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11.01.2017 11:10
По делу Гайзера арестованы 32 объекта недвижимости - СК
По делу Вячеслава Гайзера и других участников преступного сообщества арестованы 32 объекта недвижимости, деньги и иное имущество на общую сумму около 4,9 млрд рублей.
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Фото rg.ru

Об этом сообщил в интервью "Коммерсанту" заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов.

На вопрос корреспондента, как получилось, что сразу столько высокопоставленных чиновников оказалось под следствием, И.Краснов ответил, что речь не идет о какой-то кампании.

"Все эти дела — результат планомерной работы правоохранительных ведомств, следствия, оперативных служб, надзорных органов и Счетной палаты по противодействию коррупции. Мы вместе выявляем и изобличаем", - сказал он.

Например, материалы, которые легли в основу уголовного дела об организации преступного сообщества в отношении бывших руководителей Республики Коми, разрабатывались не один месяц. В результате установлено, что десятки предприятий были выведены обвиняемыми из государственной собственности и фактически превращены ими в свою вотчину. "Теперь наша задача — представить в суде доказательства виновности фигурантов дела и вернуть похищенное имущество государству. Завершить это расследование планируется в январе", - заявил И.Краснов.

Напомним, сам В.Гайзер вину не признает и не понимает, в чем его обвиняют. По мнению адвокатов эк-главы Коми, выдвинутые обвинения голословны, а доводы следствия подкреплены лишь оперативными справками.

***В сентябре 2015 года по делу о мошенничестве и создании преступной группы был арестован ряд высокопоставленных чиновников Коми, а также некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет назвал "финансистами-технологами". Под арестом уже больше года находятся экс-глава республики Вячеслав Гайзер, экс-заместитель главы Коми Алексей Чернов, ряд других фигурантов дела.

Комментарии (17)

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  • Валерий
    11.01.2017, 12:37:11
    8
    4,9млрд, маловато будет, на домашний арест не набрали. (Васильева,Улюкаев)
  • Масштаб однако..
    11.01.2017, 14:31:33
    14
    Вот бы ВСЁ наворованное - да всем нуждающимся в операциях людям , а то ВСЕМ миром собираем. Аж ЗЛО берёт....
    • да
      11.01.2017, 14:51:00
      8
      на самом деле ведь если вернуть все наворованное народу, страна бы жила не хуже чем Катар или Арабские Эмираты. Эээххх, зла не хватает...
      • Местный.
        11.01.2017, 15:37:49
        7
        Мечтать не вредно!!! Наше правительство думает иначе...как народ загнобить!!!
  • ватсон
    11.01.2017, 15:40:59
    3
    Да что там Гайзер со своими миллиардами , санки вон у человека украли !!!!
    • /\/\
      11.01.2017, 15:49:29
      3
      Саночников тоже больше года "пытать" будут,доказывая их вину? Санки то не у них нашли, теперь поди, докажи, что это они украли.
  • Непойму
    11.01.2017, 16:05:37
    4
    Боже,все нашли в 15году,конфисковали на миллиарды и все ничего не могут доказать.За 100 украденных рублей посадят сразу,а это какие то особые воры что ли?Детям больным собирают по копейке с людей,клич кидают,а эти воры балдеют-жируют за наши налоги,место им в тюрьме давно.
  • ...............
    11.01.2017, 16:27:13
    6
    Им место не в тюрьме, где они также будут спать и жрать за наш счет. Их место в могиле. Поставить к стенке, один раз с палачем расплатиться и забыть. Может другим урок будет.
    • **
      11.01.2017, 16:31:19
      5
      Как в Китае. Там за коррупцию сразу к стенке вне зависимости от чина
  • Обыватель.
    11.01.2017, 17:36:48
    0
    Каждый раз читая этот "бред" отлично понимаешь...посади на "кресло" Гайзера абсолютно любого из вас"шрайбен"...и вы с таким же энтузиазмом - как пишите,будите воровать....даже не исключаю ,будете гораздо сильнее воровать.Но у вас правда будет классная отговорка.что то вроде этого :"так Гайзеру же было можно .а чем хуже я",,,К великому сожалению воруют все...единственная разница - в каком количестве.
  • Лол
    11.01.2017, 17:49:03
    2
    Такие люди наивные)) Вы хоть один документ видели нормальный? Или только проект договора на покупку кем-то там самолёта и "коллекцию" часов?
    Объекты арестовали - что за объекты? Покажите список и цену каждого.
    Короче, я хочу сказать просто, что надо головой думать, а не слепо верить бездоказательным словам.
    • лолале
      11.01.2017, 18:25:38
      0
      Слушай, как-то странно ты головой думаешь. Только вчера писал, что у нас достойно живут только воры и что где взять деньги на следующий год, а теперь уже защищаешь этих воров и в упор не видишь где деньги. Как-то определись, а то одна пурга от тебя
  • всё таки их
    11.01.2017, 18:35:14
    0
    жалко...
    Всеми уважаемый Гайзер, со своими "кругами", как то в личном самолёте прилетали в Усинск, и на день рождения Маркова и на его проводы. Наверно они помогут их вытащить.
  • Обыватель
    11.01.2017, 21:11:41
    2
    И все же...жизнь странная штука...те ,кто вчера "кланялся ".лебезил и льстил...сегодня так с "гордо поднятой головой" пытается плюнуть в "харю ему...в харю"...Обвиняют...по неволе вспоминается монолог Чацкого...А от себя...читайте классику господа.
  • Ирина
    11.01.2017, 22:15:56
    5
    Надо с ''этими''не церемониться,а как при Сталине,к стене! Раньше не разбирались,что ты украл,горсть пшена или чего то дорогое. РАССТРЕЛ И ВСЁ ТУТ.
    • Ливингстон
      12.01.2017, 13:20:13
      0
      ТУТ ВСЕ, НИКИТА, ГЕНА, СТАС, ТУРБО
  • Ирине
    12.01.2017, 19:22:03
    0
    И в те тяжелые годы не все тупо "шлепали" ...наказывали .была необходимость.нельзя было в той ситуации - в которой находилась страна "попускать",дать волю...пошли бы саботажи,и вот тогда было бы куда гораздо хуже.Наказание всегда должно быть прежде всего разумным.Сейчас же многими правит зависть(что не он своровал).злоба и ненависть.Но нужно исходить еще и с той позиции:"а что он сделал хорошего для своей республики"...почему он так поступил...что или кто его толкнул на такое ? Брызгать слюной легко.Куда труднее вытереть "слюну" и просто сесть и подумать...
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