В Усть-Усе с 90-летием поздравили труженицу тыла Римму Васильевну Манзадей

7 января 2017 года жительнице села Усть-Уса Римме Манзадей исполнилось 90 лет. Глава городского округа – председатель Совета МО ГО «Усинск» Николай Такаев и руководитель администрации МО ГО «Усинск» Станислав Хахалкин приехали поздравить юбиляршу и вручить письмо от Президента Российской Федерации Владимира Путина. В своём поздравлении Владимир Владимирович пожелал Римме Васильевне крепкого здоровья, благополучия, счастья и бодрости духа.
Сейчас Римма Васильевна, несмотря на свой преклонный возраст, является примером оптимизма для своих родных и односельчан. Как и многие жители коми в годы Великой Отечественной войны Римма Васильевна работала на лесозаготовках. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», а также юбилейными медалями в честь Великой Победы.
В этот день юбилярша получила подарки от Совета города, администрации, Центра соцзащиты, Совета ветеранов, а также финансовую помощь из средств благотворительного марафона «Мы наследники Великой Победы».
(с) Пресс-служба Администрации МО ГО "Усинск"
до каких пор вы насытетись, желчь и зависть так и прет из вас!!! И здесь, нужно взять и позлорадствовать, нужно придраться к выражению на лице!!! Ужас!!!сидел бы улыбаясь, тоже бы не понравилось!!
Николай Зималетович всегда очень был и есть внимателен к людям, а, к старшим поколениям тем более!!!!
Идёт святая Рождественская неделя!!! СВЯТКИ, КОЛЯДКИ!!!!
Хочется пожелать всем - будьте добрее и
терпеливее друг другу!!!
Уважаемая Римма Васильевна, с юбилеем вас!!! Здоровья ВАМ, и в добром здравии и крепком духе встретить столетний юбилей!!!!