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09.01.2017 15:44
Оборудование для установки натяжных потолков могло стать причиной взрыва в гараже
На территории гаражного комплекса в Усинске, где 31 декабря произошло обрушение конструкций, в результате которого пострадали три человека, произошла вспышка.
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Как пояснил на брифинге 9 января заместитель начальник ГУ МЧС РФ по Коми Константин Сухарев, определить причину вспышки пока не представляется возможным. Есть информация, что в гаражах находилось оборудование для установки натяжных потолков. После вспышки произошло обрушение конструкций. Разбор завалов продолжается до сих пор.

В результате происшествия было разрушено более 200 квадратных метров строений. Что привело к таким последствиям: канистра с бензином, бочка с топливом, газовый баллон, сейчас выясняется.

Как сообщили "Комиинформу" в минздраве Коми, в результате происшествия один человек получил несерьезные травмы и прошел лечение амбулаторно. Два человека попали в реанимацию с травмами головы и переломами. Сейчас мужчины переведены в травматологическое отделение Усинской ЦРБ, состояние оценивается как средней степени тяжести.

Комментарии (4)

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  • !!!!
    09.01.2017, 16:34:34
    8
    Главное люди живы!!!
  • !!!
    09.01.2017, 21:34:06
    -1
    Почему не покажете масштабы разрушений гаражей? Покажите правду.
    • Алекс
      10.01.2017, 0:58:53
      1
      Вам, что кто-то запрещает съездить на место разрушения и посмотреть самому?
  • Кук
    10.01.2017, 9:29:22
    0
    вот он, неконтролируемый малый бизнес, или как там его называют? ни знаний охраны труда, ни безопасности окружающих, ни налогов...ну и качество наверно тоже
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