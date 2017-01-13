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13.01.2017 10:15
Пьяный на "Ниве" пытался скрыться и сбил человека
А после этого - перевернулся.
avariya-1.jpg

Как сообщили источники ИА "Усинск.Онлайн", вчерашнее ДТП не ограничилось перевернутым автомобилем.

Установлено, что автомобиль "Нива" двигался по дороге по направлению к железнодорожному вокзалу. По пути, на перекрёстке улиц Заводская и Промышленная, он совершил ДТП, "притёр" стоящий на обочине автомобиль УАЗ. После этого водитель "Нивы" попытался скрыться с места ДТП, а водитель УАЗа попытался его остановить. В итоге "Нива" сбила человека. После этого проехала она не долго - опрокинулась на бок.

За рулём "Нивы" находился человек с признаками алкогольного опьянения.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (18)

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  • :)
    13.01.2017, 10:55:18
    17
    Не перевелись ещё уроды.
  • оу
    13.01.2017, 10:55:48
    5
    дегенерат
  • 13.01.2017, 11:05:39
    2
    Не перевелись ещё уроды.
  • оу
    13.01.2017, 11:20:22
    0
    дегенерат
  • оу
    13.01.2017, 11:21:16
    0
    дегенерат
  • 13.01.2017, 11:22:12
    0
    Не перевелись ещё уроды .
  • Усинский
    13.01.2017, 12:15:19
    0
    Мразь
  • Ухтинский
    13.01.2017, 13:26:40
    0
    П И Д Р
  • Тема
    13.01.2017, 13:44:30
    0
    Не перевелись еще уроды. Дегенераты
  • )))
    13.01.2017, 14:37:46
    3
    @@@
    УО вам привет с ГИБДД, ВСЕ ЧТО ПИШИТЕ АБСОЛЮТНО НЕДОСТОВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
  • 1
    13.01.2017, 15:32:18
    2
    1
    вчера вечером была машина лежащая на боку перед поворотом на жд вокзал крассного цвета уазика рядом небыло а стяла десятка и сотрудники гибдд подехали не сразу (либо усинск онлайн пиздит насчет уазика либо уазик смылся с места дтп)
  • 1
    13.01.2017, 15:35:25
    0
    1
    нива ни кого не збивала это пиздеж скорой небыло да и гайцы на сбитого пешехода реагируют оперативно усинск онлайн вроть не хорошо мама разве в детстве не учила??????????????????????????????????????? (п****болы да спросить с вас за пиздеш некаму)
  • 1
    13.01.2017, 16:03:42
    1
    2
    и кстати водитель ниваса не спавился с упровлением его банально занесло
  • Фил
    13.01.2017, 16:14:30
    2
    О, водителя Нивы отпустили , начал комментарии писать .
  • 1
    13.01.2017, 16:40:15
    1
    о
    а его разве задерживали?
  • 2
    13.01.2017, 19:20:06
    3
    Не отпустили а отпустило .
  • frenzi
    14.01.2017, 1:09:35
    1
    Усинск Онлайн-Желтая пресса.
  • Галина
    14.01.2017, 13:19:00
    0
    "Авария"
    Ну и сплетники же вы!!!
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