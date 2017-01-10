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10.01.2017 10:25
ЛУКОЙЛ-Коми реализует второй этап строительства Молодежной аллеи в Усинске
Молодежная аллея и три многофункциональные детские площадки в 2016-ом были обустроены в Усинске на средства ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" в рамках соглашения о партнерстве между головной компанией и Правительством региона.
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Как сообщил "Комиинформу" генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" Александр Лейфрид, наряду с производственными задачами, социальная ответственность с самого начала была заявлена основателем и президентом компании "ЛУКОЙЛ" Вагитом Алекперовым приоритетным направлением.

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"Это направление подразумевает защищенность своих работников на достойном уровне и участие в социально-значимых проектах на территориях, где ведется производственная деятельность. Оказывая благотворительную поддержку учреждениям медицины, образования, культуры и спорта, мы повышаем уровень жизни жителей республики и, в том числе, наших работников".

В 2016-ом компания реализовала несколько интересных проектов на территории Усинска.

Были обустроены три игровые площадки в новом формате. Суть в том, что территория каждой разделена на зоны. Первая – с качелями и горками для малышей, на второй расположены спортивные уличные тренажеры, на которых могут заниматься люди любого возраста, третья часть оборудована под командные игры – футбол, волейбол, баскетбол. Впервые такая площадка в Усинске появилась благодаря нефтяникам в 2015-ом и была высоко оценена горожанами.

"По инициативе усинской молодежи мы начали проект благоустройства городской территории, - рассказал А. Лейфрид. – Активисты сами предложили строительство Молодежной аллеи, которая в итоге была открыта нами на День нефтяников. Аллея теперь занимает основную часть Молодежной улицы, она стала новым местом, куда горожане приходят отдохнуть и погулять с детьми. В 2017-ом планируем проект завершить, продлив аллею до конца улицы".

В рамках соглашения о партнерстве в 2016-ом также был проведен ремонт библиотеки в поселке Ярега, капремонт городского объединения "Досуг" в г. Печора, капремонт двух школ и детского сада в Ижемского районе, на условиях софинансирования начато строительство детского сада в Усть-Цилемском районе и многое другое. В августе, в рамках празднования 95-летия республики, Александр Лейфрид и Глава РК Сергей Гапликов торжественно передали ключи от новых школьных автобусов руководителям районных администраций. К слову, только за последние три года ЛУКОЙЛ-Коми закупил 50 единиц такой специально оборудованной техники.

***Основный планы в рамках соглашения на 2017-ый год:
- второй этап строительства Молодежной аллеи в Усинске;
- строительство детских игровых городков;
- проектирование школы в селе Трусово Усть-Цилемского района;
- капитальный ремонт кровли и замена лифтов Республиканского Ухтинского психоневрологического интерната;
- ремонт социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в г. Сосногорск;
- капитальный ремонт детского сада № 26 в г. Печора;
- ремонт общеобразовательной школы в селе Мохча Ижемского района;
- ремонт кровли общеобразовательной школы № 2 в г. Вуктыл;
- приобретение новых автомобилей "скорой помощи" для районов.

Комментарии (15)

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  • тест
    10.01.2017, 10:48:28
    0
    Тест
    • ;)
      10.01.2017, 11:45:26
      1
      Сколько полосок?
  • ххх
    10.01.2017, 13:15:35
    1
    Спасибо огромное ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"! Спасибо Вагиту Алекперову! Желаю процветания вашей компании!
    • для ххх
      10.01.2017, 15:49:39
      -1
      Как же руководство Лукойл Коми какать будет...все дырки зализаны)))))
      • Суждение
        10.01.2017, 16:30:57
        0
        хххх....
        Вот не совестно писать гадость ? Сами то ЧТО для города сделали ? Прекрасно что по-тихоньку облагораживается наш Усинск , пусть и не так как многим хотелось , но всё же....! Спасибо"ЛУКОЙЛ-Коми"! !!!
        • Для суждение
          10.01.2017, 16:59:25
          2
          мне не совестно видеть и говорить ПРАВДУ!!!!!
          Теперь понятна статистика о 70%-ов россиян-довольных своей жизнью!!))))!Что я лично делаю для города???Да прежде всего не загаживаю и не гажу там,где живу,,,Ещё вопросы????
  • Я
    10.01.2017, 14:39:46
    5
    Просто вспомнилось.
    Лектор делает доклад об успехах пятилетки:
    - В городе А построена электростанция... Реплика из зала:
    - Я только что оттуда. Никакой электростанции там нет! Лектор продолжает:
    - В городе Б построен химический завод... Тот же голос:
    - Неделю назад я там был. Никакого завода там нет! Лектор взрывается:
    - А вам, товарищ, нужно поменьше шляться и побольше газеты читать!
    • Вам
      10.01.2017, 15:01:30
      5
      Вы, наверное, из тех ценителей и благодарных, после которых и приходится реанимировать постройки на аллее, после которых эти постройки даже месяц не стоят. все время удивляюсь недовольными...для нас облагораживают город, помогают...а люди сами по себе эгоисты и сволочи...простите, но других слов подобрать не могу. И каждый раз проходя по аллее видишь благодарность горожан. таких люден нужно изолировать в тундру...хотя нет...Вы и там сможете найти, что сломать и где нагадить.
      • И еще
        10.01.2017, 15:11:05
        3
        а Компании Лукойл хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО, что делаете для нас таких неблагодарных красоту в городе и летом, и зимой! И пока в городе есть такие компании, жить становится комфортнее и приятнее. Для такого молодого и крохотного города у нас очень даже уютно и красиво.
        P.S. И знаю, что сейчас на меня нападут все недовольные и жалующиеся на свою жизнь и на город и на всю власть... Скажу одно...мы сами творим себе свою судьбу...не нравится - уезжайте, не устраивает работа - учитесь, переходите на другую... кто стучится, тому всегда открывают. А если ходить всегда и только жаловаться и ждать с неба подарок, то не бывать этому НИКОГДА!
  • ваши слова меня тронули...
    10.01.2017, 15:37:29
    5
    Каждый человек имеет право на свое мнение...но "ВАМ" ни кто не давал право "изгонять" тех,кто высказался не так как вам бы этого хотелось.Терпения и такта "ВАМ"не мешало бы . Городок наш действительно славный,маленький ,уютный... при тех миллиардах - что высасывают из недр .той прибыли -учитывая что пришли лукойловцы на все готовое,для города сделано за 20лет -поверьте,"капля в море бытия"нашего города.К стати,за уборку площадок построенных во дворах платят те же пенсионеры нефтяники ,у которых и играть то на площадках некому....
    • ))))
      10.01.2017, 15:52:59
      9
      +100500 за комент!!!!))
    • Для тех, кого тронуло
      10.01.2017, 16:37:13
      -4
      Я и никого не "изгоняла" из города как вы выражаетесь... Вы прочитали в моих словах лишь то, что хотите услышать. Я говорю, что каждый творец своего счастья и благосостояния. Не устраивает ваша жизнь, меняйте ее, а не жалуйтесь. И если Вы сейчас тут размышляете, что Лукойл пришел на все готовенькое, так возьмите и создайте сами такую Компанию и гребите деньги...на минутку...Лукойл свои налоги платит в казну и это коммерческая организация. А Вы видимо ждете, что с Вами кто-то почему-то должен делиться. И чисто там, где не сорят... и почему это Вы решили, что Лукойл должен за всеми убирать мусор?! Вот это возмутительно! Учите себя и своих отпрысков, что мусорить нельзя. Вот тогда может и будет у нас чисто...А если родители сами выбрасывают мусор из окна и машин на улицу, то сколько за этими свиньями не убирай, чисто не будет.
  • ))
    10.01.2017, 18:32:17
    14
    Для лукойла те деньги, что они якобы вкладывают в город, как нам один раз за хлебом сходить, а имеют они с города столько, что космодром можно потсроить и уже партии людей осваивать новые планеты отправлять можно. аликперов один из самых богатейших людей мира. варежки что ли он вязал? качал природные ресурсы, те что принадлежат всем жителям планеты, а скорее только этой планете. так что не нужно тут разоряться и бить челом. делают хоть что-то - хорошо. но их деятельность на уровне их бездеятельности и жадности равна нулю.
    • ))
      10.01.2017, 18:35:22
      15
      те, кто пришел осваивать север и не дожил до наших дней наверное готовы повыпрыгивать с небес видя такой беспредел. спекулянты и махинаторы правят миром, торгуют тем, что им никогда не принадлежало. а потомки тех, кто строил страну жопы лижут тем, кто из них все соки выжимает. поставили пластиковый столбик сделанный в китае за 100 руб. раболепные почитатели олигарха аликперов , участника разрушения страны и мировой экономики и прогресса человечества бьются в истерике в экстазе. д****изм.
  • "Для тех кого тронуло"
    10.01.2017, 21:24:43
    -1
    Видимо "вас" не за то "тронуло"...Мы "вас" услышали,мадам.с первого "прочтения"...а вот вы "с недоганяйкой" оказались.Речь идет о том.что большинство из граждан дома прилегающего к площадке детей и внуков малолетних не имеют на территории города и района...а вот оплачивать вынужденные услугу уборки .Дошло? или нет...почему пенсионеры обязанные платить за то чего им и в помине не нужно? Вот в чем "благоденствия" смысл...Насчет "свиней" имеет место быть ,не спорю...но всегда предпочитаю не "свиньей" назвать ,а попрошу за собою убрать.Срабатывает.Попробуйте и вы.не видеть во всех себе подобных,а видеть все же людей.
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