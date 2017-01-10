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10.01.2017 07:06
На зимнике «Ухта-Усинск» сгорела фура с фруктами
В воскресенье ​​на зимней дороге в между Ухтой и Каджеромом, неподалеку от поселка Рыбница сгорела фура, перевозившая фрукты. Об этом БНК рассказали очевидцы.
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фото: Усинск.Онлайн

По словам водителя, проезжавшего мимо в 16 часов ​8 января, к этому времени грузовик уже догорел. Предположительно, возгорание началось ночью или рано утром. Вокруг фуры разбросаны яблоки и хурма – это все уцелевшие остатки груза.

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- Автомобиль нужно убрать с дороги, он прожег яму, образовалась ледяная колея. Объезжая машину, можно скатиться прямо на нее, - добавил очевидец.

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В управлении МЧС по Коми корреспондента БНК заверили, что сообщений о пожаре на зимнике не поступало. Также нет сведений о происшествии и в республиканском управлении ГИБДД.

Комментарии (12)

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  • Меня зовут
    10.01.2017, 7:18:53
    10
    Хорошо МЧС и ГИБДД у нас устроились. Мы ни чего не знаем, потому что нам сообщение не поступило. А сами они почему не патрулируют и не дежурят на этом гребанном убитом направлении?
    • Бим
      10.01.2017, 7:43:15
      5
      Прям в точку!
  • Тролль
    10.01.2017, 7:33:55
    1
    Ну не знали. Теперь знают. Посмотрим как быстро уберут остатки машины.
  • Игорь
    10.01.2017, 7:45:30
    2
    А с водителем то что?
  • 567
    10.01.2017, 8:13:16
    1
    А как могло поступить в мчс сообщение если там связи нет?
  • Алексей
    10.01.2017, 8:27:43
    2
    Проезжал в воскресенье в 5 ночи. Навстречу (в сторону Ухты) ехала пожарная машина. А после уже увидели тлеющий грузовик, машину полиции и несколько крузаков.
    Как это могло получиться что пожарных и ментов вызвали а мчс ничего об этом не знает?
    • Водило
      10.01.2017, 8:38:34
      1
      МЧС сидит на попе ровно, у них все пучком, к ним сообщений не поступало и инцидинтов не зафиксировано )))
  • Анна
    10.01.2017, 8:33:54
    1
    Вчера 9 января проезжали в три дня, фура ещё тлела. Убирать ее никто не собирался. P.s удивляет зачем усинск.онлайн выкладывает неподтвержденную, непроверенную информацию, просто с чьих то слов? Пора переименовываться в сарафанное радио или желтую прессу
    • ((((
      10.01.2017, 8:49:05
      0
      А почему нет инфы о водителе???Простите,ну теперь ждём подорожание на фрукты в г.Усинске:убытки то нужно компенсировать(((
  • я
    10.01.2017, 8:55:56
    1
    Иван Ложкин негодует, как ему не повезло, что он в то время не проезжал..... рассказик бы был знатный!!!
  • Вот вам
    10.01.2017, 9:24:24
    0
    Большой рождественский пирог с яблоками .
  • Кук
    10.01.2017, 9:25:54
    0
    А как же Платон????
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