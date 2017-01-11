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11.01.2017 07:25
В Коми нормативы потребления коммунальных услуг будут едиными по всей республике
В Республике Коми поэтапно скорректируют применяемые нормативы на коммунальные услуги.
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Нормативы доведут до значений, определенных в соответствии с действующими федеральными нормативными правовыми актами.

Процесс перехода предполагается завершить во всех муниципальных образованиях региона не позднее 1 января 2020 года. Соответствующее постановление Правительство Республики Коми опубликовано в разделе "Сетевое издание "Перечень правовых актов..." официального Интернет-портала Республики Коми.

Как сообщили "Комиинформу" в Правительстве республики, единомоментное доведение применяемых нормативов до указанных размеров привело бы к резкому росту платы за тепловую энергию по отдельным категориям жилых домов. Это обусловлено тем, что в настоящее время на территории Республики Коми при расчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению применяются нормативы потребления тепловой энергии, действовавшие на 30.06.2012 и рассчитанные органами местного самоуправления в рамках ранее предоставленных полномочий с учетом действовавшего на тот момент законодательства.

Принятое республиканским Правительством решение позволяет смягчить отрицательные последствия для потребителей за счет плавного доведения размеров нормативов до обусловленных федеральным законодательством целевых значений.

При этом устанавливаемые нормативы потребления коммунальных услуг будут унифицированы по всем муниципальным образованиям с учётом дифференциации в зависимости от конструктивных и технических параметров, степени благоустройства многоквартирных и жилых домов, а также климатических условий.

Нормативы потребления коммунальных услуг применяются при отсутствии соответствующих приборов учета.

(с) Светлана Быковская, "Комиинформ"

Комментарии (9)

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  • ??????
    11.01.2017, 13:01:54
    3
    о Упр. компанияи"ФОК"
    про сбор денег у населения по 480 руб. упр. компанией что-нибудь решают как, Прокуратура Усинска или ...?
  • усинка
    11.01.2017, 16:57:19
    2
    А приборы учета устанавливать в домах кто будет и когда? Получается по нормативам -это самые высокие тарифы. Плата за тепло круглогодично да еще по нормативу , да еще зависит от климатических условий и степени благоустройства дома,это пипец! Нынешняя сумма за отопления это оказывается цветочки ! Страшно подумать сколько же мы будем платить?!
  • Усинцы
    11.01.2017, 17:46:05
    1
    Вот меня,как и моих знакомых,друзей,соседей интересует : приборов подсчета ГК КАЛОРИИ в домах нету...но платим то "по подсчету,как их насчитывают?или рассчитывают?
    • тоже Усинцы
      12.01.2017, 10:39:20
      0
      Как, как? Все берется с потолка, естественно!!!! Потому что до сих пор Коми служба по тарифам не дала ответа на вопрос, откуда берутся цифры по тарифам, калькуляция из чего складывается. Уже 2 года добиваемся. Отписками занимаются, а цифр не приводят. Вот и думайте, как рассчитывают или обсчитывают...
  • Усинка
    12.01.2017, 9:06:42
    1
    В тарифы на тепло заложены все потери, текущий и капитальный ремонт. Рентабельность Усинской тепловой компании 50%! Какая средняя температура заложена в тарифы?! Откройте тайну аууууууууууу...
  • Эх...
    12.01.2017, 9:09:11
    2
    Только соберешься разбогатеть - то за квартиру платить надо, то ботинки порвутся.
  • )))))
    12.01.2017, 9:14:21
    0
    Почему у Модуля счёт в Питере,а не в Коми???(да и у других рвач-компаний,наверное((()
  • ааааааааа
    12.01.2017, 13:10:24
    0
    Все мозги людям зас....ли. Знай себе повышают платежи. До каких пор? Паразиты.
  • неизвестным,
    12.01.2017, 13:40:39
    0
    "ФОК" через "УГИЦ"собирает у населения по 480руб.
    Внимательно изучаем извещение для оплаты за ЖКУ!Неизвестным, якобы газовикам, без представления договора и согласия населения Усинска, "ФОК" самовольно, через "УГИЦ" собирает по 480руб.! Кто-нибудь из правоохранительных властей рассмотрят данное действия Упр.компании или нам нужно отправить обращение ВЫШЕ????
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