Россияне будут сдавать экзамены на профессионализм

С этого года россиянам будет предложено сдавать экзамены, подтверждающие уровень квалификации, чтобы доказать свой профессионализм - вступил в силу закон о независимой оценке квалификаций.

Как пояснили в Минтруде России, независимая оценка квалификации позволит определить уровень знаний и умений работника, даже если у него нет профессионального образования. Определить, нуждается ли человек в обучении.

Все, кто успешно сдадут экзамены на оценку квалификации, получает свидетельства о квалификации, которое можно будет предъявлять при трудоустройстве.

Стоит сразу отметить, что оценка квалификации не будет обязательной, а только добровольной, и по закону не влечет за собой каких-либо обязательных последствий или требований, в том числе при приеме на работу.

Если работодатель хотел бы направить своих работников на экзамен по оценке квалификации, он, во-первых, должен будет получить на это письменное согласие подчиненного, а во-вторых оплатить эту процедуру. Кроме того, ему придется предусмотреть такую возможность в коллективном и трудовых договорах.

Также, поясняют в Минтруде, в этом году будет запущен сайт, на котором любой желающий, как работник, так и работодатель сможет получить бесплатно всю интересующую информацию о возможности проведения оценки квалификации. Там же будет размещена информация о выданных свидетельствах о квалификации и сроках их действия, что даст возможность работодателям получить актуальную информацию о квалификации работника.

Сейчас при Национальном совете при президенте России образовано 28 советов по профессиональным квалификациям. На 1 октября 2016 года в пилотном режиме работало 68 центров независимой оценки квалификации. В них прошли оценку квалификации 4,9 тысячи человек, работающих в сферах строительства, машиностроения, железнодорожного транспорта.

Кстати, выпускники профессиональных учебных заведений тоже смогут сдавать экзамены на квалификацию. Как отмечают эксперты, для этой категории работников это особенно важно, ведь не всегда знания и навыки, полученные в вузе или техникуме, соответствуют реальным требованиям профессии. Кроме того, если человек пять лет потратил на статус студента вуза, еще не значит, что он по-настоящему учился.

Оператором независимой оценки квалификации определена автономная некоммерческая организация "Национальное агентство развития квалификаций" Российского союза промышленников и предпринимателей. В состав ее учредителей входят Минтруд, Минобрнауки, Федерация независимых профсоюзов России.

По мнению авторов закона, эта система будет стимулировать работников всю трудовую жизнь держать себя в форме и поддержать уровень своей квалификации.