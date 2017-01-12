<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

12.01.2017 07:02
Письмо в редакцию: "Ищу свидетелей"
Один из участников дорожно-транспортного происшествия на улице Транспортная просит помощи очевидцев.
dtp.jpg
фото: ГИБДД РК

Как пишет нам Сергей, 28 декабря, примерно в 13:30 произошло ДТП по ул.Транспортная у столовой Колобок. Прошу помощи у всех возможных очевидцев.

Было время обеда, на стоянке у столовой были люди, - пишет Сергей, - в некоторых машинах были и регистраторы. Ищу свидетелей и при наличии записи. Но не тех, что видели последний момент, а всю ситуацию.

- Прошу связаться со мной по телефону: 89129590412 . Спасибо, - резюмирует Сергей.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (6)

Добавить комментарий
  • ???
    12.01.2017, 8:48:14
    0
    А в чем собственно вопрос?!
    Из Вас виновника хотят сделать?
  • нуу
    12.01.2017, 9:20:36
    0
    наверно водитель ховера
  • петя
    12.01.2017, 9:52:45
    0
    дтп
    Иди в столовку колобок,там навеное есть камери которие выходят на дорогу
    • Монобров
      12.01.2017, 10:00:02
      3
      Ошибочка в комменте: правильно писать "виходят", а не "выходят"
      • Улугбек
        12.01.2017, 10:21:47
        1
        Во-во, я и то знаю - вместо "Ы"- пиши "И")))
  • Камера колобка
    12.01.2017, 16:19:34
    0
    Хмм
    В столовой есть камера
Последние комментарии
Последние объявления
   
 