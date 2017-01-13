Пьяный на "Ниве" пытался скрыться и сбил человека

А после этого - перевернулся.

Как сообщили источники ИА "Усинск.Онлайн", вчерашнее ДТП не ограничилось перевернутым автомобилем.

Установлено, что автомобиль "Нива" двигался по дороге по направлению к железнодорожному вокзалу. По пути, на перекрёстке улиц Заводская и Промышленная, он совершил ДТП, "притёр" стоящий на обочине автомобиль УАЗ. После этого водитель "Нивы" попытался скрыться с места ДТП, а водитель УАЗа попытался его остановить. В итоге "Нива" сбила человека. После этого проехала она не долго - опрокинулась на бок.

За рулём "Нивы" находился человек с признаками алкогольного опьянения.

(с) Усинск.Онлайн