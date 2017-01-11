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11.01.2017 13:10
В Новый год старые добрые SMS победили WhatsApp
Уральцы доказали, что Новый год время традиций. С 18:00 31 декабря по 06:00 1 января клиенты «МегаФона» совершили 12,5 миллионов звонков и отправили 18,5 миллионов SMS-сообщений.
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Традиционные способы поздравления оказались в 4,5 раза более востребованными, чем мессенджеры – в чатах суммарно было отправлено четыре миллиона посланий.

В эту новогоднюю ночь уральцы говорили друг другу больше пожеланий и приятных слов – средняя продолжительность разговора составила четыре минуты, что в два раза длиннее, чем годом ранее.

Объем интернет-трафика составил 198 тысяч гигабайт, что сравнимо с размещением в социальных сетях 50 миллионов фотографий или просушиванием 29 миллионов новогодних песен в формате MP3. Почти половина всего трафика была передана в сети 4G.

«В этот Новый год мы произвели настройки таким образом, что надежность сети была даже выше, чем в обычный будний день. Наше оборудование прекрасно справилось с миллионами звонков и поздравительных посланий», – отмечает директор по инфраструктуре компании «МегаФон» на Урале Антон Щербаков.

Наиболее популярным мессенджером среди уральцев стал WhatsApp, на который приходится половина всех отправленных сообщений в чатах.

Некоторые уральцы предпочли встретить Новый год за границей, но и вдалеке от дома поспешили поздравить родных и близких. В праздничную ночь было совершено 2,9 миллионов международных звонков, топовыми странами стали Вьетнам, Таиланд и Кипр.

Комментарии (3)

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  • Fuck
    11.01.2017, 13:50:50
    -1
    То Якутия, то Урал... Вам больше писать не о чем?
  • )))))
    11.01.2017, 14:23:02
    -1
    Только старый добрый вайбер))
  • Димон
    11.01.2017, 20:33:01
    0
    И Слааа Богу! Вспомните свою юность и детство. Как было приятно получить почтовую открыточку. Моя мама за месяц покупала открытки и мы по списку писали поздравлялки тетушкам и бабушкам, дядям и братьям, на север и на юг, в армию, а некоторые и в тюрьму. А как было приятно читать. Даже дежурные слоаа здоровья, счастья и любви написанные разным почерком читались по особенному, с каким-то разным душевным оттенком.
    Пришли СМС. Элемент душевности остался, если они написаны от души, а не скопированы.
    Несомненно красиво выглядят микроролики в современных чатах. И о внимании они говорят, и больше людей можно поздравить по ватсап и вайберу. Но открыточку любимым я все-таки писать буду.
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