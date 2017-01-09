Минздрав предложил запретить продажу табака родившимся после 2014 года

Людям, родившимся после 2014 года, могут запретить курить, когда подрастут. Такая мера содержится в новой антитабачной концепции, разработанной Минздравом России.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Сейчас она разослана для согласования в министерства и ведомства, сообщили "РГ" в Минздраве.

Документ, в частности, предполагает ограничение на продажу табачных изделий тем, кто родился после 2014 года. Причем не только в период, пока они являются несовершеннолетними, но и после того, как им "стукнет" 18 лет.

Ранее о намерениях ввести эти и иные ограничения говорила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Также в концепции предлагается запретить курить взрослым в своих машинах, если рядом с ними едут дети. Запретить оборот в России сигарет с аромодобавками и красителями (кстати, в США и многих странах Европы это запрещено уже давно). Повысить акцизы на этот вредный товар до европейского уровня.

Курение может быть запрещено на автобусных остановках.

С полным списком планируемых к введению ограничений Минздрав ознакомит общественность несколько позже.

По данным ВЦИОМ, с 2014 года число курильщиков в России уменьшилось на 10 процентов.