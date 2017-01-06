Сегодня в ДТП попала машина "скорой помощи"

Недалеко от здания полиции Усинска произошло дорожное происшествие с участием машины "скорой помощи".

фото: Виктория М., Довлет А.

Дорожное происшествие произошло практически на пешеходном переходе на улице 60 лет Октября сегодня, 6 января ориентировочно в половину первого дня.

На дороге столкнулись два автотранспортных средства, среди которых есть карета скорой медицинской помощи. На место прибыл экипаж ДПС.

В результате столкновения легковой автомобиль получил повреждение левой части. В частности полностью помято левое крыло, разбита фара и помят бампер. На фото очевидно, что легковой автомобиль стоит левыми колесами на полосе встречного движения. Вероятно, в условиях плохой видимости не справился с управлением и выехал на "встречку". Обстоятельства произошедшего выясняются.

UPD. По информации ГИБДД: Водитель 1950 г.р., управляя автомобилем Volkswagen Golf, не выбрал небезопасную скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся со автомобилем скорой помощи. В результате пострадала пассажир "скорой" 1963 года рождения, которая находилась в салоне на месте для пациентов. Женщина получила ушиб мягких тканей головы. Она госпитализирована.

(с) Усинск.Онлайн