10.01.2017 14:49
Незаконная врезка в нефтепровод стала причиной аварии
В районе Усинска зафиксирован нефтеразлив.
Фото интеллект-россии.рф
Полицейскими Усинска зафиксирована утечка нефтесодержащей жидкости в районе второго "колвинского" моста.
Как отмечается, в месте утечки обнаружена несанкционированная врезка.
В данным момент в работе правоохранителей находится два дела, одно - непосредственно по разливу НСЖ и загрязнению окружающей среды и второе - по факту незаконной врезки.
(с) Усинск.Онлайн
Когда-то работал с ручной врезкой.
Вполне возможно, через переводник врезаться. (=
Кран "вверх ногами"... Работали дилетанты
Врезка с верху, может только дать возможность отбирать конденсат (труба же не всегда во весь объем заполнена...
С боку надо было сверлить.