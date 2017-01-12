Школьники Коми вернулись домой из увлекательной поездки в Москву и Ярославль в рамках проекта "Каникулы с ЛУКОЙЛом"

Школьники Республики Коми вернулись домой из увлекательной поездки в Москву и Ярославль в рамках традиционного проекта "Каникулы с ЛУКОЙЛом".

Фото ЛУКОЙЛ-Коми

Первые два дня старшеклассники и их сопровождающие провели в Москве, сообщает пресс-служба "ЛУКОЙЛ-Коми".

Профессиональные гиды провели для них обзорные экскурсии по исторической части города (учитывая морозы, передвигались больше в теплом туристическом автобусе, чем пешком). В первый же день 36 школьников увидели грандиозное представление в Государственном Кремлевском дворце.

"Это самое яркое воспоминание для меня: на Кремлевской елке, наверно, каждый мечтает побывать", - поделилась после поездки усинка Александра Дерикошма.

Главным пунктом второго дня в Москве стало посещение "Москвариума" - крупнейшего в России центра океанографии и морской биологии. Здесь ребята увидели красочное новогоднее шоу: катающихся стоя на белухах дрессировщиков, передвигающихся фирменной джексоновской "лунной походкой" моржей, выпрыгивающих из воды касаток, парящих над зрительным залом гимнасток-"русалок".

Два дня в Москве особенно впечатлили 11-классницу из Усть-Цильмы Наташу Федотову – девушку разносторонне развитую, серьезную и целеустремленную. Достаточно сказать, что в своем районе она показала лучшие результаты сразу в нескольких учебных дисциплинах: право, обществознание, история и биология. Теперь она готовится представлять свой муниципалитет сразу в нескольких олимпиадах.

"В октябре мне давали путевку в Артек, но я отказалась: очень занята учебой. А в этот раз с удовольствием согласилась, потому что в Москве раньше никогда не была, а за несколько дней на каникулах увидела очень многое", - говорит Наташа.

Старинный город Ярославль встретил юных северян белоснежной громадой Успенского собора, историко-архитектурным музеем- заповедником в бывшем Спасо-Преображенском монастыре. Кроме обзорной экскурсии по городу, ребята попали в цирк на новогоднее представление под руководством заслуженного артиста России Анатолия Сокола, на экскурсии в резиденцию Государыни Масленицы и в музей "Музыка и время", посетили мастер-класс по изготовлению и росписи имбирного пряника.

"Замечательная организация поездки, насыщенная программа: все в лучших лукойловских традициях", – от имени участников поездки подвела итоги вояжа Ирина Виряльченкова, сопровождавшая усинских ребятВ нашей республике проект "Каникулы с ЛУКОЙЛом" реализуется с 2008 года.

ЛУКОЙЛ-Коми организует поездки для одаренных школьников из нашего региона: отличников учебы, победителей олимпиад и спортивных соревнований, активных общественников. В пути ребят сопровождают профессиональные педагоги и медработники. В прежние годы дети побывали в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Астрахани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Сочи, Перми, в Республике Беларусь. За все время существования проекта состоялись уже 15 таких поездок, в которых приняли участие более 550 детей.