Распитие спиртного едва не дошло до братоубийства

Раскрыть преступление помог пёс.

В больницу Усинска был доставлен мужчина с несколькими ножевыми ранениями, в том числе в области шеи. Пострадавший находился в коме.

О тяжело раненом человеке было сообщено полицейским, которые приступили к разбирательству.

Поскольку происшествие произошло в Новикбоже, туда выехала оперативная группа, в том числе и кинолог с собакой. Собака смогла взять след и с её помощью обнаружился выброшенный подозреваемым мобильный телефон. Вскоре и сам мужчина был установлен.

Оказалось, что двое мужчин, которые являются двоюродными братьями, распивали спиртное. В ходе мероприятия между ними вспыхнул конфликт, в результате которого один из них несколько раз ударил ножом брата, после чего забрал его телефон (который позже выкинул на улице) и пошел домой. Там он попытался уничтожить оружие преступления - нож, бросив его в печь.

Подозреваемый задержан. Сообщается, что он написал явку с повинной.

(с) Усинск.Онлайн