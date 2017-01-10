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10.01.2017 13:10
«Сухой закон» шагает по северным территориям
Северян защищают от пагубного воздействия алкоголя.
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Полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции был введён под Новый год на территории ещё 13 населённых пунктов Якутии и, таким образом, число сёл, где действует "сухой закон", достигло 100, говорится в сообщении республиканского госсобрания

В предыдущий раз запрет на розничную продажу алкоголя в этом субъекте РФ вводился в октябре прошлого года. Тогда "сухой закон" охватил в общей сложности 87 сёл.

– Соответствующие законы приняты в ходе 26 (очередного) пленарного заседания государственного собрания (Ил Тумэн) под председательством Александра Жиркова, – говорится в сообщении.

В число новых населённых пунктов с полным запретом продажи алкоголя вошли села Сатагай, Черюмче, Кысыл, Булгунняхтах, Тойон-Ары, Быковский, Юрюнг-Хая, Эжанцы, Табага, Хапчагай, Кемпендяй, Дабан и Черендей.

Напомним, что на территории Коми полностью запрещена продажа алкоголя в следующие дни:

- День знаний (1 сентября);

- Международный день защиты детей (1 июня);

- День молодежи (27 июня);

- ближайшие выходные дни (суббота, воскресенье), следующие за Днем молодежи;

- День семьи, любви и верности (8 июля).

В случае, если День знаний (1 сентября) приходится на воскресенье, не допускается розничная продажа алкогольной продукции в следующий за Днем знаний рабочий день.

Комментарии (17)

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  • Макар
    10.01.2017, 13:12:53
    6
    А Коми тут каким макаром?
  • Ю-ю
    10.01.2017, 13:30:37
    11
    Смущает как-то привязка запретов большей частью к детским и молодежным праздникам. Дети самые пьющие, что ли?
  • ДЛ
    10.01.2017, 13:43:39
    7
    Аж 7 дней в году не купить бухлишка!!!
    неделя из полноценной жизни выпадает)))
  • Яг Морт
    10.01.2017, 14:26:55
    6
    Мне вот интересно, чинуши которые придумывают подобные законы с историей знакомы????
    Сколько раз были попытки ввести сухой закон и не только на территории России. Как итог, увеличение пьющих, рост объемов продажи самопала, снижение доходов бюджета и т.д. Очень странно что никто не делает выводы!!!
    • 1
      10.01.2017, 17:29:09
      2
      оба раза когда вводили сухой закон страна разваливалась если я правильно помню.
  • Обыватель
    10.01.2017, 15:11:42
    8
    По жизни я человек не увлекающийся "питием".Всегда очень скептически отношусь к пьющим,да и курящим .особенно к девушкам и женщинам...Когда то еще в детстве услышала у папы на работе такую фразу:"целовать курящую и пьющую девушку...все равно что облизать пепельницу..."Но это "лирика" жизни...проза -увы.другая.Что касается ввода "сухого" закона .Те кто пили до ввода .так же прекрасно пьют и при нем...КОНЕЧНО,появляется сразу же "кагорта" тех ,что налаживают свой заработок. Тут же те кто менее прихотливые к напиткам - начинают изобретать "велосипед".чем доставляют излишние хлопоты мед.работникам.Выводы. если человек воспитанный - он не будет пить что попало. с кем попало и где попало... Ежели "обделенный"...то ему сколько не запрещай. его наоборот будет "запрет" подталкивать к действию. Вспомните горбачевский "сухой закон" .сколько истребили великолепных виноградников.дали волю переть в РОССИЮ разного рода дерьма...но пить меньше не стали. За то сколько ушло "в перед"ногами,начиная с подростков -пили тормозуху...заканчивая взрослыми мужиками...Так что любое ограничение - всего лишь фикция .глупость.
    • )))))
      10.01.2017, 15:44:02
      8
      Вы,власти обеспечте гражданам такую жизнь (спорт,образование,работа,здравоохранение),что бы не хотелось бежать за бутылкой душевого пойла!!!А запретить то проще простого (((
  • Скептик
    10.01.2017, 16:24:23
    3
    Сухой закон "шагает" по северу
    В любой из перечисленных дней с легкостью приобретается любое количество алкоголя при минимальных навыках общения. А у "прикормленных" продавцов очередь на улицу торчит и все друг друга знают в лицо
  • djon
    10.01.2017, 16:37:50
    1
    да уж
    Испокон веков в России все делалось и делается через "ж...." Сделайте предпосылки чтоб люди занялись чем нибудь дельным, а затем уже и запрещайте. Так же с курением... Умом Россею не понять....
  • .:)
    10.01.2017, 19:10:08
    3
    Это только на лапу торгашам. Официально 340р. А будет 500р.
  • ***
    10.01.2017, 22:22:13
    0
    Из за этих алкашей скоро зеленку будет в аптеке не купить. Они же уже сейчас кидаются на неё как ненормальные.
  • Местный.
    10.01.2017, 22:28:09
    1
    Как говорится-Все для народа и против народа!!! Как пили так и будут пить только при запрете больше разными радостями будут травиться!!!
    • НЕТ. тут другое!
      10.01.2017, 22:54:16
      -2
      Будут запрещать, люди будут искать свои варианты!!! А то с каждым годом , нас всех обкладывают всякими поборами. А нам всем куда деваться? Лично я считаю, что наша земля должна приносить своему населению благодарность хотя бы в виде денег ВСЕМ! Сегодня, это Ч** ДАУНСКОЕ, под фамилией Медведев. Какой маленький плюсик от него?
      Думайте граждане Усинска! Нужно менять, нашу жизнь в лучшею сторону.
  • Иванов
    11.01.2017, 0:08:11
    3
    я не пил никогда ... 10 лет борьбы - и жена с тещей даже видеть эту мерзость не хотят ... еще пару человек "привлек" ... за последний год на работе ни разу со спиртным (по крайней мере в моем присутствии) не прошло мероприятие ...

    ООООХХХ - доберуся до остальных ... :-) шутка ...

    мое мнение - пропаганда и воспитание ... а не запрет ....

    расскажу случай один ... еду в рабочей машине ... говорю водятелу своему --- зачем ты например пьешь пиво если в России пива нет ... есть пойло со вкусом и запахом пива ... зачем ты куришь - если сигарет нет ... есть опилки упакованные с ароматизатором под сигареты ....

    ОТВЕТ УБИЛ - ведь нодож пить и курить ... вот и пью-курю ....

    по моему этим все сказано ....

    спасибо кто дочитал ... :-) ....
    • father
      11.01.2017, 0:27:49
      0
      У меня вопрос. (=
      Зачем ты исказил наименование опрашиваемого? (=
      Ну и в полемике ты слаб. (=
      "Убило" такой отмазкой. (=
      Удивительно, что до этого, ты ухитрился выдрессировать тещу и жену...
      Как говорил Станиславский - Не верю!
  • Vel
    11.01.2017, 8:19:58
    3
    культура пития
    Запрет вина, закон считающийся с тем,
    Кем пьётся и когда, и много ли, и с кем?
    Когда соблюдены все эти оговорки,
    пить признак мудрости, а не порок совсем!
    Омар Хаям.
  • Обыватель
    11.01.2017, 17:54:16
    0
    Как бы это возможно для кого то "дико" не прозвучало,но пить нужно воспитывать человека.Нет культуры воспитания. Уже в юношеском возрасте человек должен понимать, что лучше выпить немного - но хорошего...что пьют не для того чтобы вытравить из себя остатки человечности - а для того,чтобы поднялось настроение.для поднятия духа...
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