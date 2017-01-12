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12.01.2017 08:15
В домах Пармы проваливаются полы
Причина тому не только износ жилищного фонда, но и кубометры бегущей под дом горячей воды.
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В нашу редакцию обратился житель одной из квартир многоквартирного дома (барака 60-х годов постройки). Вот уже около двух недель из образовавшейся дыры в трубе отопления, подводящей тепло к дому, кубометрами течет горячая вода.

- Течет труба отопления, из-за этого идет потеря тепла в квартире, - комментирует жилец.

Кроме того, в квартирах дома наблюдается вредная для здоровья повышенная влажность, а стены дома снаружи покрылись льдом и изморозью.

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Как пояснили в управляющей компании, коммунальщики в курсе проблемы, однако на месте аварии необходимо менять трубу целиком, поскольку она полностью прогнила.

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Обещания приступить к ремонту длятся уже более двух недель, однако для отсрочки есть и объективные причины: тут и морозы, тут и многочисленные пострадавшие от памятной остановки котельной.

Так или иначе, люди вынуждены терпеть горячее подтопление, попутно подогревая квартиры обогревателями.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (14)

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  • Ангелл
    12.01.2017, 8:25:36
    8
    Оптимистично звучит: "Коммунальщики в курсе проблемы". Оказывается, труба-то полностью сгнила! Зима-то пришла неожиданно, не успели. А куча объективных причин: и морозы, и многочисленные пострадавшие от памятной остановки котельной. Где прокуратура!? За такие вещи нужно уголовную ответственность применять!
  • Артем
    12.01.2017, 8:35:50
    1
    Наверное отчасти повезло, что управляющая компания муниципальная. Если денег УК не хватит добавят с бюджета, хотя трубы наверняка не за 1 месяц прогнили и как УК готовила фонд к зиме? Интересно, а как обстоят дела по остальному фонду Жилкомхоза или только Парму не успели?
  • Алекс
    12.01.2017, 8:57:08
    0
    Слышал, что Жилкомхоз банкрот, но утверждать не могу.
    • Алексу
      12.01.2017, 10:30:59
      5
      Разве может быть банкротом предприятие где учредитель муниципалитет? Тогда наверное и муниципалитет банкрот или учредитель не должен отвечать за долги своего детища?
  • Усинец
    12.01.2017, 9:06:02
    0
    Для сведения - УК отвечает только за внутренние сети. Все трубы снаружи или муниципальные или тепловиков
    • 1
      12.01.2017, 10:46:01
      2
      Для Вашего сведения.. С какого перепугу?! Смотрите акты разграничения!
      • Усинец
        12.01.2017, 12:35:51
        -1
        Откройте жилищный кодекс и все увидите
        • 1
          12.01.2017, 21:18:36
          0
          Плохо смотрите и знаете.... Все наружные сети - собственность КУМИ! Тепловики и Водоканал (про них не помним?) - Арендаторы! И опять Вам напоминаю про Акты разграничения!!
  • О_О
    12.01.2017, 10:34:49
    10
    в советское время это было бы расценено как саботаж и чиновники надолго уехали бы отдыхать в места не столь отдаленные.... Если честно, страшно от того, что происходит в частности в нашем городе. Никто ни за что не отвечает и никто ничего не делает.... Безнаказанность порождает беспредел....
  • ДЛ
    12.01.2017, 10:42:50
    0
    Оооо!!! а я дома теплые полы и увлажнитель воздуха за деньги себе делаю, а тут всем бесплатно обеспечили жильцов)))
  • 1
    12.01.2017, 12:39:01
    -7
    За капремонт платить вовремя надо!....... ну наверно. Не забывайте платить за капремонт и Ваше жилье капитально отремонтируют или вообще новое вам жилье построят, вам новое. Вы заплатили?.....
    • */*
      12.01.2017, 12:41:20
      2
      Sarcasm
      надеюсь?
    • Оса
      12.01.2017, 16:04:19
      0
      ОООО!!!! У нас уже есть примеры, что кому то что то построили? поделитесь примером.
  • "1"
    12.01.2017, 19:08:55
    0
    У вас все дома,или кто то в отпуске? Постройка 1960 года...по моему у нас за окном 2017 год?Больше чем пол-века эксплуатируется барак...а он рассчитан всего на 12 лет...строение щитовое.О каком кап.ремонте может идти речь?Было бы гораздо разумнее жителям таких строений внести такое предложение...чтобы не "вбивать" средства .а мы не так богато живем.предложить жителям Пармы сумму предназначенную для ремонта жилища.пусть выкупают в Усинске себе жилище.естественно придется и самим жильцам внести свою лепту в приобретение жилища.
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