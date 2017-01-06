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06.01.2017 16:26
Усинские полицейские изъяли уже более сотни флаконов со спиртосодержащими жидкостями
Проверки по всей стране проходят в связи с массовыми отравлениями, произошедшими в Иркутске.
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В результате оперативные мероприятий в торговых точках было проверено 25 объектов торговли, из них 14 - нестационарных.

Итогом мероприятий стало изъятие в одной из точек 116 флаконов спитросодержащего вещества "Витасепт". Кроме того, в одной из торговых точек, расположенных на "базе ОРСа" изъято ещё 3 флакона другого спиртосодержащего вещества, "замаскированного" под косметические средства.

Кроме того, на выходные и праздничные дни начала января также намечены проверки торговых точек.

Полиция Усинска просит сообщать о случаях продажи спиртосодержащих средств, продающихся в торговых точках города. Такие препараты не предназначены для приёма внутрь, однако продают их недобросовестные предприниматели, зачастую знающие, у какого контингента данный товар пользуется спросом.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (17)

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  • Рита
    06.01.2017, 16:43:47
    7
    Мотни??????
    • БГБ
      06.01.2017, 16:46:19
      0
      Уд на
      И
  • $
    06.01.2017, 16:46:38
    7
    Автору статьи больше не наливать!
  • БГБ
    06.01.2017, 16:52:05
    1
    Удались
    у полицейских каникулы!
  • Гость
    06.01.2017, 16:55:24
    3
    Мотни))))))))))
  • Эээ
    06.01.2017, 16:58:09
    5
    Стесняюсь спросить, но все же... Сколько это - мотни?
    • Зобросунь
      06.01.2017, 17:02:25
      3
      МОТНЯ́1
      Женский родобл.
      1.
      Мешок в средней части невода, куда попадает рыба.
      2.
      Место в брюках, в шагу, где сходятся штанины.
  • shf8eyt4598eg8hu8ue
    06.01.2017, 17:08:55
    1
    Трою давай
  • Павел
    06.01.2017, 17:10:38
    2
    )))
    Собирал себе в мотню!!)) насобирал уже даже больше)))
  • 557
    06.01.2017, 17:11:22
    1
    Пиво
    А почему пиво в пластике в продаже ?
    • для 557
      06.01.2017, 17:32:55
      3
      да потому, что с 1 января запрещено производство в пластиковой таре, продажа - позже. читать внимательнее нужно, а не между строк ))))
  • НЯ
    06.01.2017, 20:19:14
    0
    Все отдать в автомагазины! Мы требуем и настаиваем!
  • Пффф
    06.01.2017, 20:23:05
    2
    Вы Провиант проверьте
    Вот не так давно статья была, купили самопальную водку в этом магазине
  • Алкаш
    06.01.2017, 20:28:58
    0
    Дааёшь самогон!
  • ***
    06.01.2017, 20:30:26
    2
    Фу аж затошнило только от одного вида этих бутыльков. как их люди пьют?
  • Обыватель
    06.01.2017, 20:45:28
    3
    Каждый человек имеет выбор...что ему пить...и пить ли вообще.НАЗЫВАТЬ АЛКОГОЛИКОВ "БОЛЬНЫМИ"? А больные ли это люди?С моей точки зрения ,мое восприятие - алкоголизм и наркомания это зависимость от нечисти...Человек пока сам не осознает что губит он в первую очередь душу .а лишь потом погибает тело...ему бесполезно что либо запрещать..."свинья лужу сыщет!" Осуждать тех кто продает - это всего лишь работа. Покупают ведь такую продукцию не все для употребления "во внутрь"...для чистки стекол, зеркал. украшений... Почему же не пьющие граждане из-за "других" не могут приобрести препараты для чистки одежды, окон, зеркал.. .Пусть господа учатся жить без "няньки".самостоятельно .
  • Тролль
    06.01.2017, 23:52:17
    1
    Наоборот надо увеличивать объем продаж. Разрешить торговать этими лосьонами в каждом ларьке. Воздух чище будет.
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