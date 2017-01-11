11.01.2017 08:24
Две усинки украли детские санки
А точнее попытались присвоить себе то, что "плохо" лежит.
Полицейским Усинска удалось установить личности похитительниц детских санок.
Из холла многоквартирного дома №14 по улице 60 лет Октября неизвестные украли детские санки стоимостью 7 тысяч рублей. Хозяин санок обратился в полицию с просьбой найти пропажу.
В ходе оперативно-розыскной деятельности удалось установить личность гражданки 1972 года рождения, ранее судимой, которая созналась в содеянном. Кроме того, оказалось, что похищение совершила она с сообщницей.
Санки, между тем, найти не удалось - подозреваемые указали, что санки они выкинули где-то на улице.
Следствие продолжается.
(с) Усинск.Онлайн
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