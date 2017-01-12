Искупаться в проруби можно будет с раннего утра

В Усинске состоялось совещание по организации праздника Крещения.

Вчера прошло заседание оргкомитета по проведению православного праздника Крещение в Усинске.

Как сообщил насвоей странице "Вконтакте" руководитель Администрации МО ГО "Усинск" Станислав Хахалкин, обсуждали на совещании вопросы движения автобусов до купели на речку Черная, обустройство территории вокруг купели: установка теплых палаток для переодевания, снабжение участников праздника горячим чаем и выпечкой, вопросы охраны общественного порядка и дежурства спасателей.

Около 6 часов утра 19 января начнется крестный ход к привычному месту на речке Черная, а с 8 утра можно будет совершать омовение и набирать воду из купели. До нее можно будет добраться на специальных автобусах. В этом году будет два маршрута. Сейчас они разрабатываются и позже будет утвержден график движения автобусов.

Глава городского округа Николай Такаев отметил, что сам праздник по традиции начнется вечером 18 января, когда все православные отмечают Крещенский Сочельник.

(с) Усинск.Онлайн