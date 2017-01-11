Комментарии (11)

Спортивный костюм, постельное бельё, блок сигарет...

Всё это воруют в Усинске.

Воры Усинска порой воруют неожиданные вещи.

Так, из одного из павильонов "Мини-рынка" неизвестный украл спортивный костюм стоимостью 7 тысяч рублей. Вскоре нарядом полиции был задержан подозреваемый, который и оказался вором - это ранее судимый усинец 1979 года рождения.

Ещё один товарищ похитил из магазина на Нефтяников, 38, комплект постельного белья стоимостью 1500 рублей. Полицейские оперативно установили личность преступника.

Ещё один случай кражи произошел по улице Мира, 7. Неизвестное лицо пробралось на балкон одной из квартир первого этажа, откуда похитило блок сигарет и 5 тысяч рублей. Видимо, вора соблазнило открытое настежь окно.

По всем фактам проводятся проверки и необходимые следственные действия.

(с) Усинск.Онлайн