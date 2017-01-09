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09.01.2017 16:22
Передвижные пункты обогрева не понадобились в Коми во время морозов

Необходимости разворачивания мобильных пунктов обогрева на трассах в Коми не было, сообщил заместитель начальник ГУ МЧС РФ по Коми Константин Сухарев, пишет "Комиинформ".

obogrev_punkt.jpg

На федеральной трассе много стационарных объектов, где можно получить питание, медпомощь и кров. Для республики сложившаяся морозная погода в принципе оказалась привычной, отметил он. Каких-либо обращений и внештатных ситуаций МЧС по Коми не зарегистрировало.

"Если собственник кафе или АЗС видит, что в машине начинают замерзать, он в рамках договоренностей готов оказать помощь водителям, - пояснил К.Сухарев. - Случаев массового замерзания машин в новогодние праздники не было, фиксировались единичные случаи в зоне действия сотовой связи, куда выезжали спасатели и оказывали помощь. Заносов дорог и пробок длиною в 30 фур не было. Морозы в Коми - не повод разворачивать передвижные пункты обогрева".

Между тем, аномальные морозы прибавили работы сотрудникам "СПАС-Коми" на новогодних праздниках.

За восемь дней спасатели 55 раз выезжали на место происшествия, все случаи были связаны с сильными морозами.

Так, ночью 4 января на дороге Усинск-Печора в районе деревни Соколово, что в 50 километрах от города, заглохла машина, водителя доставили в населенный пункт спасатели.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (30)

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  • Сергей
    09.01.2017, 16:47:47
    28
    Вот что за откровенный ....здёж? В подмосковье куча постов обогрева при минус 20!!! А у нас что? Дай Бог Этому С***реву Константину попасть в минус 40 на зимнике и благополучно поискать собственника кафе или АЗС..... Д****ы ...лять!
  • 112233
    09.01.2017, 16:49:16
    14
    Поняли!!!! Мы же не Москвичи, чего нам -50, зачем в такую благоприятную погоду разворачивать пункты обогрева!!!! Опять по принципу "пока жаренный петух не клюнет, никто не пошевелится". То что не было массовых обращений, это скорее случайность, что бы интересно говорил Константин Сухарев, если бы обращения были, а пунктов то не было? Или не дай бог кто-нибудь замерз, начали бы разбираться почему не было. Почему в Москве в -19 развернули пункты обогрева, а мы получается пушечное мясо, нас не так жалко, так получается????
  • Бред сивой кабылы
    09.01.2017, 16:58:57
    29
    На отрезке Ухта - Усинск, расстояние 500 км, ни одного кафе, две заправки на Ираеле и в Печоре в 250 км друг от друга. На участке Ираель - Каджером есть места где двум встречным машинам не разъехаться. Температура - 45. Константин Сухарев вообще понимает, где он находится? Он понимает, что кроме федеральной трассы "Вятка" Киров-Сыктывкар, в Коми есть и другие дороги? Почему в Нарьян-Маре на зимнике постоянно дежурят МЧС с постами обогрева, а у нас нет?  Константин Сухарев кабинетный спасатель. Он вообще понимает географию Коми?
    • 112233
      09.01.2017, 17:02:21
      0
      А в Ираеле открыли заправку?
      • Меня зовут
        09.01.2017, 17:04:48
        0
        Угу
  • ЕЗДИМ
    09.01.2017, 17:02:38
    11
    Что,никто не курсе
    06.01.2017 бОЛЬШЕ 50ти(ДИЗЕЛЕЙ)БРОШЕНЫХ НА ДОРОГЕ
    УХТА-УСИНСК????
  • Меня зовут
    09.01.2017, 17:03:57
    9
    Вот именно повезло этому Сухареву. На дороге Ухта-Усинск много брошенных машин. Если бы все они начали звонить в МЧС то Сухарев бы охренел и телефон бы отключил. На этой дороге на МЧС надежды нет, они про нее даже не знают.
  • fgh
    09.01.2017, 17:21:45
    1
    заместитель начальник
    • офигеть
      09.01.2017, 18:30:12
      6
      бредятина
      Да ни один начальник,или механик не побеспокоился о водителях Которые в 50 градусов МОРОЗА- ехали на Убитых камазах,мазах- часть из машин поломалась в дороге при таком морозе, повезло что люди живучие попались, Да с опытом- касается Вас,госпожа комарова!!!!!
      • для офигеть
        09.01.2017, 21:30:59
        -1
        у каждого!!!!есть право выбора
        А они что (водители) слепые были????Какая машина и какая погода за окном???!!!К вам относятся так,как вы себе позволяете
  • Ол
    09.01.2017, 18:30:30
    2
    Необходимости не было? Да все потому что нас за людей не считают.
    • *№!
      09.01.2017, 18:33:43
      5
      а судьи кто?
      Люди у нас те кто воровать любит,обдуривать работяг.
      • ох
        09.01.2017, 19:03:37
        5
        Необходимости не было, а 55 раз выезжали....? без необходимости? А если б телефона не было, связи не было, разрядился телефон, то замерзли 55 пострадавших с их семьями?
  • Обыватель
    09.01.2017, 19:13:59
    7
    Большинство нынешних водителей не имеют опыта вождения ,а главное выживания во время морозов...Одетые и обутые не по сезону...Раньше мужики работали имели обязательно полушубок ,обутые в унты или валенки...в запасе с собою валенки...да и "тормозок" на всякий случай... Сейчас же обутые в ботиночки,на голове "п****ка"...и конечно же одет в куртку...Да и "трубовозы " в сильные морозы по одному не отправляли...Береженого Бог бережет!
  • Таня
    09.01.2017, 19:18:28
    15
    вот ведь врут и не краснеют! Были обращения! Мои родственники 5 часов 5 января мерзли в районе Лыжи. Обращались в МЧС, те подробно расспросили данные паспорта замерзающих, потом начали нравоучения читать- зачем же в такой мороз выехали на зимник и .... даже не попытались выехать, помочь. Силами знакомых и родственников справились сами, бросив машину в Лыже.
    • ...
      09.01.2017, 19:24:06
      8
      вот-вот...в тепле да по трубке телефона, чтоб жизни то не поучить..
  • гость
    09.01.2017, 19:22:01
    10
    не ругайте сильно, но
    ...6-го января рано утром выехали в дорогу (возвращались в Усинск). Выезжали при температуре -7, в 19-00 были в Ухте, темп.-38. В 3 часа ночи не доезжая Усть-Лыжи машина сломалась... нет,не замёрзла,а именно сломалась...до этого за "бортом" машина показывала -45...спасибо проезжающим мимо машинам,не оставили на морозе (водитель BMW номер 005, и водитель с Нарьян-Марскими номерами)...А чиновникам из кабинета лишь бы отчетаться, что все хорошо...(служба спасения трубку не брала)...
  • Зиля
    09.01.2017, 21:27:05
    4
    Я вот одного не пойму , а почему здесь все пишите? ЭТО ВСЕ НУЖНО КРИЧАТЬ ВО ВСЕ УСЛЫШАНЬЕ .....А тут думаете кто нибудь читает? Или та же " госпожа Комарова? Читает и ржот кобыла.....
  • Водитель
    09.01.2017, 21:54:21
    -6
    К каждому дураку теперь няньку приставить, чтобы вилкой себе глаз не выковырял? На права мозгов хватило, а на прогноз посмотреть нет? Мозгов не хватает чтобы в такую погоду на зимник не лезть - так замерзай. Дураков не жалко.
    • Гость
      09.01.2017, 22:13:00
      2
      Слышь "водитель", сам дурак..
      ...если выезжали в конце декабря 2016 года (по теплу), а возвращались к началу рабочих дней... и машина не замерзла, а сломалась..... если тяжко с русским языком для чтения, это не относится к получению прав...никто не выезжает в дорогу с уверенностью в том, что на последнем участке у дому сломается...это машина и она ломается без предупреждения
      • Гость
        09.01.2017, 22:15:17
        0
        *** на последнем участке к дому...
    • Ро
      10.01.2017, 7:21:09
      1
      Мне вот надо было ехать, хочешь не хочешь, но машина и я должны были попасть в Усинск. Почему я дурак?
  • Ноно
    09.01.2017, 22:00:32
    3
    То то мы по зимнику в -40 ехали и понимали что да не нужны, ну а если машина сломается дров нарубим снег растопим, иглу сделаем.
  • Алекс
    10.01.2017, 0:55:06
    -5
    Когда уже ныть перестанете? давно понятно, что до низов ни кому дела нет. Попал в беду - надейся только на себя, а не на помощь из вне. Сломалась машина - оделся теплее и вперёд к ближайшему населенному пункту. Попривыкли к телефонам. Все не так, медицина .овно, полиция бездействует, а мчс не спасает - что же вы их хаете и сами же им звоните? К слову о кафе, ночлеге между Ухтой и Усинском - как минимум в двух местах остановиться можно, а если вы не знаете где, то это не говорит о том, что их совсем нет. 06.01.17 на зимнике не было 50 брошенных машин - полное враньё, максимум около 10-15 и бросают водители с ближнего зарубежья, которые первый раз снег увидели и не знают, что делать с машиной в холода. Вывод: собрался в такую дорогу - рассмотри вариант, что машина может сломаться.
    • Гость
      10.01.2017, 7:36:12
      4
      Для Алекса
      Оделся и пошел куда??? Навстречу к смерти....небось сами в эти дни и за хлебом из дома не выходили...а некоторые органы забывают, что созданы для людей...мчс не спасает, полиция отвечает "ну вас же не убили, а медицина залечивает до смерти...нет, не все такие, но их большинство..
      • Тролль
        10.01.2017, 7:43:06
        3
        Для Алекса
        Тут не ноют, а возмущаются. Собственно правильно и делают. Понятно, что прогноз смотреть надо, десять раз подумать. НО получается люди в стране только москвичи? А остальные кто - п****асы?
        • ***
          10.01.2017, 8:46:24
          0
          за пределами МКАДа жизни нет....
  • Бим
    10.01.2017, 7:48:14
    4
    От всей души желаю этому Сухарю замерзнуть на зимнике!
    • Биму
      10.01.2017, 8:51:46
      0
      Делать ему не х... туда переться..Ему и в кабинете неплохо((((По всей России расположены пункты обогрева с горячим питанием,бутербродами,горячим чаем...только не у нас..А фиг ли..у нас "жара"(((((
    • Rio
      10.01.2017, 9:25:23
      0
      Ну или сгореть, а пожарные чтоб ответили, что обращений не было.
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