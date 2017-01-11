<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

11.01.2017 12:16
Спортивный костюм, постельное бельё, блок сигарет...
Всё это воруют в Усинске.
smit.jpg

Воры Усинска порой воруют неожиданные вещи.

Так, из одного из павильонов "Мини-рынка" неизвестный украл спортивный костюм стоимостью 7 тысяч рублей. Вскоре нарядом полиции был задержан подозреваемый, который и оказался вором - это ранее судимый усинец 1979 года рождения.

Ещё один товарищ похитил из магазина на Нефтяников, 38, комплект постельного белья стоимостью 1500 рублей. Полицейские оперативно установили личность преступника.

Ещё один случай кражи произошел по улице Мира, 7. Неизвестное лицо пробралось на балкон одной из квартир первого этажа, откуда похитило блок сигарет и 5 тысяч рублей. Видимо, вора соблазнило открытое настежь окно.

По всем фактам проводятся проверки и необходимые следственные действия.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (11)

Добавить комментарий
  • Местный.
    11.01.2017, 15:35:51
    3
    И это воры.....это не удачники!!!!
  • кда
    11.01.2017, 16:29:42
    0
    местному
    подерживаю
  • кда
    11.01.2017, 16:29:42
    0
    местному
    подерживаю
  • 1
    11.01.2017, 16:53:24
    -1
    "на балкон одной из квартир первого этажа, откуда похитило". сигареты и 5 тыс. Может лучше :"Пробралось в одну из квартир через балкон"?
    • Гость
      11.01.2017, 17:17:27
      0
      Ктож в квартире деньги хранит, у меня то же все на балконе сложенно.
      • ))))
        11.01.2017, 17:21:58
        0
        У меня на балконе только капканы на медведя..три))Вэлком
  • Всем ворам
    11.01.2017, 17:26:33
    1
    Ну какой же это вор? Не вор! Позор! Воровать нужно миллионы...а это так ...ни своровать,ни посторожить не умеет.
  • ох
    11.01.2017, 19:23:23
    1
    Теперь поедут квалификацию повышать...
  • Гей
    12.01.2017, 8:15:58
    0
    Против воров
    Я против воров. Нужно быть радужным!!!!
  • Аноним
    12.01.2017, 16:19:27
    0
    Мира 7 с торца дома? Это было 1 января в 6:00 утра
  • Аноним
    12.01.2017, 16:21:11
    0
    Я думал мужик ключи похерил, так домой хотел попасть но минут через 5 вылез обратно
Последние комментарии
Последние объявления
   
 