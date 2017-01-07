Выходное чтиво: "Звонишь мне ночью, обычно в полночь"

Сегодня в рубрике "Выходное чтиво" произведение усинской поэтессы Дарьи Филитовой.

Звонишь мне ночью, обычно в полночь,

Срывая голос, кричишь стихи.

В них лунный всполох и кофе горечь,

Чужие руки, глаза, духи.

В них чьи-то тайны, твои победы,

В них путь, житейская колея.

В них та, кто тайно отводит беды,

В них все - но только, увы, не я.

Кричи, кричи про огни обочин,

Про свет, который разгонит мрак!

Пока ты будешь звонить мне ночью,

Я буду нужной. Хотя бы так.

(с) Дарья Филитова