Усинские полицейские изъяли уже более сотни флаконов со спиртосодержащими жидкостями

Проверки по всей стране проходят в связи с массовыми отравлениями, произошедшими в Иркутске.

В результате оперативные мероприятий в торговых точках было проверено 25 объектов торговли, из них 14 - нестационарных.

Итогом мероприятий стало изъятие в одной из точек 116 флаконов спитросодержащего вещества "Витасепт". Кроме того, в одной из торговых точек, расположенных на "базе ОРСа" изъято ещё 3 флакона другого спиртосодержащего вещества, "замаскированного" под косметические средства.

Кроме того, на выходные и праздничные дни начала января также намечены проверки торговых точек.

Полиция Усинска просит сообщать о случаях продажи спиртосодержащих средств, продающихся в торговых точках города. Такие препараты не предназначены для приёма внутрь, однако продают их недобросовестные предприниматели, зачастую знающие, у какого контингента данный товар пользуется спросом.

(с) Усинск.Онлайн