10.01.2017 07:06
На зимнике «Ухта-Усинск» сгорела фура с фруктами
В воскресенье на зимней дороге в между Ухтой и Каджеромом, неподалеку от поселка Рыбница сгорела фура, перевозившая фрукты. Об этом БНК рассказали очевидцы.
фото: Усинск.Онлайн
По словам водителя, проезжавшего мимо в 16 часов 8 января, к этому времени грузовик уже догорел. Предположительно, возгорание началось ночью или рано утром. Вокруг фуры разбросаны яблоки и хурма – это все уцелевшие остатки груза.
- Автомобиль нужно убрать с дороги, он прожег яму, образовалась ледяная колея. Объезжая машину, можно скатиться прямо на нее, - добавил очевидец.
В управлении МЧС по Коми корреспондента БНК заверили, что сообщений о пожаре на зимнике не поступало. Также нет сведений о происшествии и в республиканском управлении ГИБДД.
Как это могло получиться что пожарных и ментов вызвали а мчс ничего об этом не знает?