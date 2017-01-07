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07.01.2017 15:59
Грабители открыли сейф ключом
Усинским ворам дважды повезло.
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В один из магазинов по адресу улица Молодежная, д.10а через окно первого этажа проникли неизвестные с целью незаконного завладения имуществом.

Грабителям несколько раз повезло: во-первых, ключ от сейфа оказался вставлен в замочную скважину. Ворам ничего не оставалось, кроме как открыть сейф и забрать деньги. Украдено было 39 тысяч.

Во-вторых, сработала сигнализация, но приехавшие на место сотрудники частного охранного предприятия не стали делать осмотра места, уехав за ответственным лицом - магазин остался без присмотра.

В полицию было сообщено через 40 минут после преступления. Прибывшие на место сотрудники приступили к оперативным мероприятиям. В частности, по следу преступников пустили служебную собаку, которая вывела правоохранителей в один из дворов Усинска.

В данный момент работа полицейских по данному делу продолжается.

(с) Усинк.Онлайн

Комментарии (7)

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  • father
    07.01.2017, 17:06:04
    4
    Сейчас, интернет, есть в любом доме.
    Да поставьте уже вебкамеру, она стоит полторы-две тысячи.
    Будет присылать фото на почту и сообщить об этом на мобилу.
    Можно будет ловить воров в реальном времени. (=
  • !
    07.01.2017, 17:34:04
    19
    Чоповцы лохи
    • Правда
      07.01.2017, 20:20:27
      6
      ЧОП будет возмещать ущерб, таковы условия договора.
  • Усинск
    07.01.2017, 20:55:31
    0
    Менты
    Они не ЧОП вневедемостная охрана вот как они работают доверяй теперь им
    • инкогнито
      09.01.2017, 9:10:10
      1
      Вневедомка не охраняет этот магазин. Их частная охрана охраняет. Вроде охрана-сервис.
  • 1
    08.01.2017, 9:10:06
    1
    Ворам ничего не оставалось....))))))
  • @@@
    08.01.2017, 11:05:31
    2
    Название чоп в студию.
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