В Усть-Усе с 90-летием поздравили труженицу тыла Римму Васильевну Манзадей

Римма Васильевна, несмотря на свой преклонный возраст, является примером оптимизма для своих родных и односельчан.

7 января 2017 года жительнице села Усть-Уса Римме Манзадей исполнилось 90 лет. Глава городского округа – председатель Совета МО ГО «Усинск» Николай Такаев и руководитель администрации МО ГО «Усинск» Станислав Хахалкин приехали поздравить юбиляршу и вручить письмо от Президента Российской Федерации Владимира Путина. В своём поздравлении Владимир Владимирович пожелал Римме Васильевне крепкого здоровья, благополучия, счастья и бодрости духа.

Сейчас Римма Васильевна, несмотря на свой преклонный возраст, является примером оптимизма для своих родных и односельчан. Как и многие жители коми в годы Великой Отечественной войны Римма Васильевна работала на лесозаготовках. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», а также юбилейными медалями в честь Великой Победы.

В этот день юбилярша получила подарки от Совета города, администрации, Центра соцзащиты, Совета ветеранов, а также финансовую помощь из средств благотворительного марафона «Мы наследники Великой Победы».

(с) Пресс-служба Администрации МО ГО "Усинск"