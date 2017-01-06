Рыбные похитители найдены

Граждане, один из которых украл с торгового лотка на улице мешок рыбы, обнаружены.

Как мы писали ранее, в полицию поступило два заявления от предпринимателя: неизвестные лица в разное время украли с торговых лотков, расположенных возле магазина (на перекрёстке улиц Комсомольская и Таёжная) рыбу весом 4 килограмма и мешок "белой" рыбы.

Как сообщили в полиции, обоих похитителей удалось найти. Так, одним из них оказался местный гражданин 1980 года рождения, проживающий неподалёку от магазина, на улице Комсомольской. Полицейским он признался, что рыбу съел.

Второй - гражданин 1975 года рождения, ранее судим. С его балкона изъяли мешок с остатками рыбы. Как он сам признался, часть украденного он съел, часть раздал друзьям и знакомым. В отношении него возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

(с) Усинск.Онлайн