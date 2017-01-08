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08.01.2017 20:59
Житель Усинска снял кабриолет, разъезжающий по городу в мороз –45
Помимо фотографий на заправке, также появилось видео бесстрашного усинца.
kabriolet.jpg

Гражданский репортёр прислал в редакцию Лайфа видео через приложение LifeCorr, на котором белый кабриолет с открытым верхом разъезжает по городу Усинску республики Коми. Стоит обратить внимание, что столбик термометра в этом районе в тот день опустился ниже –45 градусов по Цельсию.

В Сети появились фото отважного автомобилиста. Пользователи активно обсуждают, что же толкнуло его на такой экстрим. По мнению большинства, у машины просто заклинило механизм и такая поездка — вынужденная мера.

Комментарии (30)

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  • я
    08.01.2017, 21:13:53
    5
    зато стекла не потеют
    • оленевод Бельдыев
      08.01.2017, 21:55:48
      2
      отсутствие мозгов и "отважность автомобилиста"
      совершено разные понятия несовместимые к данной "новости" города
      • Абориген
        08.01.2017, 23:27:27
        -3
        Снова Игорь Ложкин?
  • Русский язык
    08.01.2017, 21:14:05
    4
    Его Величество "Житель Усинска снялИ".
  • ВВ
    08.01.2017, 21:15:00
    4
    Житель Усинска снял кабриолет
  • местный
    08.01.2017, 21:16:22
    3
    ЖЕСТЬ!!! По ходу её только пригнали по зимнику.... летом то такой тачки не видно было в городе!
    • я
      09.01.2017, 10:19:56
      0
      чё это, был он тут летом
  • Александр Р
    08.01.2017, 21:35:18
    6
    Наслаждается моментом. А то летом так мошка закусает.
    • )))))
      08.01.2017, 21:48:44
      3
      Вот такой он- суровый парень ,владелец кабриолета...
      • )))))
        08.01.2017, 21:53:21
        9
        И предположу,что из динамиков звучала песня:А сяду...в кабриолет...и уеду куда нибудь))))
        • *
          09.01.2017, 8:17:19
          0
          ветер в харю - я ....
  • 45н
    08.01.2017, 22:06:39
    0
    Круто. Парень молодец.
  • 123
    08.01.2017, 22:15:56
    0
    Видео класс!!! Велик, могуч русский язык
  • 8
    08.01.2017, 22:26:47
    0
    Новость-супер,прям дважды прочел статью)
  • Северный
    08.01.2017, 22:43:47
    1
    Только зимой так ездить нужно на этой машине, еще и кондер включить!!! Летом крышу приварит сваркой, от комаров
    • КС
      08.01.2017, 23:47:31
      0
      Кондиционер для слабаков! Он же в такой мороз греть будет =)
  • ВоВа
    08.01.2017, 23:00:15
    -4
    Это ж не Усинск!!!!!!!!!!!!!!
  • Суждение
    08.01.2017, 23:23:21
    -1
    Каждый по своему ....
    Звезда Ютуба ......., сбылась МЕЧТА !!!!! Слава она такая : приходит по- разному .
  • Наблюдатель
    09.01.2017, 0:41:17
    -7
    Кабрио
    Это не Усинск..
  • Макс
    09.01.2017, 1:02:38
    8
    Это Усинск!!! улица Нефтяников или вы уже площадь у бассейна не узнаете?
  • 09.01.2017, 1:05:58
    4
    А что это тогда Буэнос-Айрес?
  • кон
    09.01.2017, 1:28:57
    -2
    Новости дня
    "Крутые НОВОСТИ"
    1. Сегодня по Москве 500 велосипедистов катались -28 !
    стесняюсь спросить зачем ?
    Мы вообще ещё гомо сапиенс? или ...?
    2. По Усинску ездил кабриолет с открытым верхом -45. Скорее всего это тех.причины тут вроде всё понятно, но 1 новость очень сомнительна.
  • Вован
    09.01.2017, 1:35:24
    0
    Вот интересно
    А СНИМАЛИ ИНТЕРЕСНО НА ЧТО,КАЧЕСТВО ВИДЕО ПОЛНАЯ ТУФТА,ТЕЛЕФОН ПО ХОДУ ДЕРЕВЯННЫЙ ИЛИ ХЗ В ЧЕМ ДЕЛО!!!
    • ДЛ
      09.01.2017, 8:35:06
      1
      телефон из 90-х годов, как и тот кто снимал, судя по разговору матерному.
  • Олежек
    09.01.2017, 6:59:05
    8
    На видео же видно, что снежные фигуры на площади перед бассейном еще не вырезаны. А в то время на улице температура не опускалась ниже -30, так про какие -45 градусов идёт речь???????????
  • Гость
    09.01.2017, 9:56:45
    5
    6-го января в -44 велосипедист гонял по городу, чего уж удивляться кабриолету.
  • Кук
    09.01.2017, 12:03:46
    -1
    это не Усинск
    • 123
      09.01.2017, 12:14:45
      2
      Куку
      Это Усинск, детка.
      На видео они напротив бассейна...
  • Усинец
    09.01.2017, 12:47:27
    2
    Суровые Усинские парни !
  • Знаток
    09.01.2017, 20:29:25
    0
    Габит красавчик !!!
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