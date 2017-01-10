«Сухой закон» шагает по северным территориям

Полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции был введён под Новый год на территории ещё 13 населённых пунктов Якутии и, таким образом, число сёл, где действует "сухой закон", достигло 100, говорится в сообщении республиканского госсобрания
В предыдущий раз запрет на розничную продажу алкоголя в этом субъекте РФ вводился в октябре прошлого года. Тогда "сухой закон" охватил в общей сложности 87 сёл.
– Соответствующие законы приняты в ходе 26 (очередного) пленарного заседания государственного собрания (Ил Тумэн) под председательством Александра Жиркова, – говорится в сообщении.
В число новых населённых пунктов с полным запретом продажи алкоголя вошли села Сатагай, Черюмче, Кысыл, Булгунняхтах, Тойон-Ары, Быковский, Юрюнг-Хая, Эжанцы, Табага, Хапчагай, Кемпендяй, Дабан и Черендей.
Напомним, что на территории Коми полностью запрещена продажа алкоголя в следующие дни:
- День знаний (1 сентября);
- Международный день защиты детей (1 июня);
- День молодежи (27 июня);
- ближайшие выходные дни (суббота, воскресенье), следующие за Днем молодежи;
- День семьи, любви и верности (8 июля).
В случае, если День знаний (1 сентября) приходится на воскресенье, не допускается розничная продажа алкогольной продукции в следующий за Днем знаний рабочий день.
неделя из полноценной жизни выпадает)))
Сколько раз были попытки ввести сухой закон и не только на территории России. Как итог, увеличение пьющих, рост объемов продажи самопала, снижение доходов бюджета и т.д. Очень странно что никто не делает выводы!!!
Думайте граждане Усинска! Нужно менять, нашу жизнь в лучшею сторону.
ООООХХХ - доберуся до остальных ... :-) шутка ...
мое мнение - пропаганда и воспитание ... а не запрет ....
расскажу случай один ... еду в рабочей машине ... говорю водятелу своему --- зачем ты например пьешь пиво если в России пива нет ... есть пойло со вкусом и запахом пива ... зачем ты куришь - если сигарет нет ... есть опилки упакованные с ароматизатором под сигареты ....
ОТВЕТ УБИЛ - ведь нодож пить и курить ... вот и пью-курю ....
по моему этим все сказано ....
спасибо кто дочитал ... :-) ....
Зачем ты исказил наименование опрашиваемого? (=
Ну и в полемике ты слаб. (=
"Убило" такой отмазкой. (=
Удивительно, что до этого, ты ухитрился выдрессировать тещу и жену...
Как говорил Станиславский - Не верю!
Кем пьётся и когда, и много ли, и с кем?
Когда соблюдены все эти оговорки,
пить признак мудрости, а не порок совсем!
Омар Хаям.