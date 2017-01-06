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06.01.2017 13:14
Рыбные похитители найдены
Граждане, один из которых украл с торгового лотка на улице мешок рыбы, обнаружены.
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Как мы писали ранее, в полицию поступило два заявления от предпринимателя: неизвестные лица в разное время украли с торговых лотков, расположенных возле магазина (на перекрёстке улиц Комсомольская и Таёжная) рыбу весом 4 килограмма и мешок "белой" рыбы.

Как сообщили в полиции, обоих похитителей удалось найти. Так, одним из них оказался местный гражданин 1980 года рождения, проживающий неподалёку от магазина, на улице Комсомольской. Полицейским он признался, что рыбу съел.

Второй - гражданин 1975 года рождения, ранее судим. С его балкона изъяли мешок с остатками рыбы. Как он сам признался, часть украденного он съел, часть раздал друзьям и знакомым. В отношении него возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (8)

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  • Яша
    06.01.2017, 14:17:04
    2
    А где улица Таежная? Никогда не слышал. Подскажите.
    • Мари
      06.01.2017, 14:22:02
      1
      Магазин "овощи фрукты" , как на гаражи едешь сбоку 1 школы на перекрестке стоит
  • угу
    06.01.2017, 16:10:06
    7
    Мне интересно, а к предпринимателю вопросов не возникло? Разве можно торговать продуктами питания на улице? Тем более белую рыбу некоторые едят без термической обработки, а она лежит в ящиках, не прикрытая, все мимо проходящие кашляют, чихают, это нормально?
  • Владимир
    06.01.2017, 19:13:44
    1
    Если безработные вообще только административка будет... а то и просто поругають... Ведь сохранение жизни есть приоритет... а то что украли... дак платить и работой обеспечивать надо....
  • Рыбак
    06.01.2017, 19:41:32
    -1
    Рыбку сьел.и на нары сел.??? Рыбаки е мае.
  • Рыбак
    06.01.2017, 19:57:17
    0
    Парней в Северный Флот.там накормят рыбкой.С добавкой.
  • ///
    06.01.2017, 20:33:51
    1
    Первый рыбу съел ,а второй часть съел, часть раздал....в отношении второго возбуждено уголовное дело..ржач.
  • Нн
    06.01.2017, 22:03:31
    0
    Сегодня на стоянке возле полиции,стояла машина хозяина магазина.....видимо выбивали с них сьеденную рыбу))))
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