«Сухой закон» шагает по северным территориям

Северян защищают от пагубного воздействия алкоголя.

Полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции был введён под Новый год на территории ещё 13 населённых пунктов Якутии и, таким образом, число сёл, где действует "сухой закон", достигло 100, говорится в сообщении республиканского госсобрания

В предыдущий раз запрет на розничную продажу алкоголя в этом субъекте РФ вводился в октябре прошлого года. Тогда "сухой закон" охватил в общей сложности 87 сёл.

– Соответствующие законы приняты в ходе 26 (очередного) пленарного заседания государственного собрания (Ил Тумэн) под председательством Александра Жиркова, – говорится в сообщении.

В число новых населённых пунктов с полным запретом продажи алкоголя вошли села Сатагай, Черюмче, Кысыл, Булгунняхтах, Тойон-Ары, Быковский, Юрюнг-Хая, Эжанцы, Табага, Хапчагай, Кемпендяй, Дабан и Черендей.

Напомним, что на территории Коми полностью запрещена продажа алкоголя в следующие дни:

- День знаний (1 сентября);

- Международный день защиты детей (1 июня);

- День молодежи (27 июня);

- ближайшие выходные дни (суббота, воскресенье), следующие за Днем молодежи;

- День семьи, любви и верности (8 июля).

В случае, если День знаний (1 сентября) приходится на воскресенье, не допускается розничная продажа алкогольной продукции в следующий за Днем знаний рабочий день.