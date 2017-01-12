В страшной аварии погиб работник усинского предприятия

Во вторник вечером в лобовом столкновении с большегрузом на трассе «Вятка» погибли два человека - пассажиры автомобиля Сhery. Водитель легкового автомобиля пошел на обгон, игнорируя предупреждающие знаки и сигналы попутных машин. Судя по видеоматериалу, предоставленному БНК в УГИБДД по Коми, водитель Сherу проигнорировал требования дорожных знаков «Обгон запрещен» и сигналы попутного большегруза и пошел на обгон. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с фурой.
В результате ДТП пострадали водитель и все пассажиры легковушки - трое госпитализированы с травмами головы и конечностей. Двоих медикам спасти не удалось. Водитель 1989 года рождения, управлявший Сhery, и два его пассажира - мужчины 1983 и 1985 годов рождения госпитализированы. Пассажир автомобиля - мужчина 1985 года рождения скончался на месте до приезда медиков, его попутчик - мужчина 1990 года рождения скончался в машине «скорой» по дороге в больницу.
В отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
Один из погибших пассажиров работал мастером в одном из предприятий Усинска.
- Вышел на обгон на слепом повороте
- Ему два грузовика поворотниками указали, что нельзя обгонять
- Нажал в тормоз до отказа увидев свет фар впереди (хотя мог ускориться и обогнать первого самосвала, тем более ему даже встречная уступала)
- Вместо того, что бы с торможением вернуться в свою полосу - пер по встречке до самого лобового...
Ну или на крайняк, если б в тормоз не жал, то надо было определиться где он едет - разошлись бы, а то он и в обочину рулил и по полосе шел.