В домах Пармы проваливаются полы

В нашу редакцию обратился житель одной из квартир многоквартирного дома (барака 60-х годов постройки). Вот уже около двух недель из образовавшейся дыры в трубе отопления, подводящей тепло к дому, кубометрами течет горячая вода.
- Течет труба отопления, из-за этого идет потеря тепла в квартире, - комментирует жилец.
Кроме того, в квартирах дома наблюдается вредная для здоровья повышенная влажность, а стены дома снаружи покрылись льдом и изморозью.
Как пояснили в управляющей компании, коммунальщики в курсе проблемы, однако на месте аварии необходимо менять трубу целиком, поскольку она полностью прогнила.
Обещания приступить к ремонту длятся уже более двух недель, однако для отсрочки есть и объективные причины: тут и морозы, тут и многочисленные пострадавшие от памятной остановки котельной.
Так или иначе, люди вынуждены терпеть горячее подтопление, попутно подогревая квартиры обогревателями.
(с) Усинск.Онлайн
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