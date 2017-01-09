Усинка передала все данные карты мошенникам

После чего с её счёта списалось 116 тысяч. Как это произошло? Читайте далее.

Жительница Усинска обратилась в полицию с просьбой найти мошенников, которым она передала данные банковской карты.

Выяснилось, что в одной из групп в социальной сети "Вконтакте", названной в честь широко известного банка, женщина обратилась с проблемой к "операторам", которые должны были помочь. На просьбу откликнулся некий гражданин под аккаунтом с именем "Егор Орлов". Ему усинка передала данные своей карты, после чего произошло списание на сумму 116 тысяч рублей.

"Помощник" перестал отвечать на сообщения.

Полицейские подчеркивают, что раскрываемость кибер-преступлений крайне низкая, поскольку отыскать следов преступника часто не представляется возможным. Самый простой способ избежать неприятностей в сети - обращать внимание на то, кому вы передаете личные данные и не пользоваться сомнительными сервисами и сайтами.

(с) Усинск.Онлайн