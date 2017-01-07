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07.01.2017 11:28
Россияне будут сдавать экзамены на профессионализм
С этого года россиянам будет предложено сдавать экзамены, подтверждающие уровень квалификации, чтобы доказать свой профессионализм - вступил в силу закон о независимой оценке квалификаций.
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Как пояснили в Минтруде России, независимая оценка квалификации позволит определить уровень знаний и умений работника, даже если у него нет профессионального образования. Определить, нуждается ли человек в обучении.

Все, кто успешно сдадут экзамены на оценку квалификации, получает свидетельства о квалификации, которое можно будет предъявлять при трудоустройстве.

Стоит сразу отметить, что оценка квалификации не будет обязательной, а только добровольной, и по закону не влечет за собой каких-либо обязательных последствий или требований, в том числе при приеме на работу.

Если работодатель хотел бы направить своих работников на экзамен по оценке квалификации, он, во-первых, должен будет получить на это письменное согласие подчиненного, а во-вторых оплатить эту процедуру. Кроме того, ему придется предусмотреть такую возможность в коллективном и трудовых договорах.

Также, поясняют в Минтруде, в этом году будет запущен сайт, на котором любой желающий, как работник, так и работодатель сможет получить бесплатно всю интересующую информацию о возможности проведения оценки квалификации. Там же будет размещена информация о выданных свидетельствах о квалификации и сроках их действия, что даст возможность работодателям получить актуальную информацию о квалификации работника.

Сейчас при Национальном совете при президенте России образовано 28 советов по профессиональным квалификациям. На 1 октября 2016 года в пилотном режиме работало 68 центров независимой оценки квалификации. В них прошли оценку квалификации 4,9 тысячи человек, работающих в сферах строительства, машиностроения, железнодорожного транспорта.

Кстати, выпускники профессиональных учебных заведений тоже смогут сдавать экзамены на квалификацию. Как отмечают эксперты, для этой категории работников это особенно важно, ведь не всегда знания и навыки, полученные в вузе или техникуме, соответствуют реальным требованиям профессии. Кроме того, если человек пять лет потратил на статус студента вуза, еще не значит, что он по-настоящему учился.

Оператором независимой оценки квалификации определена автономная некоммерческая организация "Национальное агентство развития квалификаций" Российского союза промышленников и предпринимателей. В состав ее учредителей входят Минтруд, Минобрнауки, Федерация независимых профсоюзов России.

По мнению авторов закона, эта система будет стимулировать работников всю трудовую жизнь держать себя в форме и поддержать уровень своей квалификации.

Комментарии (19)

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  • усинец
    07.01.2017, 12:21:45
    16
    и так нет работы
    Люди и так не могут устроится на работу, здесь еще минтруд придумал странный закон, для начала надо всех в минтруде проверить на квалификацию, но а потом уже людей и убрать этот уризис вместе с путиным этим ушлепком
    • усинцу
      07.01.2017, 12:49:31
      -7
      учиться надо было, а не прогуливать. Поэтому и знаний русского даже элементарных нет
      Похоже, вы не квалифицированный рабочий, вы не можете удержаться на любимой работе и вам трудно устроится на работу, то причём здесь Путин? Он , как раз на своём месте и вполне квалифицированный.
      Соглашусь лишь в том, что многих "учителей" самих надо переучивать, прежде чем проверять квалификацию учеников.
      • Ух ты!
        07.01.2017, 16:27:21
        -1
        Сколько не желающих повысить свою квалификацию!
        О каком качестве работ может идти речь?
        Многим надо свои дипломы на совесть пересдавать, а не на кругленькую сумму.
  • 1
    07.01.2017, 13:26:19
    4
    Автономная некоммерческая организация "НАРК"
  • так то оно лучше...
    07.01.2017, 14:46:12
    1
    Получив диплом о высшем образовании большинство "специалистов".как они сами уверяют,"не в зуб ногой"...Так "корочками" о квалификации торгуют учебно -курсовые комбинаты...Опять таки "корочки" - это лишь бумажка,а знаний то нету...
    • ))))))для так то оно лучше
      08.01.2017, 12:21:48
      2
      Как человек,получивший высшее образование отвечу,что диплом-это не бумажка...а картонка))))
      • Владимир
        08.01.2017, 12:27:28
        1
        Как человек с более объективным познанием чем вы отвечу... если слесарю дать инструменты с пожизненной гарантией и супер ключи... А знаний собрать вентиль или систему отопления нет... То хоть сколько угодно ему картонок дать толку нет... так и знания в университете... всего лишь инструмент для реализации задач... а если пользоваться не умеете ТАК И ЖИВИ СО СВОЕЙ КАРТОНКОЙ ... ПРОЛЕТАЮЩЕЙ НАД ПАРИЖЕМ)))) ...
        • вася
          09.01.2017, 9:04:46
          0
          Умница
  • father
    07.01.2017, 15:29:57
    5
    Название - огонь! (=
    Вообще-то, это - опция.
    Дающая шанс.
    А УО, в своем репертуаре, (= типа "баре и холопы" - последующий уровень развития по спирали. (=
  • С кого начнем?
    07.01.2017, 20:04:26
    11
    Начинать надо с правительства и чиновников. Медынский купил диссертацию и до сих пор министр культуры. А наши чиновники с администрации - шибко умные или как?... Пройдут аттестацию?
  • Тролль
    07.01.2017, 21:09:17
    12
    Да уж. Сдать экзамен это конечно хорошо. А судьи кто? Министерства которые за последние пять лет не издали ни одного нормального номативного документа. Особенно Минобрнауки и Федерация профсоюзов. Эти ведомства в первую очередь разогнать надо. А их работников сделать дорожными рабочими пожизненно. Хотя могу и ошибаться - хватит ли у них ума для такой работы.
    • Владимир
      08.01.2017, 11:36:33
      0
      Не так все... Вот есть амбиции директора... и он РЕШИЛ оправдать приглашение Таджиков, Украинцев и других не талерантных к России специалистов... А ему говорят извините но у нас есть свои квалифицированные кадры... Как сделал Рудницкий Н.А. и Кинзебаева С.И. В Интергра-бурение. Просто оклеветали Меня и все... а туту прошел тестирование и принес им бумажку и послал их мнение на путь истинный через суд...
      • Тролль
        08.01.2017, 14:28:08
        1
        Так вот же пишут "Стоит сразу отметить, что оценка квалификации не будет обязательной, а только добровольной, и по закону не влечет за собой каких-либо обязательных последствий или требований, в том числе при приеме на работу."
        Соответственно работодатель может принимать оценку квалификации к сведению тогда, когда ему это выгодно. И ни один суд результаты экзамена во внимание не примет.
        По сути очередное бесполезное и ненужное изобретение государства, созданное только с одной целью - выкачивание денег.
        • Владимир
          08.01.2017, 17:40:20
          0
          В суде все важно! особенно если работодатель по своим соображениям... старается доказать обоснование приема таджиков за 2 руб** а не усинца за 4...
      • Сергей
        09.01.2017, 18:45:44
        0
        прддерживаю полностью. если в конторе поспорил, тут де тебе экзамен по квалификации. ну и конечно же не сдаем.
  • Серега
    08.01.2017, 10:09:16
    0
    Еще одна липа. Сдача экзамена и реальные знания и умения две большие разницы. Сдаю регулярно экзамены по охране труда, там столько надо знать что не всегда и с интернетом получается сдать. И ничего, прорываемся. Так и здесь, ввод еще одной ненужной бумажки. Забюрократизировали все что можно. Если дипломы продают и эти свидетельства так же будут продавать.
  • Джордж Псаки
    08.01.2017, 11:08:15
    0
    Как сказал Филипп Бедросович Киркоров:
    "Не люблю непрофессионалов". Вот в Минтруда и вняли его словам!
  • ***
    08.01.2017, 17:00:06
    0
    Да что вы опять поднялись? Это очередная формальность, не более. Вообще серьёзно не отношусь к таким нововведениям, потому что они работать всё равно не будут.
    • Тролль
      08.01.2017, 19:04:47
      0
      Поддерживаю.
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