Грабители открыли сейф ключом

Усинским ворам дважды повезло.

В один из магазинов по адресу улица Молодежная, д.10а через окно первого этажа проникли неизвестные с целью незаконного завладения имуществом.

Грабителям несколько раз повезло: во-первых, ключ от сейфа оказался вставлен в замочную скважину. Ворам ничего не оставалось, кроме как открыть сейф и забрать деньги. Украдено было 39 тысяч.

Во-вторых, сработала сигнализация, но приехавшие на место сотрудники частного охранного предприятия не стали делать осмотра места, уехав за ответственным лицом - магазин остался без присмотра.

В полицию было сообщено через 40 минут после преступления. Прибывшие на место сотрудники приступили к оперативным мероприятиям. В частности, по следу преступников пустили служебную собаку, которая вывела правоохранителей в один из дворов Усинска.

В данный момент работа полицейских по данному делу продолжается.

(с) Усинк.Онлайн