Зимник Нарьян-Мар-Усинск открыт для всех видов транспорта

Специальная комиссия осмотрела временную снежно-ледовую автодорогу Нарьян-Мар – Усинск, связывающую центр Ненецкого округа с Республикой Коми. Зимник находится в нормативном состоянии, движение открыто для всех видов транспорта.

Как сообщает nao24.ru, рабочая комиссия по приёмке временной дороги проехала по всей трассе до пункта весового контроля на границе с Республикой Коми. В составе группы были представители окружного Собрания депутатов, профильного департамента, дирекции транспорта и дорожного хозяйства НАО, прокуратуры и ГИБДД. К качеству дороги у них претензий не возникло. Акт приёмки зимника подпишут в ближайшие дни.

На протяжении трассы установлены вехи со светоотражающими элементами и дорожные знаки. В круглосуточном режиме работают три дорожно-ремонтных пункта (ДРП), где водители могут отдохнуть, принять пищу и даже посетить сауну.

В этом году зимник вновь проходит вдоль строящейся дороги Нарьян-Мар ­– Усинск. Общая протяженность его составляет почти 86 км. В 2017-2019 годы, с учётом ввода ещё одного участка маршрут сократится до 72 км. Ежедневно работники окружного предприятия «Нарьян-Мардорремстрой» совершают рейды по всей трассе на грузовых машинах для помощи автомобилистам.

– Для нас очень важно, чтобы люди, которые выезжают на зимник, могли отдохнуть в комфортных условиях. Понятно, что зачастую водители стараются «проскочить» всю трассу от начала и до конца без остановки. Но, как показывает практика, зимняя дорога непредсказуема. И в случае необходимости наши работники всегда придут на помощь, – говорит директор «Нарьян-Мардорремстроя» Владимир Низьев.

О состоянии зимника уже можно узнать на информационном табло, установленном в начале временной автодороги в районе посёлка Харьягинского. В ближайшее время ещё одно табло установят на Лаявожской дороге, в районе асфальтобетонного завода.

Кроме того, на первом ДРП работает видеорегистратор, с его помощью отслеживают количество автомобилей, выехавших на зимник.