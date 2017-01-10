Какие нововведения ждут автомобилистов в 2017 году

Лишение прав за систематическое нарушение ПДД, платный въезд в города и платная парковка во дворах, радикальная реформа ОСАГО и повышение тарифов для большегрузов за проезд по федеральным трассам — такие изменения для автовладельцев могут быть введены депутатами и чиновниками в наступившем 2017 году.

В 2017 году российских автовладельцев могут ждать несколько новых резонансных законов, ужесточающих ответственность за нарушения ПДД и делающих эксплуатацию автомобиля более затратной. Окончательная судьба новшеств еще не определена, но мало кто из автомобилистов удивится, если воплотится в жизнь даже самый худший сценарий, отметила Газета.RU.

Примут закон о так называемом платном въезде в города

В 2017 году Госдума будет рассматривать во втором и третьем чтениях скандальный законопроект «Об организации дорожного движения». В первом чтении правительственный проект закона был одобрен Госдумой в декабре 2016-го. Волнение общественности вызвал не сам проект закона, а лишь пункты, согласно которым местные власти в регионах получают право ограничивать на свое усмотрение движение по любым дорогам, в том числе устанавливать платный режим на проезд, а также организовывать платные парковки прямо во дворах.

Если закон будет принят в таком виде, главным претендентом на введение платного въезда эксперты называют Москву. Власти столицы не первый год заверяют, что планов вводить платный въезд в город или его отдельные районы у них нет. Однако мало кто удивится, если после принятия закона в таком виде ограничительные меры в той или иной форме будут реализованы и автомобилисты будут последними, чьим мнением поинтересуются.

Стоит отметить, что московские чиновники ранее не раз заверяли, что не имеют планов по тотальному расширению платной парковки на всей территории города, однако всего за несколько лет плата за стоянку стала взиматься не только в центре столицы, но почти во всех спальных районах города, включая даже те, что находятся за МКАД.

Вернут балльную систему для нарушителей ПДД

В 2017 году Госдума может принять поправки в КоАП РФ, возвращающие балльную систему нарушений ПДД.

В МВД, которое разработало поправки, предложили на год лишать прав тех водителей, которые четыре раза в течение года совершили одно из нарушений ПДД, входящих в новую статью КоАП РФ. Речь идет, например, о превышении скоростного режима (кроме превышения на 20–40 км/ч), проезд на красный, выезд на полосу встречного движения.

Все эти нарушения должны быть зафиксированы инспектором — автоматическая фиксация с помощью камер учитываться не будет.

Согласно актуальному тексту законопроекта, в списке оказались и менее грубые нарушения, например непропуск пешехода на «зебре». В ГИБДД отмечают, что включили этот состав в проект балльной системы, чтобы защитить пешеходов, которых слишком часто сбивают на переходах. Однако депутаты и эксперты уже заявили, что это нарушение должно быть исключено из проекта поправок, поскольку в больших городах порой невозможно формально соблюсти требование ПДД уступить дорогу пешеходу.

Новая статья в КоАП появится в 2017 году с большой долей вероятности, но вот какие нарушения в нее войдут, пока не ясно.

ОСАГО реформируют

Водителей могут лишить выплат по ОСАГО, введя вместо них компенсацию в виде «натуры» — ремонта.

Выбирать автосервис сможет автовладелец, но только из списка тех мастерских, с кем у страховой компании заключен договор. Соответствующий законопроект уже одобрен нижней палатой в первом чтении, а Центробанк подготовил поправки ко второму. Регулятор предлагает прописать в законе, что ремонт производится без учета износа деталей, а страховая компания отвечает за качество ремонта и сроки, в которые он производится.

Кроме того, в течение года депутаты могут принять множественные поправки к закону об ОСАГО, подготовленные Минфином. Ведомство предлагает сделать три вида полисов с разной страховой суммой: с действующим сейчас лимитом (400 тыс. руб. за ущерб имуществу и 500 тыс. руб. — здоровью); до 1 млн руб. по каждому из рисков, а также увеличенный до 2 млн руб. Кроме того, Минфин предлагает убрать коэффициент мощности транспортного средства из расчетов стоимости полиса, а вместо него ввести повышающие коэффициенты для нарушителей ПДД и понижающие для аккуратных водителей.

Тарифы на «Платон» поднимут

Власти почти наверняка будут поднимать тарифы «Платона». Несмотря на регулярные позитивные заявления чиновников об успехах работы системы взимания платы с грузовиков массой более 12 тонн за проезд по федеральным трассам, собираемые ею средства пока едва ли окупают затраты государства. За первый год работы «Платон» собрал с перевозчиков менее 20 млрд руб. При этом больше половины этой суммы — 10,6 млрд. руб. — государство должно ежегодно выплачивать концессионеру, создавшему систему и обслуживающему ее. Кроме того, еще примерно 10 млрд руб. бюджеты регионов будут недополучать из-за принятого закона об освобождении владельцев тяжелых грузовиков от транспортного налога.

Первоначально предполагалось, что дальнобойщики будут платить по 3,73 руб. за километр пути, но с введением системы тариф был временно уменьшен до 1,53 руб. Уже через несколько месяцев, несмотря на массовые протесты дальнобойщиков по всей стране, чиновники начали говорить о том, что расценки надо повышать, чтобы добиться запланированных сборов.

Пока этого не произошло, но в правительстве активно обсуждают повышение тарифов до 2,6 руб. за километр в феврале 2017 года, а после, в июне, до 3,06 руб.

«Возврат к изначальному тарифу необходим для реализации запланированной программы развития дорожной сети. Это позволит расширить список регионов, которые получат деньги на ремонт и строительство дорог, а также мостов и путепроводов», — говорят в Минтрансе, где готовят поправки в проект постановления правительства.