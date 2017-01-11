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11.01.2017 08:24
Две усинки украли детские санки
А точнее попытались присвоить себе то, что "плохо" лежит.
sanki.jpg

Полицейским Усинска удалось установить личности похитительниц детских санок.

Из холла многоквартирного дома №14 по улице 60 лет Октября неизвестные украли детские санки стоимостью 7 тысяч рублей. Хозяин санок обратился в полицию с просьбой найти пропажу.

В ходе оперативно-розыскной деятельности удалось установить личность гражданки 1972 года рождения, ранее судимой, которая созналась в содеянном. Кроме того, оказалось, что похищение совершила она с сообщницей.

Санки, между тем, найти не удалось - подозреваемые указали, что санки они выкинули где-то на улице.

Следствие продолжается.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (18)

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  • Усинск
    11.01.2017, 9:10:48
    3
    Оперативно сработали.банда саночников ликвидирована.
  • Атеист
    11.01.2017, 9:20:03
    3
    Ух ты, в полицию теперь можно с просьбой обращаться. Какие молодцы, без заявления работают. :)
  • (((
    11.01.2017, 9:29:51
    -2
    ..и сообщницу подздала.
  • девушка
    11.01.2017, 9:51:50
    1
    так вроде санки уже давно нашли и без участия полиции
  • Ира
    11.01.2017, 10:10:49
    -5
    А я что то трусы не могу дома найти любимые.Может тоже заявить?
    • Гость
      11.01.2017, 10:18:36
      1
      Ирине
      Зачем тебе трусы, ходи так радуй мужчин =)
    • ))))Ире
      11.01.2017, 10:18:54
      9
      А вы уверены..что они дома ..были??
    • тесть
      11.01.2017, 10:51:11
      0
      Поищи за диваном
    • Федя
      11.01.2017, 11:09:38
      4
      Ира, блин, следи за своими трусами, мне жена весь мозг выела, когда нашла их в моей машине
      • Улугбек
        11.01.2017, 11:33:54
        1
        Она вообще растяряша, то в машине, то у нас в бытовке...
        • Иванов А.Н.
          11.01.2017, 11:39:55
          5
          И у меня в кабинете оставляла... Ира, пришей к ним резинку, как малышам к варежкам пришивают, и носи через шею
    • Ирине
      11.01.2017, 12:03:47
      1
      Конечно заявите, проведут следственный эксперимент и обязательно найдут.
      • )))))
        11.01.2017, 14:27:26
        6
        Какая у меня жена фартовая:то кольцо найдёт,то серьги,то шубку по дешевке купит...а я только один раз у нас дома трусы нашёл...и то.... не моего размера (((
  • Местный.
    11.01.2017, 15:44:33
    0
    Ну Ирина повеселила...особенно коменты!! Так что ищи лучше в гостях свои любимые трусы по ходу у тя дома их НЕТ!!!
  • Палач
    11.01.2017, 16:07:53
    0
    Покажите мне их,я им руки по локотки то отчекрыжу.,чтоб неповадно было.
  • люди
    11.01.2017, 17:09:00
    0
    это наверное самые главные преступники страны??? всё внимание сюда.
  • оо
    11.01.2017, 21:03:53
    0
    И много ли у нас в городе бывших судимых женщин ? Жуть.
  • Дим
    12.01.2017, 15:02:50
    0
    Санки 7 тысяч стоят?Афигеть))
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