Письмо в редакцию: "Ищу свидетелей"

Один из участников дорожно-транспортного происшествия на улице Транспортная просит помощи очевидцев.

фото: ГИБДД РК

Как пишет нам Сергей, 28 декабря, примерно в 13:30 произошло ДТП по ул.Транспортная у столовой Колобок. Прошу помощи у всех возможных очевидцев.

Было время обеда, на стоянке у столовой были люди, - пишет Сергей, - в некоторых машинах были и регистраторы. Ищу свидетелей и при наличии записи. Но не тех, что видели последний момент, а всю ситуацию.

- Прошу связаться со мной по телефону: 89129590412 . Спасибо, - резюмирует Сергей.

(с) Усинск.Онлайн