На зимнике «Ухта-Усинск» сгорела фура с фруктами

В воскресенье ​​на зимней дороге в между Ухтой и Каджеромом, неподалеку от поселка Рыбница сгорела фура, перевозившая фрукты. Об этом БНК рассказали очевидцы.

фото: Усинск.Онлайн

По словам водителя, проезжавшего мимо в 16 часов ​8 января, к этому времени грузовик уже догорел. Предположительно, возгорание началось ночью или рано утром. Вокруг фуры разбросаны яблоки и хурма – это все уцелевшие остатки груза.

- Автомобиль нужно убрать с дороги, он прожег яму, образовалась ледяная колея. Объезжая машину, можно скатиться прямо на нее, - добавил очевидец.

В управлении МЧС по Коми корреспондента БНК заверили, что сообщений о пожаре на зимнике не поступало. Также нет сведений о происшествии и в республиканском управлении ГИБДД.