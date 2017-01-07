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07.01.2017 18:00
Выходное чтиво: "Звонишь мне ночью, обычно в полночь"
Сегодня в рубрике "Выходное чтиво" произведение усинской поэтессы Дарьи Филитовой.
Darya-Filitova.jpg

Звонишь мне ночью, обычно в полночь,
Срывая голос, кричишь стихи.
В них лунный всполох и кофе горечь,
Чужие руки, глаза, духи.

В них чьи-то тайны, твои победы,
В них путь, житейская колея.
В них та, кто тайно отводит беды,
В них все - но только, увы, не я.

Кричи, кричи про огни обочин,
Про свет, который разгонит мрак!
Пока ты будешь звонить мне ночью,
Я буду нужной. Хотя бы так.

(с) Дарья Филитова

Комментарии (28)

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  • О.Т.
    07.01.2017, 18:12:02
    11
    Звоните
    Звоните нам. Хотя бы так.



    Отличные стихи,Даша
  • 113
    07.01.2017, 19:13:50
    -7
    ПОСЛЕДНИЕ СТРОКИ навевают на раздумье: не девочка по вызову? Без обид.
    • Сергей
      07.01.2017, 19:35:54
      7
      Ну это если только последнюю строчку и прочитать. Или иметь память, как у аквариумной рыбки - 3 секунды. Без обид)))
    • Владимир
      08.01.2017, 11:23:45
      0
      Ну это не плохо... ЕЕ друг который стихи написал ... Те кто любит полюбят сильней и... Та которая про бабу егу ... лешего и про яичницу... хрень писала... Вообщем кафе Моя Семья их ждет по субботам для встречь.. и они найдут друг друга)))) ....
  • Северный
    07.01.2017, 19:48:51
    27
    Голубушка! Ну сколько можно ждать?
    Какая для терпения причина?
    Ничто не в состоянии оправдать
    Того, что долго не звонит мужчина
    Попробуйте подходы изменить
    Сама ему разочек позвоните
    Молчания натянутую нить
    Звонком односторонним разорвите
    А если это чудо все равно
    Чтоб не примчатся к Вам
    Найдет причину
    Тогда поверьте мне, что Вам давно
    Как минимум, пора сменить мужчину!
    • как-то так
      07.01.2017, 20:06:13
      21
      Северному
      Достойный ответный комментарий, на вполне достойное женское стихотворение.
      Оба порадовали, браво!
      • Натали
        07.01.2017, 21:10:13
        7
        браво
        очень много женщин ждут этих полуночных звонков от одного единственного, готовые отдать часы ожиданий ради минут откровений
        • БГБ
          07.01.2017, 21:29:09
          0
          Цифры!
          Дай цифры, сестра!
          • Паралитик
            08.01.2017, 11:19:04
            0
            Григорий Борисович, а как же жена? Дети? ))))
        • fatber
          07.01.2017, 23:03:25
          0
          Что же за день-то, сегодня такой!? )))
          Надо было раньше зайти, да почитать...
          Не плохо, крик души получился. (=
    • скр скр скр
      07.01.2017, 23:21:12
      -5
      Кто рифмует на глаголы
      Того в п*рдак *бут монголы
  • Елена
    07.01.2017, 23:30:59
    4
    Господи, человеку 16 лет и она ПРОСТО ПИШЕТ СТИХИ. Потому что бог дал талант. К чему везде подтекст искать. прежде чем написать ..... всякую..... подумай - а вдруг твой ребенок так самовыражается?
    • father
      08.01.2017, 0:37:01
      4
      Елена,
      Зачем нам знать о возрасте поэтессы? (-:
  • ...
    08.01.2017, 1:03:53
    0
    В 16 лет откуда столько..ну боли какой то?
  • ///
    08.01.2017, 1:08:15
    1
    Мне не хотелось бы,чтоб моя дочь так самовыражалась в 16 лет..как буд-то с мужчиной уже успела ошибиться.
    • Сергей
      08.01.2017, 10:34:50
      4
      А. М. Федорову

      Над черною бездной с тобою я шла,
      Мерцая, зарницы сверкали.
      В тот вечер я клад неоценный нашла
      В загадочно-трепетной дали.
      И песня любви нашей чистой была,
      Прозрачнее лунного света,
      А черная бездна, проснувшись, ждала
      В молчании страсти обета.
      Ты нежно-тревожно меня целовал,
      Сверкающей грезою полный,
      Над бездною ветер, шумя, завывал...
      И крест над могилой забытой стоял,
      Белея, как призрак безмолвный.

      Анна Ахматова 16 лет
  • ***
    08.01.2017, 5:23:13
    5
    Я в 15 лет стихи писала о любви. Это ж не значит что я в 15 лет ошиблась в мужчине и давай стихи строчить с горя. Просто была пора романтичной юношеской влюбленности. Было вдохновение и рифма как-то сама собой складывалась, получались хороши стихи обо всём.Не понимаю в чём плохо такое самовыражение?
  • Кац
    08.01.2017, 11:23:53
    7
    Спасибо, Дарья. Очень хорошо, душевно. Читая коментарии, знай, пишут колкости те, кто незнайку с балалайкой рифмуют, в лучшем случае. А БГБ телефон не давай. Обманет!
    • кацу
      08.01.2017, 11:50:36
      0
      а чего это???
      БГБ вообще никого не обманывает:как порядочный человек он на всех обещает жениться)))
  • Владимир про любовь))
    08.01.2017, 11:27:16
    1
    Учите классику и посмотрите фильм найти Форестера
    В земле великой Ксенаду
    Дворец построил Кубла Хан.
    Здесь Альф стекает в глубину
    Пещер, где скрылся в темноту
    Подземный океан.

    Здесь целых десять миль земли
    Стеной высокой обвели.
    В садах был слышен звон ручьёв,
    И аромат стоял везде,
    В лесах зелёных меж холмов
    Сверкало солнце на траве.

    Вдруг трещина прошла наискосок,
    Сквозь рощи кедров, там, где сад цветёт,
    Из трещины проклятий шёл поток,
    Как будто под луною там высок
    Был голос женщины, что дьявола зовёт.
    По трещине промчалось колыханье,
    И, как земли тяжёлое дыхание,
    Огромный к небу вырвался фонтан.
    Он нёс в себе, как страшный ураган,
    Булыжники, которые взлетали,
    И, падая как град, всё разрушали.
    И заоодно с камнями в облака
    Взметнулась вверх подземная река.
    Пять долгих миль она текла по воле
    Среди долин, деревьев; прямо к щели
    Скрывалася в немеренной пещере,
    Втекая там в безсолнечное море.
    И в это время, Кубле в дальней стороне
    О скорой голос рассказал войне!

    Того дворца лишь тень осталась,
    Качалась та на волнах вод,
    Перемешалась и спускалась
    С фонтаном под пещерный свод.

    И чудо такое увидишь совсем не всегда:
    Яркий дворец в пещере из синего льда.

    Однажды девушка с цимбалами
    В видении явилась мне.
    Страна Абисса её родиной была,
    И на цимбалах так играть она могла,
    И песню петь про гору Абору.
    Ах! если бы я только мог в себе
    Ту песню со словами оживить,
    Такая радость бы явилась в миг ко мне,

    Что я из музыки и воздуха сумел бы сотворить
    Дворец, пускай он будет ложным!
    О яркий купол! Лёд в пещере глубоко!
    И всем, кто слышит, видеть будет можно
    И закричат все разом: "Осторожно!
    Его глаза сверкают так тревожно!
    Три круга очерти вокруг легко,
    Глаза свои от страха ты закрой,
    Ведь он медовой вскормлен был росой
    И даже пил в раю он молоко."
  • Читал
    08.01.2017, 11:57:39
    -3
    Всякую хрень пишут. владимиры , сергеи , северные, южные, натали , и другие. Другого нет просто.
    • Сергей
      08.01.2017, 14:47:22
      4
      а данный комент
      просто зубодробительный выплеск гениальной мысли. все посрамлены и пали ниц пред таким высокомудрием. аминь.
  • Обыватель
    08.01.2017, 13:17:09
    3
    Великолепные стихи!!! В них чувство.сердце и душа!!!
    • Владимир
      08.01.2017, 17:42:26
      0
      Это колридж...
  • Kfc
    08.01.2017, 18:05:10
    0
    Хорошие стихи. Не бросайте писать. Оттачивайте и все получится.
  • */*
    08.01.2017, 19:16:41
    4
    У человека есть жена. Он недоволен ей.
    Ему как будто бы нужна получше, поумней.
    Но если счастья нет внутри и в сердце пустота,
    Хоть всех вокруг перебери: не та, не та, не та.

    У человека есть страна. Он недоволен ей.
    Ему как будто бы нужна получше, посильней.
    Но если счастья нет в груди и в сердце пустота,
    Все страны мира обойди: не та, не та, не та.

    У человека есть судьба. Он недоволен ей:
    Потери и за жизнь борьба, не всё как у людей.
    Но если счастья нет внутри и в сердце пустота,
    Все судьбы мира рассмотри: не та, не та, не та.

    Но если счастья семена взошли и расцвели, -
    По нраву жизнь, друзья, страна и все края земли
    • как-то так
      08.01.2017, 20:35:38
      0
      для */*
      Браво!,- в точку на все 100%!
  • Ольга
    08.01.2017, 23:06:30
    0
    Молодец
    Даша,молодец.хорошие стихи
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