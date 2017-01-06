Усинские полицейские изъяли уже более сотни флаконов со спиртосодержащими жидкостями

В результате оперативные мероприятий в торговых точках было проверено 25 объектов торговли, из них 14 - нестационарных.
Итогом мероприятий стало изъятие в одной из точек 116 флаконов спитросодержащего вещества "Витасепт". Кроме того, в одной из торговых точек, расположенных на "базе ОРСа" изъято ещё 3 флакона другого спиртосодержащего вещества, "замаскированного" под косметические средства.
Кроме того, на выходные и праздничные дни начала января также намечены проверки торговых точек.
Полиция Усинска просит сообщать о случаях продажи спиртосодержащих средств, продающихся в торговых точках города. Такие препараты не предназначены для приёма внутрь, однако продают их недобросовестные предприниматели, зачастую знающие, у какого контингента данный товар пользуется спросом.
(с) Усинск.Онлайн
Женский родобл.
1.
Мешок в средней части невода, куда попадает рыба.
2.
Место в брюках, в шагу, где сходятся штанины.