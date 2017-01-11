В Новый год старые добрые SMS победили WhatsApp

Традиционные способы поздравления оказались в 4,5 раза более востребованными, чем мессенджеры – в чатах суммарно было отправлено четыре миллиона посланий.
В эту новогоднюю ночь уральцы говорили друг другу больше пожеланий и приятных слов – средняя продолжительность разговора составила четыре минуты, что в два раза длиннее, чем годом ранее.
Объем интернет-трафика составил 198 тысяч гигабайт, что сравнимо с размещением в социальных сетях 50 миллионов фотографий или просушиванием 29 миллионов новогодних песен в формате MP3. Почти половина всего трафика была передана в сети 4G.
«В этот Новый год мы произвели настройки таким образом, что надежность сети была даже выше, чем в обычный будний день. Наше оборудование прекрасно справилось с миллионами звонков и поздравительных посланий», – отмечает директор по инфраструктуре компании «МегаФон» на Урале Антон Щербаков.
Наиболее популярным мессенджером среди уральцев стал WhatsApp, на который приходится половина всех отправленных сообщений в чатах.
Некоторые уральцы предпочли встретить Новый год за границей, но и вдалеке от дома поспешили поздравить родных и близких. В праздничную ночь было совершено 2,9 миллионов международных звонков, топовыми странами стали Вьетнам, Таиланд и Кипр.
Пришли СМС. Элемент душевности остался, если они написаны от души, а не скопированы.
Несомненно красиво выглядят микроролики в современных чатах. И о внимании они говорят, и больше людей можно поздравить по ватсап и вайберу. Но открыточку любимым я все-таки писать буду.