В Новый год старые добрые SMS победили WhatsApp

Уральцы доказали, что Новый год время традиций. С 18:00 31 декабря по 06:00 1 января клиенты «МегаФона» совершили 12,5 миллионов звонков и отправили 18,5 миллионов SMS-сообщений.

Традиционные способы поздравления оказались в 4,5 раза более востребованными, чем мессенджеры – в чатах суммарно было отправлено четыре миллиона посланий.

В эту новогоднюю ночь уральцы говорили друг другу больше пожеланий и приятных слов – средняя продолжительность разговора составила четыре минуты, что в два раза длиннее, чем годом ранее.

Объем интернет-трафика составил 198 тысяч гигабайт, что сравнимо с размещением в социальных сетях 50 миллионов фотографий или просушиванием 29 миллионов новогодних песен в формате MP3. Почти половина всего трафика была передана в сети 4G.

«В этот Новый год мы произвели настройки таким образом, что надежность сети была даже выше, чем в обычный будний день. Наше оборудование прекрасно справилось с миллионами звонков и поздравительных посланий», – отмечает директор по инфраструктуре компании «МегаФон» на Урале Антон Щербаков.

Наиболее популярным мессенджером среди уральцев стал WhatsApp, на который приходится половина всех отправленных сообщений в чатах.

Некоторые уральцы предпочли встретить Новый год за границей, но и вдалеке от дома поспешили поздравить родных и близких. В праздничную ночь было совершено 2,9 миллионов международных звонков, топовыми странами стали Вьетнам, Таиланд и Кипр.