07.01.2017 18:00
Выходное чтиво: "Звонишь мне ночью, обычно в полночь"
Сегодня в рубрике "Выходное чтиво" произведение усинской поэтессы Дарьи Филитовой.
Звонишь мне ночью, обычно в полночь,
Срывая голос, кричишь стихи.
В них лунный всполох и кофе горечь,
Чужие руки, глаза, духи.
В них чьи-то тайны, твои победы,
В них путь, житейская колея.
В них та, кто тайно отводит беды,
В них все - но только, увы, не я.
Кричи, кричи про огни обочин,
Про свет, который разгонит мрак!
Пока ты будешь звонить мне ночью,
Я буду нужной. Хотя бы так.
(с) Дарья Филитова
Отличные стихи,Даша
Какая для терпения причина?
Ничто не в состоянии оправдать
Того, что долго не звонит мужчина
Попробуйте подходы изменить
Сама ему разочек позвоните
Молчания натянутую нить
Звонком односторонним разорвите
А если это чудо все равно
Чтоб не примчатся к Вам
Найдет причину
Тогда поверьте мне, что Вам давно
Как минимум, пора сменить мужчину!
Оба порадовали, браво!
Надо было раньше зайти, да почитать...
Не плохо, крик души получился. (=
Того в п*рдак *бут монголы
Над черною бездной с тобою я шла,
Мерцая, зарницы сверкали.
В тот вечер я клад неоценный нашла
В загадочно-трепетной дали.
И песня любви нашей чистой была,
Прозрачнее лунного света,
А черная бездна, проснувшись, ждала
В молчании страсти обета.
Ты нежно-тревожно меня целовал,
Сверкающей грезою полный,
Над бездною ветер, шумя, завывал...
И крест над могилой забытой стоял,
Белея, как призрак безмолвный.
Анна Ахматова 16 лет
Дворец построил Кубла Хан.
Здесь Альф стекает в глубину
Пещер, где скрылся в темноту
Подземный океан.
Здесь целых десять миль земли
Стеной высокой обвели.
В садах был слышен звон ручьёв,
И аромат стоял везде,
В лесах зелёных меж холмов
Сверкало солнце на траве.
Вдруг трещина прошла наискосок,
Сквозь рощи кедров, там, где сад цветёт,
Из трещины проклятий шёл поток,
Как будто под луною там высок
Был голос женщины, что дьявола зовёт.
По трещине промчалось колыханье,
И, как земли тяжёлое дыхание,
Огромный к небу вырвался фонтан.
Он нёс в себе, как страшный ураган,
Булыжники, которые взлетали,
И, падая как град, всё разрушали.
И заоодно с камнями в облака
Взметнулась вверх подземная река.
Пять долгих миль она текла по воле
Среди долин, деревьев; прямо к щели
Скрывалася в немеренной пещере,
Втекая там в безсолнечное море.
И в это время, Кубле в дальней стороне
О скорой голос рассказал войне!
Того дворца лишь тень осталась,
Качалась та на волнах вод,
Перемешалась и спускалась
С фонтаном под пещерный свод.
И чудо такое увидишь совсем не всегда:
Яркий дворец в пещере из синего льда.
Однажды девушка с цимбалами
В видении явилась мне.
Страна Абисса её родиной была,
И на цимбалах так играть она могла,
И песню петь про гору Абору.
Ах! если бы я только мог в себе
Ту песню со словами оживить,
Такая радость бы явилась в миг ко мне,
Что я из музыки и воздуха сумел бы сотворить
Дворец, пускай он будет ложным!
О яркий купол! Лёд в пещере глубоко!
И всем, кто слышит, видеть будет можно
И закричат все разом: "Осторожно!
Его глаза сверкают так тревожно!
Три круга очерти вокруг легко,
Глаза свои от страха ты закрой,
Ведь он медовой вскормлен был росой
И даже пил в раю он молоко."
Ему как будто бы нужна получше, поумней.
Но если счастья нет внутри и в сердце пустота,
Хоть всех вокруг перебери: не та, не та, не та.
У человека есть страна. Он недоволен ей.
Ему как будто бы нужна получше, посильней.
Но если счастья нет в груди и в сердце пустота,
Все страны мира обойди: не та, не та, не та.
У человека есть судьба. Он недоволен ей:
Потери и за жизнь борьба, не всё как у людей.
Но если счастья нет внутри и в сердце пустота,
Все судьбы мира рассмотри: не та, не та, не та.
Но если счастья семена взошли и расцвели, -
По нраву жизнь, друзья, страна и все края земли