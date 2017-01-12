Конкурс на пассажирские перевозки не состоялся из-за торчащих в салоне автобуса болтов

Единственная заявка была снята, а МУП "Муниципальные перевозки" на конкурс не выходили вовсе.

Муниципальный конкурс на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах муниципального образования городского округа «Усинск» (проще говоря, по автобусным перевозкам) не состоялся из-за того, что содержащиеся в заявке сведения противоречат условиям технического задания.

Как сказано в итоговом протоколе рассмотрения заявок, единственным участником закупки предоставлена информация о конкретных показателях, не соответствующих значениям, установленным документацией об электронном аукционе – позиция 8 Приложения № 1 «Требования к транспортным средствам, используемым Подрядчиком для осуществления перевозок пассажиров» к Разделу 3 «Техническое задание» «Все элементы салона должны быть обтекаемыми, не должны иметь острых углов и выступов, а также торчащих элементов крепления - болтов и шурупов». Характеристики предложенного по рассматриваемой позиции значения не соответствуют требованиям документации о проведении электронного аукциона, так как значение предложено: "Автобус КАВЗ-4238,Автобус ПАЗ «Все элементы салона обтекаемые, имеют острые углы и выступы, а также торчащие элементы крепления - болтов и шурупов».

На основании этих сведений и было отказано в допуске на участие в аукционе.

Начальная сумма закупки услуг составляет более 29 миллионов рублей.

Примечательно, что МУП "Муниципальные перевозки" на конкурс вовсе не выходили. Связано это с финансовыми проблемами на предприятии. Фактически же это означает, что в случае выигрыша конкурса каким-либо другим юридическим лицом, МУПу не останется средств для существования, поскольку автобусные маршрутные перевозки - основной вид их деятельности.

(с) Усинск.Онлайн