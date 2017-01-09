<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

09.01.2017 08:14
Усинка передала все данные карты мошенникам
После чего с её счёта списалось 116 тысяч. Как это произошло? Читайте далее.
Hackers-steals-millions.jpg

Жительница Усинска обратилась в полицию с просьбой найти мошенников, которым она передала данные банковской карты.

Выяснилось, что в одной из групп в социальной сети "Вконтакте", названной в честь широко известного банка, женщина обратилась с проблемой к "операторам", которые должны были помочь. На просьбу откликнулся некий гражданин под аккаунтом с именем "Егор Орлов". Ему усинка передала данные своей карты, после чего произошло списание на сумму 116 тысяч рублей.

"Помощник" перестал отвечать на сообщения.

Полицейские подчеркивают, что раскрываемость кибер-преступлений крайне низкая, поскольку отыскать следов преступника часто не представляется возможным. Самый простой способ избежать неприятностей в сети - обращать внимание на то, кому вы передаете личные данные и не пользоваться сомнительными сервисами и сайтами.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (6)

Добавить комментарий
  • кузя
    09.01.2017, 9:11:42
    0
    нужно искать, просто все они в одной банде???
  • Тратата
    09.01.2017, 9:49:08
    7
    Таким дурам нельзя карты выдавать.
    Из всех щелей твердят: никому не передавать данные.
    Нет мозгов? сиди без денег.
  • Кук
    09.01.2017, 11:58:56
    4
    народ с ума сходит с этими соц сетями, че попало туда пихают передают данные фото и еще чего нибудь.. на каждой карточке написан номер телефона куда обращаться в случае проблем, ну как еще людям объяснить чтоб не тупили?
    • ?
      09.01.2017, 12:38:43
      -2
      Чот на моей карте нет телефона...
      • Rio
        10.01.2017, 9:27:21
        0
        На обратной стороне мелким шрифтом внизу в тексте. Ну или пришли качественные фото карты с обеих сторон - народ поищет. )
  • Мэрин
    09.01.2017, 20:45:58
    0
    Ну и как тебя назвать,милая дама,после того?Ты просто Лошара!Мало Вас учат!Виновата сама,чего скулишь?
Последние комментарии
Последние объявления
   
 