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10.01.2017 11:47
В Усть-Усе с 90-летием поздравили труженицу тыла Римму Васильевну Манзадей
Римма Васильевна, несмотря на свой преклонный возраст, является примером оптимизма для своих родных и односельчан.
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7 января 2017 года жительнице села Усть-Уса Римме Манзадей исполнилось 90 лет. Глава городского округа – председатель Совета МО ГО «Усинск» Николай Такаев и руководитель администрации МО ГО «Усинск» Станислав Хахалкин приехали поздравить юбиляршу и вручить письмо от Президента Российской Федерации Владимира Путина. В своём поздравлении Владимир Владимирович пожелал Римме Васильевне крепкого здоровья, благополучия, счастья и бодрости духа.

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Сейчас Римма Васильевна, несмотря на свой преклонный возраст, является примером оптимизма для своих родных и односельчан. Как и многие жители коми в годы Великой Отечественной войны Римма Васильевна работала на лесозаготовках. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», а также юбилейными медалями в честь Великой Победы.

В этот день юбилярша получила подарки от Совета города, администрации, Центра соцзащиты, Совета ветеранов, а также финансовую помощь из средств благотворительного марафона «Мы наследники Великой Победы».

(с) Пресс-служба Администрации МО ГО "Усинск"

Комментарии (8)

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  • Давно здесь живу
    10.01.2017, 13:08:44
    8
    Присоединяюсь к поздравлениям! Живите ещё долго и счастливо!
  • Гена Букин
    10.01.2017, 15:29:07
    1
    А что у Такаева выражение лица отсутствующее,к старикам надо ходить с душой, а не для галочки.
    • яяя
      10.01.2017, 16:51:27
      3
      Да у него вечно какой то пукан не довольный,заставляют походу)
  • Настя
    10.01.2017, 18:34:12
    0
    Римма Васильевна !!!! Желаю вам крепкого здоровья!!!! !Всех вам благ!!!
  • Усть-Уса
    10.01.2017, 18:36:34
    0
    Зачистили в Усть-Усу У кого что хотите отжать ?
  • !!!!
    10.01.2017, 21:06:38
    1
    Неужели даже в поздравительном информационном сообщении, вы "доброжелатели" не можете взять и просто поздравить нашу юбиляршу- землячку с ЮБИЛЕЕМ!!!! Человеку скоро ВЕК!!! Порадуйтесь вместе с Ее родными и близкими!!!
    до каких пор вы насытетись, желчь и зависть так и прет из вас!!! И здесь, нужно взять и позлорадствовать, нужно придраться к выражению на лице!!! Ужас!!!сидел бы улыбаясь, тоже бы не понравилось!!
    Николай Зималетович всегда очень был и есть внимателен к людям, а, к старшим поколениям тем более!!!!
    Идёт святая Рождественская неделя!!! СВЯТКИ, КОЛЯДКИ!!!!
    Хочется пожелать всем - будьте добрее и
    терпеливее друг другу!!!
    Уважаемая Римма Васильевна, с юбилеем вас!!! Здоровья ВАМ, и в добром здравии и крепком духе встретить столетний юбилей!!!!
  • Такаев
    10.01.2017, 21:13:44
    0
    Я тут на фото с похмелья!!!!
  • девушка
    11.01.2017, 2:55:12
    6
    я, конечно, понимаю, что в пресс - службе администрации работают не местные женщины, но раз уж приехали в наш город работать и жить, то будьте добры писать "Коми" с большой буквы!!!
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