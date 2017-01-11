Две усинки украли детские санки

А точнее попытались присвоить себе то, что "плохо" лежит.

Полицейским Усинска удалось установить личности похитительниц детских санок.

Из холла многоквартирного дома №14 по улице 60 лет Октября неизвестные украли детские санки стоимостью 7 тысяч рублей. Хозяин санок обратился в полицию с просьбой найти пропажу.

В ходе оперативно-розыскной деятельности удалось установить личность гражданки 1972 года рождения, ранее судимой, которая созналась в содеянном. Кроме того, оказалось, что похищение совершила она с сообщницей.

Санки, между тем, найти не удалось - подозреваемые указали, что санки они выкинули где-то на улице.

Следствие продолжается.

(с) Усинск.Онлайн