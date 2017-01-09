<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

09.01.2017 17:22
Распитие спиртного едва не дошло до братоубийства
Раскрыть преступление помог пёс.
mmmit.jpg

В больницу Усинска был доставлен мужчина с несколькими ножевыми ранениями, в том числе в области шеи. Пострадавший находился в коме.

О тяжело раненом человеке было сообщено полицейским, которые приступили к разбирательству.

Поскольку происшествие произошло в Новикбоже, туда выехала оперативная группа, в том числе и кинолог с собакой. Собака смогла взять след и с её помощью обнаружился выброшенный подозреваемым мобильный телефон. Вскоре и сам мужчина был установлен.

Оказалось, что двое мужчин, которые являются двоюродными братьями, распивали спиртное. В ходе мероприятия между ними вспыхнул конфликт, в результате которого один из них несколько раз ударил ножом брата, после чего забрал его телефон (который позже выкинул на улице) и пошел домой. Там он попытался уничтожить оружие преступления - нож, бросив его в печь.

Подозреваемый задержан. Сообщается, что он написал явку с повинной.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (3)

Добавить комментарий
  • (((((
    09.01.2017, 17:39:06
    8
    Вот д****ы..не умеете пить,не мучайте за...цу

    .
    • любопытно
      09.01.2017, 18:56:17
      9
      Какая это явка с повинной, если его вычислили с собакой, а не сам пришёл в полицию?
  • Хмырь
    09.01.2017, 20:42:50
    2
    Убогость сельских братьев.Чего можно делить(Да кроме нехватки спиртного А вообще коми мужикам из деревень заняться нечем,вот и пьют,а потом х...ей занимаются-то стреляются,то вешаются.
Последние комментарии
Последние объявления
   
 