ЛУКОЙЛ-Коми реализует второй этап строительства Молодежной аллеи в Усинске

Молодежная аллея и три многофункциональные детские площадки в 2016-ом были обустроены в Усинске на средства ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" в рамках соглашения о партнерстве между головной компанией и Правительством региона.

Как сообщил "Комиинформу" генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" Александр Лейфрид, наряду с производственными задачами, социальная ответственность с самого начала была заявлена основателем и президентом компании "ЛУКОЙЛ" Вагитом Алекперовым приоритетным направлением.

"Это направление подразумевает защищенность своих работников на достойном уровне и участие в социально-значимых проектах на территориях, где ведется производственная деятельность. Оказывая благотворительную поддержку учреждениям медицины, образования, культуры и спорта, мы повышаем уровень жизни жителей республики и, в том числе, наших работников".

В 2016-ом компания реализовала несколько интересных проектов на территории Усинска.

Были обустроены три игровые площадки в новом формате. Суть в том, что территория каждой разделена на зоны. Первая – с качелями и горками для малышей, на второй расположены спортивные уличные тренажеры, на которых могут заниматься люди любого возраста, третья часть оборудована под командные игры – футбол, волейбол, баскетбол. Впервые такая площадка в Усинске появилась благодаря нефтяникам в 2015-ом и была высоко оценена горожанами.

"По инициативе усинской молодежи мы начали проект благоустройства городской территории, - рассказал А. Лейфрид. – Активисты сами предложили строительство Молодежной аллеи, которая в итоге была открыта нами на День нефтяников. Аллея теперь занимает основную часть Молодежной улицы, она стала новым местом, куда горожане приходят отдохнуть и погулять с детьми. В 2017-ом планируем проект завершить, продлив аллею до конца улицы".

В рамках соглашения о партнерстве в 2016-ом также был проведен ремонт библиотеки в поселке Ярега, капремонт городского объединения "Досуг" в г. Печора, капремонт двух школ и детского сада в Ижемского районе, на условиях софинансирования начато строительство детского сада в Усть-Цилемском районе и многое другое. В августе, в рамках празднования 95-летия республики, Александр Лейфрид и Глава РК Сергей Гапликов торжественно передали ключи от новых школьных автобусов руководителям районных администраций. К слову, только за последние три года ЛУКОЙЛ-Коми закупил 50 единиц такой специально оборудованной техники.

***Основный планы в рамках соглашения на 2017-ый год:

- второй этап строительства Молодежной аллеи в Усинске;

- строительство детских игровых городков;

- проектирование школы в селе Трусово Усть-Цилемского района;

- капитальный ремонт кровли и замена лифтов Республиканского Ухтинского психоневрологического интерната;

- ремонт социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в г. Сосногорск;

- капитальный ремонт детского сада № 26 в г. Печора;

- ремонт общеобразовательной школы в селе Мохча Ижемского района;

- ремонт кровли общеобразовательной школы № 2 в г. Вуктыл;

- приобретение новых автомобилей "скорой помощи" для районов.