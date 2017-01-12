Госдума в первом чтении декриминализировала семейные побои

Госдума приняла в первом чтении резонансные поправки о декриминализации семейных побоев - они устраняют несправедливость по отношению к родителям в принятом летом "законе о шлепках" (ст. 116 УК РФ "Побои").

"Если вы шлепнули своего расшалившегося малыша, вам грозит до двух лет лишения свободы. А если ваш сосед побил вашего ребенка - все закончится административным наказанием", - объяснила законодательный недочет один из авторов поправок, сенатор Елена Мизулина. По ее словам, сейчас для возбуждения уголовного дела даже не требуется медицинского заключения. "Достаточно показаний обиженного на родителей ребенка", - пояснила сенатор.

Опасность принятой нормы статьи 116 УК РФ состоит в той легкости, с которой можно возбуждать такие дела, продолжила Мизулина. Таким образом, "закон о шлепках", по ее словам, стал "настоящим актом ненависти" по отношению к семьям с детьми. В результате ссадина, синяк у ребенка стали основанием прийти в семью с проверкой и возбудить уголовное дело в отношении родителей. "Хотелось бы, чтобы российские семьи начали этот год спокойно, с уверенностью, что обновленная Госдума - с ними, а не против них", - заключила сенатор.

Вячеслав Володин напомнил, что о важности этого вопроса для государства говорил и президент России в ходе большой декабрьской пресс-конференции: Владимир Путин выступил против перекошенных стандартов в ювенальной юстиции, подчеркнув, что бесцеремонное вмешательство в семью недопустимо.

Некоторые депутаты опасались, что теперь "детей можно будет бить безнаказанно". Депутат Юрий Синельщиков заявил: "С принятием закона не будет привлечен к уголовной ответственности отец, который в пьяном угаре, взяв семимесячного ребенка за ногу, швырнул его в другой конец комнаты, ребенок отделался кровоподтеками. Не будет наказана в уголовном порядке и дочь, которая избила свою неходящую мать, требуя от нее либо встать наконец-то, либо отправиться в могилу".

Но это не так, опровергли авторы. Во-первых, под "побоями" законодательство подразумевает действия, которые не привели к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности. Речь идет о ссадинах и синяках, а легкий вред здоровью по-прежнему будет наказываться по уголовной статье. Во-вторых, административное наказание будет положено только за первый случай побоев, повторное же нарушение чревато уже уголовной ответственностью.

По данным МВД, 600 тыс. женщин ежегодно подвергаются насилию со стороны партнера, привела статистику депутат Оксана Пушкина ("Единая Россия"). "Каждую третью российскую женщину партнер избивает регулярно. От рук родителей погибают до 3 тыс. детей в год", - сказала она.

"Как сказал президент, наши национальные традиции шлепнуть или оттаскать за волосы надо менять", - напомнила депутат.

Комиинформ