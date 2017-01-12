<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

12.01.2017 12:33
В страшной аварии погиб работник усинского предприятия
Водитель такси, на котором ехал мужчина, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой.
mitog.jpg

Во вторник вечером в лобовом столкновении с большегрузом на трассе «Вятка» погибли два человека - пассажиры автомобиля Сhery. Водитель легкового автомобиля пошел на обгон, игнорируя предупреждающие знаки и сигналы попутных машин. Судя по видеоматериалу, предоставленному БНК в УГИБДД по Коми, водитель Сherу проигнорировал требования дорожных знаков «Обгон запрещен» и сигналы попутного большегруза и пошел на обгон. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с фурой.

В результате ДТП пострадали водитель и все пассажиры легковушки - трое госпитализированы с травмами головы и конечностей. Двоих медикам спасти не удалось. Водитель 1989 года рождения, управлявший Сhery, и два его пассажира - мужчины 1983 и 1985 годов рождения госпитализированы. Пассажир автомобиля - мужчина 1985 года рождения скончался на месте до приезда медиков, его попутчик - мужчина 1990 года рождения скончался в машине «скорой» по дороге в больницу.

В отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Один из погибших пассажиров работал мастером в одном из предприятий Усинска.

Комментарии (19)

Добавить комментарий
  • Гость
    12.01.2017, 13:44:43
    2
    Водитель свою сторону не стал подставлять.
  • KC
    12.01.2017, 13:58:35
    9
    Не водитель это, а водятель - бездарность и убийца!

    - Вышел на обгон на слепом повороте
    - Ему два грузовика поворотниками указали, что нельзя обгонять
    - Нажал в тормоз до отказа увидев свет фар впереди (хотя мог ускориться и обогнать первого самосвала, тем более ему даже встречная уступала)
    - Вместо того, что бы с торможением вернуться в свою полосу - пер по встречке до самого лобового...
    • Факт
      12.01.2017, 14:14:34
      0
      Да он как фары увидел, с перепугу педаль в пол, его понесло и он уже не контролировал машину
  • Местный.
    12.01.2017, 14:38:11
    1
    Да там ещё не понятно вытянул бы первую фуру обогнать??? А то ещё и под фуру и задок фурой и вообще жесть бы была!!! А так он ещё тот Д****!!!
    • КС
      12.01.2017, 14:57:34
      1
      Да вытянул бы... Ему бы и самосвалы помогли бы - они его оба видели.
      Ну или на крайняк, если б в тормоз не жал, то надо было определиться где он едет - разошлись бы, а то он и в обочину рулил и по полосе шел.
  • Мда
    12.01.2017, 15:53:31
    0
    Вот тебе и "опачки"
  • ААА
    12.01.2017, 16:29:33
    0
    Там отбойник стоит
  • валерьян
    12.01.2017, 17:33:11
    0
    ааааааа
    а погибших кто знает?
    • Гость2
      12.01.2017, 18:00:47
      0
      Дима Кузнецов, мастер "Транснефть-Север"
      • 1
        12.01.2017, 21:25:02
        0
        Первый день отпуска у парня......
    • Rfw
      12.01.2017, 18:02:16
      5
      Земля пухом. Из-за безалаберности одного... Будьте осторожны. Берегите себя!
    • Валерьян
      12.01.2017, 18:46:44
      0
      Жиэсть
      А второй человек , погибший как его звали???
      • Валерьян
        12.01.2017, 18:48:49
        0
        Не
        Люди не торопитесь! Тише едишь больше в своей жизни успеешь!!!!
        • Виниамин
          12.01.2017, 18:50:54
          0
          Ппп
          Царстия им небесного!!!
  • Яя
    12.01.2017, 18:06:03
    0
    Если бы...Да кабы....Куда торопиться? Зачем обгонять, тем более ночью...Жаль, но это только их вина((
    • (((((
      12.01.2017, 19:11:09
      3
      Нужно всегда помнить,садясь за руль,что там-наверху принимают круглосуточно(((Такие молодые погибли..как так то?????Не хочется не судить,не осуждать(((Соболезную родным погибших((
    • ...
      12.01.2017, 22:25:27
      0
      ну точно - последняя буква в алфавите. Чья - их, пассажиров? Вы думать не пробовали? Горько и больно. Погибшим - земля пухом. Родным - мои соболезнования.
  • ЛЁХА
    12.01.2017, 19:50:00
    1
    ВОДИТЕЛИ ЖЕ ПОКАЗЫВАЛИ ПОВОРОТНИКАМИ,ЧТО НЕЛЬЗЯ ОБГОНЯТЬ СПЕРЕДИ ВСТРЕЧКА
  • ?.....
    12.01.2017, 22:57:15
    0
    Вроде закончился високосный год.... А столько смертей , ПОЧЕМУ ???? Каждый день - дтп, насилие , самоубийство ....КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ , ОСТАНОВИТСЯ КОНВЕЙЕР СМЕРТИ ?????????
Последние комментарии
Последние объявления
   
 