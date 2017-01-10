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10.01.2017 09:11
Письмо в редакцию: "Коляда, коляда, отворяй ворота!"
Такую картину увидела наша читательница после посещения "ряженых".
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- Сегодня ко мне приходили "ряженые" с калядками. Я зареклась еще в прошлом году открывать им дверь и что-либо давать, - пишет нам Ольга Сергеевна. - Но в этом году конфет было больно много на Новый год, и мужу большой подарок дали, и родственники натащили, в общем, килограмм пять набралось.

Коляда (коледа) был у древних славян праздником народившегося солнца, днем рождения солнечного года. Со временем колядование стало тесно связано с прославлением Христа. На Рождество ходили с детьми, носили с собой «вертеп» , показывая представления на евангельские сюжеты. Поэтому совсем не удивительно, что в колядках так тесно переплетены языческие мотивы с христианскими. И в наши дни наряженные взрослые и детвора ходят по дворам и при помощи недлинных песенок — колядок — желают хозяевам счастья и процветания в новом году.

- В этом году решила все конфеты раздать "ряженым", так как сама не ем, диета как-никак. Пришли они ко мне вчера ближе к вечеру. Пели колядки про счастье, про деньги и т.д. Всех внимательно выслушала, пожелала им в ответ всего хорошего и дала каждому по горстке конфет. Однако, как поняла позже, конфеты им были не нужны... они тупо хотели денег. Вышла через час к соседке и увидела все мои конфеты разбросаны по лестнице, ни одной ни съели. Вот вам и праздник, - резюмирует Ольга Сергеевна.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (3)

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  • Ник
    10.01.2017, 9:25:20
    1
    Такая же ситуация.Конфеты их не интересуют.Только деньги.Спросил что за праздник сегодня-ответили мы не знаем.Приходили лет по 16 каждому.
  • Ник
    10.01.2017, 9:27:17
    0
    Причем первые приходили уже 2 января.
  • "едЕница"
    10.01.2017, 9:34:24
    0
    "Ничего личного, просто бизнес" ))
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