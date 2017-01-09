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09.01.2017 10:31
Минздрав предложил запретить продажу табака родившимся после 2014 года
Людям, родившимся после 2014 года, могут запретить курить, когда подрастут. Такая мера содержится в новой антитабачной концепции, разработанной Минздравом России.
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Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Сейчас она разослана для согласования в министерства и ведомства, сообщили "РГ" в Минздраве.

Документ, в частности, предполагает ограничение на продажу табачных изделий тем, кто родился после 2014 года. Причем не только в период, пока они являются несовершеннолетними, но и после того, как им "стукнет" 18 лет.

Ранее о намерениях ввести эти и иные ограничения говорила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Также в концепции предлагается запретить курить взрослым в своих машинах, если рядом с ними едут дети. Запретить оборот в России сигарет с аромодобавками и красителями (кстати, в США и многих странах Европы это запрещено уже давно). Повысить акцизы на этот вредный товар до европейского уровня.

Курение может быть запрещено на автобусных остановках.

С полным списком планируемых к введению ограничений Минздрав ознакомит общественность несколько позже.

По данным ВЦИОМ, с 2014 года число курильщиков в России уменьшилось на 10 процентов.

Комментарии (17)

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  • Ю-ю
    09.01.2017, 10:34:18
    15
    Маразм крепчал.
  • zzz
    09.01.2017, 10:57:32
    9
    Чёт нечего не понял,что за бред?)
  • Гость
    09.01.2017, 11:34:36
    5
    Мда. Как интересно они собираются взрослому человеку (когда повзрослеют) запретить курить ??? Да лесом просто напросто пошлют их и их закон с государством в целом.
    Пусть травятся раз им так хочется только подальше от тех кто не курит.
    • Ил
      09.01.2017, 11:57:33
      4
      А как в СССР ввели "сухой" закон? Так же и будут тихориться по углам и самокрутки курить
      • Гость
        09.01.2017, 12:18:27
        2
        Илу
        И что сильно помогло ?
        Пили всё что содержало горело и спирт содержало. Начиня от одекалона кончая клея БФ
        • 2017
          09.01.2017, 14:59:25
          0
          А теперь курить будут все подряд - включая сосновую кору и войлок от валенков )))
  • Аноним
    09.01.2017, 12:06:55
    7
    А кушать можно будет?
    • Валерий
      09.01.2017, 20:31:54
      0
      Кушать можно, но немного, нам же определили прожиточный минимум, чтобы было кому оплачивать все эти акцизы, тарифы и штрафы и т.д.
  • Тролль
    09.01.2017, 12:57:24
    7
    У нас в стране похоже остались только две проблемы: боярышник и курево. В остальном все чудесно.
  • Злой
    09.01.2017, 13:36:40
    2
    Никаких книг и фильмов про антиутопию уже не нужно, мы в ней живем.
  • Наталья
    09.01.2017, 14:27:58
    3
    запретят курить на остановках.......
    Однажды уже приняли закон о запрете курения в общественных местах, в том числе в подъездах. А мои соседи как курили так и курят в подъезде и ни чего их не пугает. До сих пор не понятно, кто должен следить за соблюдением закона и когда начнут штрафовать, тех кто не соблюдает закон?
    • Тролль
      09.01.2017, 14:39:04
      0
      Издание закона и его исполнение две разные вещи. Никто и никогда не будет контролировать подъезды, т.к. никому это не надо.
    • !
      09.01.2017, 16:15:51
      -2
      Звони в милицию, пиши жалобы на них, в чем проблема.
    • согласна
      09.01.2017, 21:48:16
      0
      полностью
      и в поездах, и на платформах ещё больше курить стали. Плявать всем на закон. Захочешь пешком подняться на нужный этаж- пожалеешь, что жтвёшь с такими соседями.С трана, я тебя,,люблю" и братьев курящих.
  • НЕУЖЕЛИ
    09.01.2017, 18:23:27
    -1
    страна за полноценных людей?
    Полоумных -обкуренных, дозу "НИКОТИНА" принимающих разве так можно вылечить? Их поголовно расстрелять бы!
  • Валерий
    09.01.2017, 20:23:19
    4
    Минздрав уже все проблемы решил.А где закон, запретить всем болеть.Минздраву по барабану наше здоровье!Здесь одна главная фраза"Повысить акцизы на этот вредный товар до европейского уровня."А также на водку, бензин,на газ,на воду, на отопление, на электричество и т.д.!!!
  • Еще введут новый налог
    09.01.2017, 21:11:20
    1
    Налог на МОРОЗЫ!!!!
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