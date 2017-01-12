Минприроды России дало старт работе официального сайта Года экологии

Минприроды России открыло доступ к разработанной официальной странице Года экологии в сети Интернет по адресу www.ecoyear.ru

Как отметил глава Минприроды России Сергей Донской, Год экологии должен стать заметным событием в общественной жизни страны, привлечь внимание самых широких слоев населения. «Важно объединить весь комплекс мероприятий, который разворачивается по всей стране, как на федеральном, так и на региональном уровне в рамках одной коммуникационной платформы», – сказал Министр.

Официальный сайт Года экологии в России имеет лаконичный, современный дизайн, полностью соответствующий его тематике.

Главная страница сайта содержит обновления новостного раздела и одновременно служит «коммуникационным узлом», информируя пользователя о структуре и контенте сайта.

Также на сайте предусмотрен интерактивный раздел «Карта мероприятий», который использует геонавигацию для отображения мероприятий Года экологии на карте России. При нажатии на метку, соответствующую конкретному мероприятию, открывается панель с описанием мероприятия. В настоящее время интерактивная карта находится в стадии наполнения.

Благодаря использованию новейшей технологии «отзывчивого дизайна» сайт Года экологии в России адаптирован к использованию на всех мобильных платформах и устройствах.

Страница Года экологии во Вконтакте: https://vk.com/ecoyear2017

Источник: Пресс-служба Минприроды России