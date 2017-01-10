Незаконная врезка в нефтепровод стала причиной аварии

В районе Усинска зафиксирован нефтеразлив.

Фото интеллект-россии.рф

Полицейскими Усинска зафиксирована утечка нефтесодержащей жидкости в районе второго "колвинского" моста.

Как отмечается, в месте утечки обнаружена несанкционированная врезка.

В данным момент в работе правоохранителей находится два дела, одно - непосредственно по разливу НСЖ и загрязнению окружающей среды и второе - по факту незаконной врезки.

(с) Усинск.Онлайн