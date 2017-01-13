по усинской лыжне ездят на снегоходах и гуляют с собаками

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, вчера прошла прямая линия по социальным вопросам. На вопросы граждан ответила заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Усинск» по социальной сфере Татьяна Анисимова.
Один из вопросов был от жительницы города, чьи дети посещают лыжную секцию ДЮСШ. Она интересовалась, когда и как будут решаться проблемы содержания лыжной трассы. По ее словам, тренировкам наших лыжников очень мешают прогулки владельцев собак со своими питомцами, а также поездки несознательных граждан на буранах прямо по лыжне.
Татьяна Анисимова рассказала о том, что статус и принадлежность трассы уже определены. Далее необходимо будет изыскать дополнительные источники финансирования на её содержание. Также она отметила, что многих этих проблем можно было бы избежать, если бы взрослые люди вели себя сознательно, проявляли взаимное уважение и высокий уровень культуры, понимая, что лыжная трасса имеет свое прямое назначение.
О подготовленности лыжни и спортсменов отзывались и в комментариях на "Усинск.Онлайн". Так, пользователь под ником "Гришин" написал следующее: "От Усинска бежал сегодня я один, выезд за свой счет. Видимо, большего муниципалитет не может. Лыжная трасса не готовится, осознают ли родители, отправляя детей на тренировку, что их чада будут месить сугробы, а их сверстники в Сыктывкаре познают азы техники на прекрасно подготовленных трассах?"
"Северный город, снежный.... А пять километров лыжной трассы не могут содержать в порядке:лыжню не катают, собак выгуливают без намордников(они бросаются на лыжников), на буранах разъезжают отдыхающие "Русских горок" и другие бухие буранщики- дятлы. Едут прямо на детей- лыжников. Беспредел, а не лыжня", - пишет ещё один пользователь.
Необходимо отметить, что продолжительное время не мог решиться вопрос о постановке лыжни на баланс какого-либо учреждения Усинска, в данный же момент финансовые моменты относительно содержания и обслуживания трассы не решены.
(с) Усинск.Онлайн
На лыжню повесьте указатель "Лыжня Х км."
Ой, о чем я, ведь для вывешивания в лесу двух фанерных указателей администрации сначала нужно совещание провести....
Чем больше узнаю лудей, тем больше нравятся собаки.
И правда, зачем соблюдать какие-то там условности, понимание, что не только ваши интересы надо уважать.
И правда, зачем хозяйских собак надо приучать к определённому месту выгула, когда бездомные везде выгуливаются.
Пусть спортсменам тоже условий не будет для тренировок и будем мы вообще по всем позициям в самом хвосте. республики, главное, чтобы себе любимому было удобно, а там- хоть трава не расти.
Вечером гуляли с ребенком и одно животное породы Хаски, которая любит свободу, справила нужду по маленькому на санки ребенка, так сказать пометила территорию. На мое возмущение получил ответ "иди на х.. , сейчас за мной приедут и ты получишь пизд.". Пизд. не получил, но был сильно раздражен такой ситуацией.
Еще раз убедился "какой хозяин, такое и животное". В моем случае даже наоборот "какое животное, такой и хозяин". Мое мнение в этом лесу места хватает всем, надо соблюдать определенные правила и владельцам собак и гуляющим там людям и лыжникам.
PS "Живем в такое время, когда все знают свои права, а про свои обязанности забыли. Короче эпоха потребителей"
Я про снегоходы вообще молчу. Д.,б.
Просто чужие а не свои дети в лыжную секцию ходят поэтому нас****. Так и скажите прямо. Были бы свои дети отношение резко изменилось бы.
Администрация права, и жители во многом правы, просто нужно уважать друг друга.
А для города очень много сделано-вспомните хотя бы 10 лет назад-город не сравнить с прошлым.
А МЫ ВСЕ НЕДОВОЛЬНЫ,ВСЕМ НЕДОВОЛЬНЫ! Уймитесь. Когда люди видят положительную сторону-самим же жить легче.