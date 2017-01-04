Испытано на себе: "Из Усинска в Сыктывкар – на одной заправке"

Возможно ли доехать из Усинска в Сыктывкар на одном баке бензина? Давно хотел проверить это. И вот такая возможность у меня представилась.

Семья и друзья не смогли составить мне компанию, поэтому в полном одиночестве, заправившись до полного бака на усинской заправке, что в центре города, 2 января в 21:41 я начал этот эксперимент. Решил выехать в ночь, чтобы было видно все дорожные неровности, да и движение в это время не такое активное, как днем.

Начальные параметры путешествия были следующие. Переднеприводный автомобиль с объемом двигателя 1,6 л и бензобаком на 65 литров. Отсутствие пассажиров и практически отсутствие багажа (две дорожные сумки назвать багажом язык не поворачивается). Также компанию мне составили артисты, радовавшие меня в течение всего путешествия своими песнями. Закинул на флешку из своих архивов практически все, что слушал за свою сорокалетнюю жизнь – от Высоцкого с Боярским до Rammstein с Blumchen.

Старт. За бортом – минус 29, пробег авто – 47 825 км, в бензобаке 65 литров 92-го бензина.

Для достижения поставленной цели – доехать до столицы республики, минуя все заправки – я понимал, что нужно выбрать экономичный режим движения. В связи с этим даже на хороших участках дороги стрелка спидометра редко переходила отметку в 100 км/ч.

Сразу скажу, что дорога в настоящее время в очень хорошем состоянии, отдельное спасибо соответствующим службам. В этом году даже участки зимников – 25 км после ледовой переправы через Печору и 30 км после Каджерома – лучшие на моей памяти. Без проблем пройдут любые автомобили.

Примерно в 130 километрах от Усинска (по прямой, думаю, будет не более 50-ти) прошел своеобразный «полюс холода». Бортовой компьютер показал «минус 42 градуса по Цельсию».

До Чикшино доехал примерно за три с половиной часа. Позади 263 километра, израсходовано около 15 литров бензина, т.е. примерно четверть бензобака. Таким образом, бензина при подобных условиях должно хватить примерно на тысячу километров. Обнадежившись этими приблизительными подсчетами и перекусив, двинулся дальше. До Каджерома – почти автобан, дорога ровная и плавная. А вот после него самый проблемный участок, особенно первые 20 км. Но, как я уже писал, проездные. На скорости 20-30 км/ч, покачиваясь на ямках и колдобинах, здесь способны пройти все.

На этом участке мне стало совсем тоскливо. Благодаря наличию уверенной сотовой связи на протяжении практически всей дороги, а также тому, что есть у меня друзья, которые предпочитают в выходные спать днем и бодрствовать ночью, я набрал номер одного из них, и за нашей беседой этот участок дороги пролетел незаметно. Как впрочем и сама дорога. Видимо отвлекшись, я повернул на одном из перекрестков налево и попал на широкую хорошую дорогу. Подумав, что дорожники в этом году превзошли сами себя, я с радостью вдавил педаль газа и помчался вперед. Дорога была добротная – широкая и ровная. Только смущали мигающие грузовики, движущиеся во встречном направлении. Обычно так моргают автомобили, если ты забываешь переключиться с дальнего на ближний свет, но у меня горел именно ближний и я моргал им дальним и летел дальше. Но радость от замечательной дороги оказалась недолгой. Проехав 7-8 км, я добрался до ее края, где в четвертом часу ночи продолжались работы по отсыпке, и понял, что попал на новую строящуюся дорогу, которая в будущем свяжет Каджером и Ираёль.

фото из архива "Усинск.Онлайн". Конец декабря 2016

Вернувшись к перекрестку, на котором я свернул не в ту сторону, я смог также увидеть ту часть новой дороги, которая уходила в сторону Каджерома. Она тоже порадовала меня своим качеством. Значит, через годик-другой здесь тоже будет автобан, в надежде подумал я. Немного расстраивал тот факт, что потратил топливо на свою ошибку и этих 15 километров может не хватить, чтобы доехать до Сыктывкара без дозаправок.

В 4 утра доехал до Ираёля. От Усинска – 383 км, если вычесть злополучные 15 км, то чистыми – 368 км. В бензобаке осталось литров 35-40, точнее определить не позволяет шкала.

После Ираёля дорога хорошая. Сначала можно ехать со скоростью 70-80 километров в час, а потом и все 100.

Ухту прошел в районе шести утра. На выезде сделал фотографию приборной панели. 534 км – позади. Про 15 километров уже не вспоминаю. Точное расстояние от Ухты до Сыктывкара не помню, вроде бы чуть больше 300 км. В баке – литров 25. По моим расчетам должно хватить впритык.

За несколько километров до Емвы загорелась лампочка, расстроившая меня известием, что топливо на исходе. Хотя до красной шкалы стрелка еще не дошла. Видимо, бортовой компьютер моего авто – перестраховщик. По опыту знаю, что километров 100 еще точно можно проехать, но нужно проехать Емву, а там еще 130 км. Виню себя за то, что немного ускорился после Ухты – до 110 км/ч (дорога позволяла шпарить на 140), тем самым увеличив расход топлива. Психологически сложно давать обгонять себя на хорошей трассе, осознавая, что, если бы не эксперимент, мало кто тебя обогнал бы.

Во избежание пересыхания бака, в следствие чего, говорят, можно серьезно повредить мозги машины, пришлось доставать из багажника НЗ – пятилитровую канистру бензина. Правда, залил я ее уже после прохождения Емвы, куда мне надо было заехать на полчасика. Чтобы перестала гореть лампочка, пришлось заглушить двигатель.

Второй раз лампочка загорелась на границе Княжпогостского и Усть-Вымского районов. По примерным прикидкам до Сыктывкара оставалось километров 50. Примерно через 10 км, в деревне Малая Слуда, есть заправка. Казалось бы – эксперимент провален, заправляйся. Но после одного неприятного случая я заправляюсь исключительно на заправках Лукойла, поэтому двинул дальше.

При въезде в Сыктывкар приборная панель показала следующие данные. Проехал я 838 км. На это ушло примерно 13 часов. Учитывая неторопливость езды, ошибочный поворот, остановку в Емве на полчаса, а также другие остановки для удовлетворения естественных нужд организма, получился вполне приемлемый результат.

Подъезжая к первой лукойловской заправке в Эжве, я приободрился мыслью, что эксперимент продолжается, мне достаточно заправить полный бак, чтобы узнать, сколько на самом деле ушло у меня бензина. Для заправки под завязку, как и в Усинске, потребовалось 56 литров. Получилось, что в дороге у меня сгорел 61 литр 92-го бензина Лукойл марки Экто. Т.е., принимая во внимание, что у меня в бензобак помещается 65 литров, можно утверждать, что мне удалось доехать из Усинска до Сыктывкара на одном баке бензина.

На обратном пути собираюсь провести другой эксперимент. Приоритет будет не в экономии топлива, а в экономии времени, т.е. буду ехать быстро. Правда, придется ехать уже в загруженной машине.

(с) Игорь Ложкин