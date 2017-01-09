Передвижные пункты обогрева не понадобились в Коми во время морозов

Необходимости разворачивания мобильных пунктов обогрева на трассах в Коми не было, сообщил заместитель начальник ГУ МЧС РФ по Коми Константин Сухарев, пишет "Комиинформ".

На федеральной трассе много стационарных объектов, где можно получить питание, медпомощь и кров. Для республики сложившаяся морозная погода в принципе оказалась привычной, отметил он. Каких-либо обращений и внештатных ситуаций МЧС по Коми не зарегистрировало.

"Если собственник кафе или АЗС видит, что в машине начинают замерзать, он в рамках договоренностей готов оказать помощь водителям, - пояснил К.Сухарев. - Случаев массового замерзания машин в новогодние праздники не было, фиксировались единичные случаи в зоне действия сотовой связи, куда выезжали спасатели и оказывали помощь. Заносов дорог и пробок длиною в 30 фур не было. Морозы в Коми - не повод разворачивать передвижные пункты обогрева".

Между тем, аномальные морозы прибавили работы сотрудникам "СПАС-Коми" на новогодних праздниках.

За восемь дней спасатели 55 раз выезжали на место происшествия, все случаи были связаны с сильными морозами.

Так, ночью 4 января на дороге Усинск-Печора в районе деревни Соколово, что в 50 километрах от города, заглохла машина, водителя доставили в населенный пункт спасатели.

(с) Усинск.Онлайн