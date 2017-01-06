<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

06.01.2017 16:24
Сегодня в ДТП попала машина "скорой помощи"
Недалеко от здания полиции Усинска произошло дорожное происшествие с участием машины "скорой помощи".
dtp-1.jpg
фото: Виктория М., Довлет А.

Дорожное происшествие произошло практически на пешеходном переходе на улице 60 лет Октября сегодня, 6 января ориентировочно в половину первого дня.

На дороге столкнулись два автотранспортных средства, среди которых есть карета скорой медицинской помощи. На место прибыл экипаж ДПС.

В результате столкновения легковой автомобиль получил повреждение левой части. В частности полностью помято левое крыло, разбита фара и помят бампер. На фото очевидно, что легковой автомобиль стоит левыми колесами на полосе встречного движения. Вероятно, в условиях плохой видимости не справился с управлением и выехал на "встречку". Обстоятельства произошедшего выясняются.

dtp-2.jpg

UPD. По информации ГИБДД: Водитель 1950 г.р., управляя автомобилем Volkswagen Golf, не выбрал небезопасную скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся со автомобилем скорой помощи. В результате пострадала пассажир "скорой" 1963 года рождения, которая находилась в салоне на месте для пациентов. Женщина получила ушиб мягких тканей головы. Она госпитализирована.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (8)

Добавить комментарий
  • БГБ
    06.01.2017, 16:43:32
    1
    Иван Иваныч?
    • Неее
      06.01.2017, 16:59:55
      8
      Олень...
  • Валерий
    06.01.2017, 18:35:35
    -6
    "Обстоятельства произошедшего выясняются." "в половину первого дня." По русски: "Впервой половине дня".Вы сами читаете, что пишете.Там один вариант, на пешеходный переход кто-то вышел, а водила на "фольце" резко тормознул (туман) и его снесло на встречку.
    • 1
      06.01.2017, 19:43:55
      3
      12.30 - это половина первого дня, первая половина тут не при чём
      • Валерий
        06.01.2017, 20:52:55
        0
        В 12.30 там гайцы уже час стояли.Я в гараж топал они подъехали.И через час домой, они ещё там были.Так что не в половине первого, а в первой половине.И посмотри другие статьи, обычно они пишут примерно в 11.40 или около 20 часов.Т.е, время цифрами указывают.
  • Я
    06.01.2017, 18:57:08
    0
    ДТП
    (На фото очевидно, что легковой автомобиль стоит левыми колесами на полосе встречного движения. Вероятно, в условиях плохой видимости не справился с управлением и выехал на "встречку". Обстоятельства произошедшего выясняются.)

    Выясните обстоятельства, потом пишите.
  • Ага
    06.01.2017, 19:24:21
    0
    В такой мороз, не гололед.буханочку к брусферу прижало.Там что передачу у дутика заклинило.Грип кругом еще ангелов подбивают.
    • Валерий
      06.01.2017, 21:01:08
      1
      Вот именно, такой мороз, тормоза колом.Прощелкал пешехода и вдарил по тормозам и баранку от неожиданности чуть влево и привет.
Последние комментарии
Последние объявления
   
 