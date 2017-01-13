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13.01.2017 11:13
По усинской лыжне ездят на снегоходах и гуляют с собаками
При этом мешают занимающимся в ДЮСШ спортсменам.
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Как сообщает пресс-служба городской мэрии, вчера прошла прямая линия по социальным вопросам. На вопросы граждан ответила заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Усинск» по социальной сфере Татьяна Анисимова.

Один из вопросов был от жительницы города, чьи дети посещают лыжную секцию ДЮСШ. Она интересовалась, когда и как будут решаться проблемы содержания лыжной трассы. По ее словам, тренировкам наших лыжников очень мешают прогулки владельцев собак со своими питомцами, а также поездки несознательных граждан на буранах прямо по лыжне.

Татьяна Анисимова рассказала о том, что статус и принадлежность трассы уже определены. Далее необходимо будет изыскать дополнительные источники финансирования на её содержание. Также она отметила, что многих этих проблем можно было бы избежать, если бы взрослые люди вели себя сознательно, проявляли взаимное уважение и высокий уровень культуры, понимая, что лыжная трасса имеет свое прямое назначение.

О подготовленности лыжни и спортсменов отзывались и в комментариях на "Усинск.Онлайн". Так, пользователь под ником "Гришин" написал следующее: "От Усинска бежал сегодня я один, выезд за свой счет. Видимо, большего муниципалитет не может. Лыжная трасса не готовится, осознают ли родители, отправляя детей на тренировку, что их чада будут месить сугробы, а их сверстники в Сыктывкаре познают азы техники на прекрасно подготовленных трассах?"

"Северный город, снежный.... А пять километров лыжной трассы не могут содержать в порядке:лыжню не катают, собак выгуливают без намордников(они бросаются на лыжников), на буранах разъезжают отдыхающие "Русских горок" и другие бухие буранщики- дятлы. Едут прямо на детей- лыжников. Беспредел, а не лыжня", - пишет ещё один пользователь.

Необходимо отметить, что продолжительное время не мог решиться вопрос о постановке лыжни на баланс какого-либо учреждения Усинска, в данный же момент финансовые моменты относительно содержания и обслуживания трассы не решены.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (39)

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  • Ю-ю
    13.01.2017, 11:17:06
    23
    Спортсменам и лыжники-любители тоже мешают, не только собаки со снегоходами. Где кататься простому люду?
  • Я
    13.01.2017, 11:43:45
    -6
    А может плохому лыжнику что то другое мешает? Яйца например? Не умеешь ездить , не мучь ноги!!
  • выгуливающий собаку в лесу
    13.01.2017, 11:44:08
    -7
    Давайте теперь, везде где катаются лыжники, запретим выгуливать собак! Вы сначала присвойте статус этому участку леса - лыжная трасса, а потом уже можно переходить и к дальнейшему обсуждению.
    • Она
      13.01.2017, 11:49:02
      0
      А Вам места в лесу мало? Не можете в другом месте выгуливать, что бы не мешать спортсменам?
      • К
        13.01.2017, 12:18:36
        -3
        А вам в лесу места мало?! Почему лыжники злые такие
        • Она
          13.01.2017, 13:40:34
          7
          Я не лыжница. Я как раз владелец собаки. И не гуляю с ней на тропе здоровья, на лыжной трассе и на детских площадках тем более. Нахожу другие места.
          • И
            13.01.2017, 13:45:07
            1
            Ну так поделитесь!
          • 123
            13.01.2017, 13:56:38
            4
            Значит вы владелеца либо декоративной собаки, либо бойцовской. Многим породам собак (лайки, хаски, охотничьи) просто необходимо гулять в лесу, это для них как воздух
            • Она
              13.01.2017, 19:16:07
              4
              Лабрадор! Которые тоже любят простор, побегать и т.д. Относись к людям так как хочешь что бы относились к тебе. Бывает отпускаю с поводка, что бы побегала, но в малолюдных местах. Стараюсь не мешать людям.
        • Шарик
          14.01.2017, 13:38:31
          0
          А мне с хозяином в лесу лыжники мешают))))и где первые места ваши????и ещё сцут в лифтах твари в лифтах и от этого лапы мокрые ((((
          • Шарик
            14.01.2017, 16:42:07
            1
            Мне поставили минус те,кто сцыт в лифте)))))
      • отвечу
        13.01.2017, 12:23:54
        5
        Люди и хозяева собак не гуляют по трассе, которая испокон веков была лыжной (середина поля и вверх к столбам). Все гуляют и между прочим натаптывают, лучше всяких лыжников по дорожке от Югдома до центра поля, бывают и дальше идут к Русским горкам
      • 123456
        13.01.2017, 23:10:30
        -2
        20 лет живу в этом районе. И гуляю в этом лесу! и вдруг лес стал лыжной трассой! да чтобы он стал трассой туда бабла нужно вложить! на забор, на асфальт, на содержание...
  • 1
    13.01.2017, 11:50:06
    14
    Сделайте укатанную дорожку в лесу для прогулок отдельно, Повесьте указатель "Для пеших прогулок".
    На лыжню повесьте указатель "Лыжня Х км."

    Ой, о чем я, ведь для вывешивания в лесу двух фанерных указателей администрации сначала нужно совещание провести....
    • 2
      13.01.2017, 12:10:46
      8
      Укатанная дорожка в лесу для прогулок уже есть - Тропа здоровья. Только там тоже собак выгуливают, несмотря на запрет и знаки.
      • Е
        13.01.2017, 12:15:49
        1
        Там нет запрета на выгул собак. Там есть табричка запрещающая с...рать на дорожках собакам. Но люди хуже собак, надо разобраться кто больше наси...рает.
        Чем больше узнаю лудей, тем больше нравятся собаки.
        • Sieg
          13.01.2017, 14:05:10
          -2
          Это потому что Вы человек такой. По-человечески жить не смогли, вот Вам собачья жизнь и по душе стала. Сбиться в стаю, бросаться на людей и ср...ть где попало - вот Ваш удел
          • И
            13.01.2017, 14:15:03
            0
            А откуда такие выводы? С людьми у меня прекрасные отношения, как правило. А вот вы такой злой, т.к. не умеете любить не то что собак, но и судя, по всему, людей.
            • О как!
              13.01.2017, 15:16:49
              0
              Это ж на сколько они у Вас с ними прекрасные, если Вам собаки нравятся больше?
  • а
    13.01.2017, 12:07:20
    1
    В городе есть специальные площадки для выгула собак
    • И
      13.01.2017, 12:12:45
      4
      Это лес, он общий. Ничего не запрещает гулять там с собакой. Там даже нет обозначений лыжной трассы.
  • Я
    13.01.2017, 12:10:34
    13
    Но ведь люди там тоже гуляют испокон веков, живность прикормлена, из детсада детей водят кормушки вешать, птичек-белочек покормить - к хорошему приучают. Можно же определить границы, и не будут друг другу мешать, а то уже все тропинки людские заняли. И с собакой уже и в лесу негде гулять. Сначала бы с бездомными собаками разобрались, которые и по лесу стаями бегают, за теми же лыжниками.
    • так
      13.01.2017, 12:37:30
      6
      Вот так и живём, не уважая интересы друг друга.
      Так- то город тоже для всех жителей- гуляй, где душа просит, можно и по дорогам ходить, там же и собак выгуливать. А что, на тротуарах и на тропе же выгуливают, и даже на детских площадках- они же тоже для всеобщего пользования... Ну, если уж пошло на то, что лес общий.
      И правда, зачем соблюдать какие-то там условности, понимание, что не только ваши интересы надо уважать.
      И правда, зачем хозяйских собак надо приучать к определённому месту выгула, когда бездомные везде выгуливаются.
      Пусть спортсменам тоже условий не будет для тренировок и будем мы вообще по всем позициям в самом хвосте. республики, главное, чтобы себе любимому было удобно, а там- хоть трава не расти.
      • И
        13.01.2017, 12:49:04
        -4
        Так никто не говорит про то что гуляя с собакой портишь лыжню. Как раз, стараешься гулять не мешая лыжникам. И на счет выгула на детских площадках... вы похоже плохой прессы начитались. Давно таких безответственных собаководов не наблюдал.
        • так
          13.01.2017, 12:54:05
          1
          На поводке может и не выводят на детские площадки, а в свободном плавании - сколько угодно и где угодно самой собачке.
          • А
            13.01.2017, 13:00:45
            -5
            Ой, некоторые детки хуже срущей собачки. Как они-то на детских площадках гуляют видели?! Там же тусуются бездомные собаки
        • Dad
          13.01.2017, 16:24:13
          -1
          Для И
          Вы идиотка? Как это гуляя с собакой по лыжной трассе можно не мешать лыжникам?
          • 123456
            13.01.2017, 23:13:03
            0
            Если убрать лыжников, то им никто мешать не будет....
  • Й
    13.01.2017, 12:26:52
    5
    Скоро пешеходам нигде места не будет. На дороге мешают, в лесу мешают...
  • Гена Букин
    13.01.2017, 12:47:30
    10
    !!!....статус и принадлежность трассы уже определены. Далее необходимо будет изыскать дополнительные источники финансирования на её содержание,- зима уже закончилась, все соревнования прошли. Вы Татьяна Анисимова летом не могли подумать КАК БЫТЬ С ЛЫЖНЕЙ И ЛЫЖНИКАМИ? В очередной раз показывает некомпетентность нашей Администрации и пофигизма со стороны Хахалкина. Ну6 ЕСЛИ ТЕБЕ В ТЯГОСТЬ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ЗАЧЕМ ТЫ СЮДА ПОЛЕЗ?
  • ppp
    13.01.2017, 12:51:27
    3
    Меня удивляет весь этот с***, лыжники на отдыхающих,те в обратку, и уже не первый год. А не проще поднять лыжную трассу выше в лес? И тогда никто никому мешать не будет. Нет же, всем надо в одной куче. Была бы у меня большая собака я бы её то-же отпускала гоняться за лыжниками) Они катают по всему лесу, ступить негде,и при этом агрессивные, сносят детей только в путь, есть там одна дамочка так она детей кормящих белочку, на всей скорости тыкала лыжной палкой.
    • Гуффи
      13.01.2017, 14:09:43
      6
      Насквозь тыкала?
      • Galo
        13.01.2017, 16:34:25
        3
        Нанизывала как шашлык на шампур )))
  • кгб
    13.01.2017, 12:53:08
    3
    прекрасно понимаю работников админ. как еще ответить? и лыжников поддержать, и горожан. так что давайте взглянем спокойно: лыжня была всегда, но ее трасса была по столбам на поляне вверх и малые отвороты вокруг. старт и финиш был у парковки внизу где шлагбаум. и конфликтов не было. все тропы от югдома (а ранее его не было) даже летом натоптаны всегда и без лыжников. когда лыжи на прокат брали в старом катке - шли или пешком вниз или объезжали по болоту где котеджи до старта. теперь внимание! пару лет назад просеку сделали к югдому и еще кое-где. конечно организаторам лыжни стало практичнее прям от югдома стартовать и снежный инвентарь там держать. вот так и выпали отсюда лыжники. и пошел конфликт. не ходи, не топай, собак не води. правда надо отдать долЖное - тренеры при раскатке трассы и внимательнные собачники взаимоуважают друг друга и взаимно другу другу уступают лыжню, натянут поводок. а вот Худые лыжниКи и не дальновидные хозяева частенько нет. надо сказать, что все эти тропы используються и пешеходами из этого района города, как тропа здоровья. вот в итоге на что там хватит финасирования и идей у админ. - посмотрим. а так печально, даже в лес не сходить с собакой, злые лыжники напасть могут))).
  • ВладиМир
    13.01.2017, 15:47:13
    6
    ?
    Ответственность лежит на администрации. Им не до лыжников и не до гуляющих и не до собак. Статус уже лет 10 не могут определить. Сами чиновники только из кабинетов руководят и в лес на лыжах не ходят, вытащили бы свое тело на свежий воздух.
  • Житель
    13.01.2017, 16:30:56
    2
    Я не лыжник и не держу собаку, однако был такой случай в этом лесу.
    Вечером гуляли с ребенком и одно животное породы Хаски, которая любит свободу, справила нужду по маленькому на санки ребенка, так сказать пометила территорию. На мое возмущение получил ответ "иди на х.. , сейчас за мной приедут и ты получишь пизд.". Пизд. не получил, но был сильно раздражен такой ситуацией.
    Еще раз убедился "какой хозяин, такое и животное". В моем случае даже наоборот "какое животное, такой и хозяин". Мое мнение в этом лесу места хватает всем, надо соблюдать определенные правила и владельцам собак и гуляющим там людям и лыжникам.
    PS "Живем в такое время, когда все знают свои права, а про свои обязанности забыли. Короче эпоха потребителей"
  • 123456
    13.01.2017, 22:48:06
    0
    Верните людям лес!!! всегда здесь все просто гуляли и лыжники-любители катались! вверх по столбам была лыжня! Нет!! сделали так, что теперь все пересобачатся...Выкорчевали половину леса. Да если бы не собачники и не прогуливающиеся, так вообще было бы летом грязи по колено , а зимой сугроб по самую шею....
  • мамин сибиряк
    14.01.2017, 11:46:05
    0
    по усинской лыжне ездят на снегоходах и гуляют с собаками
    Места для выгула собак в городе есть,зачем собак тащить на лыжню,на которой дети тренируются? Есть другие места в лесу,где дети не тренируются. Там и водите своих собак.
    Я про снегоходы вообще молчу. Д.,б.
    Просто чужие а не свои дети в лыжную секцию ходят поэтому нас****. Так и скажите прямо. Были бы свои дети отношение резко изменилось бы.
  • Оса
    14.01.2017, 12:12:12
    1
    Почему все такие злые-каждый пишет так, будто старается укусить кого то , да посильнее.
    Администрация права, и жители во многом правы, просто нужно уважать друг друга.
    А для города очень много сделано-вспомните хотя бы 10 лет назад-город не сравнить с прошлым.
    А МЫ ВСЕ НЕДОВОЛЬНЫ,ВСЕМ НЕДОВОЛЬНЫ! Уймитесь. Когда люди видят положительную сторону-самим же жить легче.
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