Колвинцы спасли заблудившихся усинцев

В поисках приключений граждане сбились с дороги, да ещё и один из снегоходов вышел из строя...

Накануне Нового года в единую диспетчерскую службу поступило обращение: где-то на противоположном селу Колва берегу реки заблудились люди. Было установлено, что компания на снегоходах перебралась через реку, а спустя какое-то время один из снегоходов сломался, а найти обратный путь не представилось возможным.

К розыскным работам подключилось руководство и население села Колва. Колвинцы, несмотря на то, что на тот момент уже стемнело, сели на снегоход и начали поиски. Вскоре компанию обнаружили и вывезли к населенному пункту. Необходимо отметить, что большая часть "потеряшек" находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Тем не менее, всё закончилось хорошо - пострадавших нет.

(с) Усинск.Онлайн