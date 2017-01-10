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10.01.2017 14:49
Незаконная врезка в нефтепровод стала причиной аварии

В районе Усинска зафиксирован нефтеразлив.

mptrolsch.jpg

Фото интеллект-россии.рф

Полицейскими Усинска зафиксирована утечка нефтесодержащей жидкости в районе второго "колвинского" моста.

Как отмечается, в месте утечки обнаружена несанкционированная врезка.

В данным момент в работе правоохранителей находится два дела, одно - непосредственно по разливу НСЖ и загрязнению окружающей среды и второе - по факту незаконной врезки.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (15)

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  • Димон
    10.01.2017, 15:20:32
    3
    Что то новенькое. У полицейских Усинска в дежурной части поставили оборудование, позволяющее фиксировать утечки? А может патруль ППС пошел патрулировать нефтепровод?
    • скр скр скр
      10.01.2017, 15:26:43
      5
      Не факт, что полицейские нашли. Они только зафиксировали, запротоколировали.
  • )))))
    10.01.2017, 15:40:16
    4
    Все врут!!!
  • Нефтяник
    10.01.2017, 16:25:56
    1
    Да нефтеполицейские нашли утечку.
  • Ч
    10.01.2017, 16:38:04
    0
    Не законная врезка))) Хорошее оправдание гнилому нефтепроводу )))) Или нефтяники к самим себе не законно врезались?
  • Пессимиста45
    10.01.2017, 16:54:22
    -6
    Очень сомнительно. Незаконная врезка в действующий нефтепровод? Без остановки? На снимке не просто вентиль, кусок трубы врезан. Много вопросов...
    • Колва
      10.01.2017, 21:44:22
      2
      Ты наивный такой. Это фото из интернета.
      • father
        11.01.2017, 0:37:32
        -1
        И это фото не расходится с утверждением. (=
        Когда-то работал с ручной врезкой.
        Вполне возможно, через переводник врезаться. (=
        Кран "вверх ногами"... Работали дилетанты
        Врезка с верху, может только дать возможность отбирать конденсат (труба же не всегда во весь объем заполнена...
        С боку надо было сверлить.
  • 111
    10.01.2017, 17:15:48
    6
    А неплохой бизнес. Бурить не надо, качать тоже, зацепился и уже своя нефтяная компания.
  • Усинец
    10.01.2017, 17:18:23
    1
    Я советую правоохранительным органам проверить наличие в всех холодных врезок по факту у материально ответственных лиц Лукойла вот потом много чего вылезет наружу.
    • Brand
      11.01.2017, 0:21:23
      1
      Холодную врезку изготовить можно практически на коленке, особенно ту, которая не будет гарантировать герметичности соединения.
  • Инкогнито
    10.01.2017, 23:30:27
    4
    Ого! Так мягко пишут об этом!!!! Насколько известно, там было все намного сложнее, что даже даже прилетала группа СОБР или ещё кто с Москвы, и что врезка эта была уже не первый год и, что попользоваться этим наши верхушки успели прилично. И вроде как даже арестовали и увезли в Москву кое кого по этому поводу
    • ))))
      11.01.2017, 17:19:52
      1
      Собр был из Сыктывкара,фирма из Сибири,руководство под следствием
  • Салават
    11.01.2017, 8:00:41
    0
    Это картинка из интернета, а не с той самой врезки.
  • дядя Пёс
    11.01.2017, 11:47:13
    0
    Обратите внимание на источник фото: "Фото интеллект-россии.рф"...Вот уж действительно, "интеллект" России...)))
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