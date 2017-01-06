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06.01.2017 15:01
Колвинцы спасли заблудившихся усинцев
В поисках приключений граждане сбились с дороги, да ещё и один из снегоходов вышел из строя...
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Накануне Нового года в единую диспетчерскую службу поступило обращение: где-то на противоположном селу Колва берегу реки заблудились люди. Было установлено, что компания на снегоходах перебралась через реку, а спустя какое-то время один из снегоходов сломался, а найти обратный путь не представилось возможным.

К розыскным работам подключилось руководство и население села Колва. Колвинцы, несмотря на то, что на тот момент уже стемнело, сели на снегоход и начали поиски. Вскоре компанию обнаружили и вывезли к населенному пункту. Необходимо отметить, что большая часть "потеряшек" находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Тем не менее, всё закончилось хорошо - пострадавших нет.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (5)

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  • Лавров
    06.01.2017, 15:46:47
    4
    Комментарий удален. Нарушение правил сайта
  • Мда
    06.01.2017, 17:01:45
    4
    Надо было из оставить, чтоб протрезвели, олени. Д****ы, бл...дь
  • Мда-с
    06.01.2017, 20:15:52
    0
    Надо было не спасать. Герои возле юбок жен своих.
  • Северная
    07.01.2017, 0:53:20
    0
    Не пойму,а по следу своего снегохода не найти дороги назад?
  • Я
    07.01.2017, 3:04:35
    0
    От ваших статей противно. Научитесь уже писать с уважением, "бульварчики"
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