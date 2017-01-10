Письмо в редакцию: "Коляда, коляда, отворяй ворота!"

Такую картину увидела наша читательница после посещения "ряженых".

- Сегодня ко мне приходили "ряженые" с калядками. Я зареклась еще в прошлом году открывать им дверь и что-либо давать, - пишет нам Ольга Сергеевна. - Но в этом году конфет было больно много на Новый год, и мужу большой подарок дали, и родственники натащили, в общем, килограмм пять набралось.

Коляда (коледа) был у древних славян праздником народившегося солнца, днем рождения солнечного года. Со временем колядование стало тесно связано с прославлением Христа. На Рождество ходили с детьми, носили с собой «вертеп» , показывая представления на евангельские сюжеты. Поэтому совсем не удивительно, что в колядках так тесно переплетены языческие мотивы с христианскими. И в наши дни наряженные взрослые и детвора ходят по дворам и при помощи недлинных песенок — колядок — желают хозяевам счастья и процветания в новом году.

- В этом году решила все конфеты раздать "ряженым", так как сама не ем, диета как-никак. Пришли они ко мне вчера ближе к вечеру. Пели колядки про счастье, про деньги и т.д. Всех внимательно выслушала, пожелала им в ответ всего хорошего и дала каждому по горстке конфет. Однако, как поняла позже, конфеты им были не нужны... они тупо хотели денег. Вышла через час к соседке и увидела все мои конфеты разбросаны по лестнице, ни одной ни съели. Вот вам и праздник, - резюмирует Ольга Сергеевна.

(с) Усинск.Онлайн