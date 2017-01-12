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12.01.2017 18:48
Эксперты спрогнозировали резкий рост краж денег с банковских карт
В 2017 году число краж денег с банковских карт в России может вырасти по сравнению с предыдущим годом на 30 процентов до 135−140 тысяч случаев.card.jpg

В качестве причины эксперты называют халатность самих пользователей, которые не соблюдают элементарные правила безопасности, необходимые при пользовании банковскими услугами в интернете.

Мошенники чаще всего атакуют компьютеры с помощью вирусов-троянов и получают дубликаты SIM-карт,на которые приходят одноразовые пароли для подтверждения операций, установили специалисты.

В 2016 году число краж средств с банковских карт из-за халатности владельцев вырос по сравнению с предыдущим годом на 43 процента и достигло 107 тысяч случаев.

В декабре 2016 года заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев сообщил, что суммарные потери российских банков и их клиентов от интернет-мошенниковс начала 2016 года составили два миллиарда рублей.

Комментарии (4)

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  • )))))
    12.01.2017, 19:00:09
    9
    Проще пареной репы списать мля на халатность!!!!!Так вы сделайте такую степень защиты,что бы не одна тварь не подкопалась.В НОРМАЛЬНЫХ!!!!!!странах ,если такое случается у держателя карт,-банк вначале деньги возвращает,а затем внутренняя служба охраны банка проводит своё расследование
  • меня не зовут, я сам прихожу....
    12.01.2017, 21:46:22
    1
    Так недавно ж Сбербанк отчитывался, что у него ТАКАЯ мощная защита...
    • ***
      12.01.2017, 22:41:22
      -1
      за дополнительную плату предлагают еще лучшую защиту....только деньги и все
  • father
    12.01.2017, 22:59:33
    -1
    Так что делать-то? (=
    Что это за безликая туфта?
    Дайте ссылку на более исчерпывающую информацию. (=
    Как связаны атаки на компьютер и угон телефонных номеров.
    Что надо делать, что бы не попасть на бабки?
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