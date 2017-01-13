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13.01.2017 07:25
Усинские картингисты выступят на "Кубке Севера"
В эту субботу, 14 января, на озере Лебяжье, расположенном в городской черте города Салехард, пройдут региональные соревнования по картингу «Кубок Севера».
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Посостязаться с командой хозяев собираются юные картингисты из Лабытнанги, Харпа, Усинска, Печоры, Инты и Воркуты, сообщает "Красный Север".

Гонки пройдут по четырем классам – от менее мощных машин и по возрастающей: «mini», «honda», «raket-120» и «свободный».

По словам Сергея Мамонтова, который на соревнованиях будет в роли главного судьи, данный Кубок практически пришел на смену незаслуженно забытого «Кубка Арктики», и в Салехарде пройдет первый его этап.

На следующий день, в воскресенье, здесь же состоится и второй этап гонок, хозяевами которых уже станет Лабытнанги. Перегонять машины для этого в соседний город не будут, проведут в одном месте сразу два соревнования. Тем более что гонять по замерзшему озеру намного круче, а зрители могут насладиться зрелищной картиной состязаний юрких болидов.

– Почему озеро? Там, во-первых, круг длиннее, чем на картодроме, а, во-вторых, на льду можно соорудить трассу, изобилующую крутыми поворотами, – говорит Сергей Мамонтов. – В пятницу еще раз пройдусь по трассе МКСМ-кой (маленьким погрузчиком, который салехардским картингистам в прошлом году подарила городская администрация – прим. авт.), приведу ее в порядок.

Кстати, у организаторов гонок есть все необходимые разрешения от сотрудников ГИМСА. Не стоит забывать: все же дети будут ездить по водоему, хотя и замерзшему. Правда, еще до декабрьских морозов толщина льда на озере превышала 40 сантиметров, а сейчас его ледяной панцирь толщиной более 60 сантиметров.

Комментарии (4)

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  • )))))
    13.01.2017, 7:33:03
    5
    Удачи,парни!!!!Вы-лучшие!!!
  • Михаил
    13.01.2017, 11:46:31
    1
    Молодцы ребята!!! Усинск болеет за вас!!!
  • Инна
    13.01.2017, 22:00:35
    0
    удачи ребята!!!
    Вот в Салехарде администрация хорошая погрузчики картингистам дарят а наших чемпионов сколько раз видела с ломами и лопатами около ангара, чистят чтоб потренироваться, чтоб привезди медали вам уважаемая администрация. И где все это мы за ЗОЖ, мы за спорт???
    • Роллгр
      13.01.2017, 23:11:01
      0
      У нас все такое, конченое
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