. Правда, залил я ее уже после прохождения Емвы, куда мне надо было заехать на полчасика. Чтобы перестала гореть лампочка, пришлось заглушить двигатель.

06-Ust-Vymskii-raion---snova-zagorelas-lampochka.jpg

Второй раз лампочка загорелась на границе Княжпогостского и Усть-Вымского районов. По примерным прикидкам до Сыктывкара оставалось километров 50. Примерно через 10 км, в деревне Малая Слуда, есть заправка. Казалось бы – эксперимент провален, заправляйся. Но после одного неприятного случая я заправляюсь исключительно на заправках Лукойла, поэтому двинул дальше.

При въезде в Сыктывкар приборная панель показала следующие данные. Проехал я 838 км. На это ушло примерно 13 часов. Учитывая неторопливость езды, ошибочный поворот, остановку в Емве на полчаса, а также другие остановки для удовлетворения естественных нужд организма, получился вполне приемлемый результат.

07-Syktyvkar---vehal-v-Eghvu.jpg

Подъезжая к первой лукойловской заправке в Эжве, я приободрился мыслью, что эксперимент продолжается, мне достаточно заправить полный бак, чтобы узнать, сколько на самом деле ушло у меня бензина. Для заправки под завязку, как и в Усинске, потребовалось 56 литров. Получилось, что в дороге у меня сгорел 61 литр 92-го бензина Лукойл марки Экто. Т.е., принимая во внимание, что у меня в бензобак помещается 65 литров, можно утверждать, что мне удалось доехать из Усинска до Сыктывкара на одном баке бензина.

08-Syktyvkar---na-zapravke-v-Eghve.jpg

На обратном пути собираюсь провести другой эксперимент. Приоритет будет не в экономии топлива, а в экономии времени, т.е. буду ехать быстро. Правда, придется ехать уже в загруженной машине.

(с) Игорь Ложкин

Комментарии (32)

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  • ))))))
    04.01.2017, 20:39:32
    22
    браво,Игорь!!!!
    Вот он-лучший рассказ.Не воскресный))))
  • местная
    04.01.2017, 20:41:15
    2
    Своими экспериментами судьбу "дразните",смысл?
  • Северный
    04.01.2017, 20:59:50
    7
    У меня на машине можно проехать и туда и обратно на одном баке!!!! 90 литров диз. топлива в баке. Но зимой в дороге запас топлива всегда должен быть
  • Николай
    04.01.2017, 21:05:43
    10
    Хороший рассказ, позитивный.Словно сам проехал. И полезной информации достаточно. Спасибо!
  • Зюзя
    04.01.2017, 21:09:47
    2
    Вот оно. Выходное чтиво.
  • я
    04.01.2017, 21:23:32
    -21
    завтра будет пост про можно ли сожрать килограмм пельменей? че за херня? щас с дизельком машины и за 1000км проезжают легко! А тут 40 летнему мужику надо самому себе доказать что он типа ездит хоть и на малолитражном недоприводе, но блин до сыкте его аппарат без дозаправки домчит! Разрушители мифов наверно пересмотрел
    • Разрушитель
      04.01.2017, 22:17:37
      6
      Ты сам-то на что способен, недокомментатор? Мне вот автор импонирует. Только вот что за группа такая Блумчен? В первый раз слышу.
      • Я
        04.01.2017, 23:17:30
        -5
        Комментарий удален. Нарушение правил сайта
    • писатель
      05.01.2017, 9:40:13
      2
      Не нравится - не читай, чего ноешь?
  • Житель
    04.01.2017, 21:42:48
    4
    Тоже мне удивил
    В 2014 году доехал на одном баке в 50 литров. В город заехал лампочка горела. Полная машина вещей плюс канистра 10 литров на всякий случай. Двс тоже 1.6 98 л.с. автомат
  • Димон
    04.01.2017, 21:47:03
    7
    Спасибо. Хороший рассказ и инфа о состоянии дороги. Заодно про строящийся автобан сообщил. Молодец. Главное ехал на крейсерской скорости, безопасно.
  • Усинец
    04.01.2017, 22:04:15
    3
    На одном баке V-60л дизель Сыктывкар-Самара 1300 км
    • Бенз
      04.01.2017, 22:09:36
      8
      Да что вы с дизелями сравниваете? Это же совсем другие условия. Мужик испытал, написал.
  • Ярик
    04.01.2017, 22:21:49
    5
    Любитель ездить на " лампочке " ты в курсе о последствиях ? Или ты по приезду спихнёшь её лоху какому нибудь ?
    • КС
      05.01.2017, 0:16:52
      -1
      Нытики =) если машина не ведро, то ничего не будет... =)
  • ДЛ
    04.01.2017, 23:00:20
    2
    Бывают же такие занудные людишки, бэээээ
  • И
    04.01.2017, 23:11:01
    8
    Спасибо автору, было интересно прочесть.
  • Вася
    05.01.2017, 0:46:05
    -13
    Очередная бредовая история!! ну пробуй еще так в сторону требса или Нарьян Мара ))) я поржу от души над тобою ))) удивить решил тут)
  • 211
    05.01.2017, 2:21:31
    -4
    Комментарий удален. Нарушение правил сайта
  • владиМир
    05.01.2017, 9:25:39
    1
    Игорь, а что за марка авто у Вас?
    • Вит
      05.01.2017, 11:23:46
      1
      По внешнему виду прибора - скорей всего у него Hyundai Solaris.
      • КС
        05.01.2017, 15:39:17
        1
        У Хендэ аццки синяя подсветка. Это скорее чт-то из VAG
    • А
      06.01.2017, 16:47:46
      0
      Это Кашкай скорее всего. У меня такая же приборная панель. Ездил в Сыктывкар в декабре. Тоже задумывался о таком эксперименте, но не рискнул. Заправлялся, на всякий случай и в Печоре и в Ухте.
  • Местный.
    05.01.2017, 11:14:24
    1
    Рассказ НОРМ.. так что ни кого не слушайте!!!
  • Автолюбитель
    05.01.2017, 11:44:06
    6
    Нормальный рассказ о поездке. Человек решил попробовать - и все получилось .Наверняка ехал не на обум, а все рассчитал. А кто не доволен или не верит - попробуйте сами. Мне тоже приходилось неоднократно, как и многим проделывать этот путь. Конечно легче сидеть у компа и критиковать. Молодец Игорь!
  • -_-
    05.01.2017, 12:09:23
    -2
    Из Усинска в Сыктывкар на одной заправке
    И смысл этого эксперимента?...
    • комарова
      05.01.2017, 12:20:41
      2
      зам. по производству
      Это чтобы водителей на старых камазах,мазах- которых без ремонта отправляют на линию в 40 Градусный Мороз- Подбодрить- Держитесь Друзья! Усинск Вас не забудет!!!
  • Ночной друг
    05.01.2017, 15:18:11
    1
    Blumchen
    Blumchen - классное немецкое техно середины 90-х. Рекомендую, как рекомендовал в своё время автору статьи.
  • Шо
    06.01.2017, 0:50:40
    2
    Проехали на одном баке 50 литров киа сид, тот же путь, вчера.
  • Макс
    06.01.2017, 1:08:18
    0
    Вам нужно отдельный сайт создать и назвать "сообщество д****ов "
  • Михаил
    06.01.2017, 10:11:27
    1
    Спасибо!
    Толково, обстоятельно, интересно и познавательно.
  • я
    06.01.2017, 13:59:38
    0
    было дело ехал из франкфурта майн до границы франкфурт на одере 650 км на одной заправке 55 литров мотор 1,6 - но,но скорость от120 до 160 км/ч
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