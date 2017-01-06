Комментарии (15)

Испытано на себе: "Из Сыктывкара в Усинск. Стоит ли торопиться в пути?"

Прочитав комментарии особо умных и бывалых водителей, которые потратили свое время на прочтение моего прошлого рассказа, особого желания описывать эту историю не было. Но я обещал написать, поэтому читайте, кому интересно. Остальных прошу не утруждаться, вы и так все знаете и умеете лучше всех.

Итак, мне предстояло возвращение из Сыктывкара в Усинск. Напомню, первый эксперимент заключался в определении возможности доехать на одном баке бензина из Усинска в Сыктывкар. Что оказалось вполне выполнимо при условии умеренного давления на педаль газа.

В этот раз я планировал, не экономя топлива, максимально быстро вернуться в Усинск. И выяснить, сколько времени можно сэкономить, если гнать изо всех сил, одновременно не пренебрегая безопасностью участников движения.

Начальные параметры путешествия остались прежними. Переднеприводный автомобиль с объемом двигателя 1,6 л и бензобаком на 65 литров. Отсутствие пассажиров и наличие багажа массой не более центнера.

Стартовал я на заправке, что располагается на краю Эжвы, 5 января в 13.11, предварительно залив полный бак 92-го бензина Лукойл-Экто и заполнив им же пятилитровую канистру, без которой в дальние поездки не езжу. За бортом – минус 34. Супруга сообщила по телефону, что в Усинске - около сорока градусов мороза. Воодушевленный тем, что в такие морозы я еще не ездил, двинулся в путь.

До Ухты долетел часа за три с половиной, истратив примерно 30 литров топлива. При таком режиме езды бензина хватит максимум до Чикшино, прикинул я в уме. На выезде из Ухты снова заправился.

Проезжая зимник Ираёль-Каджером, остановился на перекрестке, на котором по пути в Сыктывкар я ошибочно свернул на строящуюся дорогу. На фото – новая дорога в сторону Каджерома. Сейчас она вряд ли доходит до поселка, хотя это было бы очень кстати. Буквально через пять километров я встал в автомобильную пробку.

Автоцистерна, на борту которой красовалась надпись «Башнефть», буквально повисла на перемычке через один из ручьев, полностью перекрыв проезд в обоих направлениях. Водители, которые находились в голове колонны, сказали, что стоят уже больше часа. А на улице – мороз в 46 градусов. Периодически некоторые водители разворачиваются и уезжают. Возможно, не рассчитали количества топлива и решили вернуться, а может им была известна какая-то объездная дорога. В работающей на холостых оборотах машине становилось прохладно. Пригодилась небольшая автомобильная печка, подаренная мне женой и работающая от прикуривателя. Вместе с подогревом сиденья они сделали мое ожидание достаточно комфортным.

Примерно через час с помощью другого Камаза удалось выдернуть застрявший грузовик, и вереницы из нескольких десятков машин продолжили движение в обоих направлениях.

Дальнейшее путешествие прошло без особых приключений. На участке Печора-Усинск километров через 30 после поворота на Усинск бортовой компьютер все чаще стал показывать «минус 50». Не исключено, что это предельное значение, которое способно отображаться на приборной панели моего авто. Дополняло картину настоящей северной зимы полярное сияние, которое радовало меня своими переливами последний час пути.

Педали машины с трудом поддавались нажатиям и с неохотой возвращались на место. Пожалуй, это единственное серьезное неудобство, с которым я столкнулся в этом морозном путешествии.

Что касается времени, затраченного на дорогу, то всего мне понадобилось 12 с половиной часов, чтобы доехать из Сыктывкара до Усинска. Если вычесть час, потраченный на ожидание в пробке на зимнике, то получается 11 с половиной часов.

Отмечу еще раз, что ехал я достаточно быстро, все машины, двигавшиеся в попутном направлении, оставались позади. Морозный туман создавал дополнительную сложность и заставлял находиться в постоянном напряжении, особенно на обгонах. Сравнивая эту поездку и размеренную поездку в Сыктывкар, которая не дала мне и намека на опасность, а также время, затраченное на то и другое путешествие (12 с половиной часов чистого времени - туда и 11 с половиной часов - обратно) с уверенностью могу утверждать, что час выигранного времени не стоит того риска и возможных страшных последствий.

Уважаемые водители, не торопитесь на дороге!

Решил напоследок посчитать, сколько ушло бензина на этот раз. Напомню, при экономичной езде я потратил 61 литр топлива. На обратный путь мне понадобился 81 литр, т.е. на два ведра бензина больше. Это еще один, пусть маленький, но стимул, чтобы не гнать на дорогах.

(с) Игорь Ложкин