Грабители открыли сейф ключом

В один из магазинов по адресу улица Молодежная, д.10а через окно первого этажа проникли неизвестные с целью незаконного завладения имуществом.
Грабителям несколько раз повезло: во-первых, ключ от сейфа оказался вставлен в замочную скважину. Ворам ничего не оставалось, кроме как открыть сейф и забрать деньги. Украдено было 39 тысяч.
Во-вторых, сработала сигнализация, но приехавшие на место сотрудники частного охранного предприятия не стали делать осмотра места, уехав за ответственным лицом - магазин остался без присмотра.
В полицию было сообщено через 40 минут после преступления. Прибывшие на место сотрудники приступили к оперативным мероприятиям. В частности, по следу преступников пустили служебную собаку, которая вывела правоохранителей в один из дворов Усинска.
В данный момент работа полицейских по данному делу продолжается.
(с) Усинк.Онлайн
Да поставьте уже вебкамеру, она стоит полторы-две тысячи.
Будет присылать фото на почту и сообщить об этом на мобилу.
Можно будет ловить воров в реальном времени. (=