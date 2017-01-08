08.01.2017 20:59
Житель Усинска снял кабриолет, разъезжающий по городу в мороз –45
Помимо фотографий на заправке, также появилось видео бесстрашного усинца.
Гражданский репортёр прислал в редакцию Лайфа видео через приложение LifeCorr, на котором белый кабриолет с открытым верхом разъезжает по городу Усинску республики Коми. Стоит обратить внимание, что столбик термометра в этом районе в тот день опустился ниже –45 градусов по Цельсию.
В Сети появились фото отважного автомобилиста. Пользователи активно обсуждают, что же толкнуло его на такой экстрим. По мнению большинства, у машины просто заклинило механизм и такая поездка — вынужденная мера.
1. Сегодня по Москве 500 велосипедистов катались -28 !
стесняюсь спросить зачем ?
Мы вообще ещё гомо сапиенс? или ...?
2. По Усинску ездил кабриолет с открытым верхом -45. Скорее всего это тех.причины тут вроде всё понятно, но 1 новость очень сомнительна.
На видео они напротив бассейна...