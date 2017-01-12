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12.01.2017 11:45
Конкурс на пассажирские перевозки не состоялся из-за торчащих в салоне автобуса болтов
Единственная заявка была снята, а МУП "Муниципальные перевозки" на конкурс не выходили вовсе.
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Муниципальный конкурс на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах муниципального образования городского округа «Усинск» (проще говоря, по автобусным перевозкам) не состоялся из-за того, что содержащиеся в заявке сведения противоречат условиям технического задания.

Как сказано в итоговом протоколе рассмотрения заявок, единственным участником закупки предоставлена информация о конкретных показателях, не соответствующих значениям, установленным документацией об электронном аукционе – позиция 8 Приложения № 1 «Требования к транспортным средствам, используемым Подрядчиком для осуществления перевозок пассажиров» к Разделу 3 «Техническое задание» «Все элементы салона должны быть обтекаемыми, не должны иметь острых углов и выступов, а также торчащих элементов крепления - болтов и шурупов». Характеристики предложенного по рассматриваемой позиции значения не соответствуют требованиям документации о проведении электронного аукциона, так как значение предложено: "Автобус КАВЗ-4238,Автобус ПАЗ «Все элементы салона обтекаемые, имеют острые углы и выступы, а также торчащие элементы крепления - болтов и шурупов».

На основании этих сведений и было отказано в допуске на участие в аукционе.

Начальная сумма закупки услуг составляет более 29 миллионов рублей.

Примечательно, что МУП "Муниципальные перевозки" на конкурс вовсе не выходили. Связано это с финансовыми проблемами на предприятии. Фактически же это означает, что в случае выигрыша конкурса каким-либо другим юридическим лицом, МУПу не останется средств для существования, поскольку автобусные маршрутные перевозки - основной вид их деятельности.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (14)

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  • такая власть
    12.01.2017, 11:55:08
    1
    Да пофиг вообще, пусть весь город разваливается.
  • Ю-ю
    12.01.2017, 12:16:50
    1
    Так это они сами себя подставили?
    • ...
      12.01.2017, 13:21:10
      4
      Тупо скопировали пункт с болтами, не удосужившись вникнуть в смысл.
  • Артем
    12.01.2017, 12:52:56
    8
    Почему у нас все МУПы убыточные?! Посмотрите в большинстве городов предприниматели бьются за объемы по перевозкам населения и все выгодно, муниципальный Жилкомхоз - убыточно, а другие УК зарабатывают, наверное если бы дорожники, тепловая компания и водоканал были мупами тоже были бы убыточными. Может это связано с не хозяйским отношением к муниципальному имуществу?
    • Лол
      12.01.2017, 13:11:44
      -1
      Потому что занимаются убыточными делами, за которые частники не берутся. Где частные автобусы? Где частные УК, обслуживающие Парму? То-то же.
      • Лолу
        12.01.2017, 14:16:35
        1
        Так раньше всегда парму частные УК и обслуживали. И разве было хуже?! Нет!
      • Лолу
        12.01.2017, 14:18:13
        -1
        А разве до муниципальных перевозок не частники возили? Ооо Стафф вроде фирма занималась, чем хуже?
  • Такаеву, Хахалкину
    12.01.2017, 13:17:55
    9
    вы когда последний раз были на базе АТП? Рем зону разморозили, крыша провалилась! Насколько я понимаю, это прямой ущерб муниципальному имуществу и статья даже есть "Халатность"
    • Ясно как божий день
      12.01.2017, 14:02:11
      10
      Проходили!
      Сейчас друзья выиграют конкурс, с одним автобусом. МУП на суббодряд и вперед. Базу распродадут по частям..
  • Ирина Циммер
    12.01.2017, 15:06:36
    6
    Этот результат МУПа был известен ещё, когда душили Стафф. Тян полагал, что не оплатив бюджетные долги по зарплате Стаффу, сможет начать всё с чистого листа на "отжатые" средства? Но время всё ставит на свои места. Очень жаль сотрудников МУПа, которых опять обманули и никому до них нет дела.
    • А где
      12.01.2017, 15:11:50
      5
      Профсоюз? На площадь и в защиту работников. Там еще и речные перевозки, - тоже проблемма. А это Ирина результат бестолкового руководства и незаинтересованности властей в работе для людей.
  • Ханько Сергей
    12.01.2017, 16:01:17
    6
    Любой МУП обречен на крах. Т.к. на сегодня позиция такова, что форма собственности не важна, конкуренция для всех одна. А ни один МУП ее не выдержит. И страшная проблема это профессионалы которые не могут качественно подготовить тех.задание на тендер. Мы сегодня получили наших менеджеров, экономистов и юристов в управление нашей жизнью. Будет очень тяжело!!!!!
    • Понятно
      12.01.2017, 17:24:59
      4
      Нас ожидает полный коллапс! Жалко людей. Спасибо Станислав Юрьевич. Не подавись!
  • Бывший работник
    12.01.2017, 20:06:59
    -2
    Полный коллапс был при каждом мэре , а их было не мало также как и директоров АТП .
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