Житель Усинска снял кабриолет, разъезжающий по городу в мороз –45

Помимо фотографий на заправке, также появилось видео бесстрашного усинца.

Гражданский репортёр прислал в редакцию Лайфа видео через приложение LifeCorr, на котором белый кабриолет с открытым верхом разъезжает по городу Усинску республики Коми. Стоит обратить внимание, что столбик термометра в этом районе в тот день опустился ниже –45 градусов по Цельсию.

В Сети появились фото отважного автомобилиста. Пользователи активно обсуждают, что же толкнуло его на такой экстрим. По мнению большинства, у машины просто заклинило механизм и такая поездка — вынужденная мера.