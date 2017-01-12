В страшной аварии погиб работник усинского предприятия

Водитель такси, на котором ехал мужчина, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой.

Во вторник вечером в лобовом столкновении с большегрузом на трассе «Вятка» погибли два человека - пассажиры автомобиля Сhery. Водитель легкового автомобиля пошел на обгон, игнорируя предупреждающие знаки и сигналы попутных машин. Судя по видеоматериалу, предоставленному БНК в УГИБДД по Коми, водитель Сherу проигнорировал требования дорожных знаков «Обгон запрещен» и сигналы попутного большегруза и пошел на обгон. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с фурой.

В результате ДТП пострадали водитель и все пассажиры легковушки - трое госпитализированы с травмами головы и конечностей. Двоих медикам спасти не удалось. Водитель 1989 года рождения, управлявший Сhery, и два его пассажира - мужчины 1983 и 1985 годов рождения госпитализированы. Пассажир автомобиля - мужчина 1985 года рождения скончался на месте до приезда медиков, его попутчик - мужчина 1990 года рождения скончался в машине «скорой» по дороге в больницу.