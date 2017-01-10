Усинские лыжники защитят честь города

На Республиканском комплексе имени Раисы Сметаниной сегодня начнутся соревнования Чемпионат и Первенство Республики Коми по лыжным гонкам. Старт - уже в 10.00.

Как сообщили в ГАУ РК «Центр спортивной подготовки сборных команд», участие в состязаниях примут участие более 100 спортсменов из Сыктывкара, Печоры, Сосногорска, Усинска, Ухты, Ижемского, Корткеросского, Прилузского, Сыктывдинского, Удорского, Усть-Вымского, Усть-Куломского и Усть-Цилемского районов. А также по одному представителю Санкт-Петербурга и Ненецкого автономного округа.

Второй и третий туры круглогодичной спартакиады среди муниципальных образований будут проходить в Ухте с 10 по 12 февраля и с 7 по 9 апреля соответственно.