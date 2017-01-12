В домах Пармы проваливаются полы

Причина тому не только износ жилищного фонда, но и кубометры бегущей под дом горячей воды.

В нашу редакцию обратился житель одной из квартир многоквартирного дома (барака 60-х годов постройки). Вот уже около двух недель из образовавшейся дыры в трубе отопления, подводящей тепло к дому, кубометрами течет горячая вода.

- Течет труба отопления, из-за этого идет потеря тепла в квартире, - комментирует жилец.

Кроме того, в квартирах дома наблюдается вредная для здоровья повышенная влажность, а стены дома снаружи покрылись льдом и изморозью.

Как пояснили в управляющей компании, коммунальщики в курсе проблемы, однако на месте аварии необходимо менять трубу целиком, поскольку она полностью прогнила.

Обещания приступить к ремонту длятся уже более двух недель, однако для отсрочки есть и объективные причины: тут и морозы, тут и многочисленные пострадавшие от памятной остановки котельной.

Так или иначе, люди вынуждены терпеть горячее подтопление, попутно подогревая квартиры обогревателями.

(с) Усинск.Онлайн