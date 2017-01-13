По усинской лыжне ездят на снегоходах и гуляют с собаками

При этом мешают занимающимся в ДЮСШ спортсменам.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, вчера прошла прямая линия по социальным вопросам. На вопросы граждан ответила заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Усинск» по социальной сфере Татьяна Анисимова.

Один из вопросов был от жительницы города, чьи дети посещают лыжную секцию ДЮСШ. Она интересовалась, когда и как будут решаться проблемы содержания лыжной трассы. По ее словам, тренировкам наших лыжников очень мешают прогулки владельцев собак со своими питомцами, а также поездки несознательных граждан на буранах прямо по лыжне.

Татьяна Анисимова рассказала о том, что статус и принадлежность трассы уже определены. Далее необходимо будет изыскать дополнительные источники финансирования на её содержание. Также она отметила, что многих этих проблем можно было бы избежать, если бы взрослые люди вели себя сознательно, проявляли взаимное уважение и высокий уровень культуры, понимая, что лыжная трасса имеет свое прямое назначение.

О подготовленности лыжни и спортсменов отзывались и в комментариях на "Усинск.Онлайн". Так, пользователь под ником "Гришин" написал следующее: "От Усинска бежал сегодня я один, выезд за свой счет. Видимо, большего муниципалитет не может. Лыжная трасса не готовится, осознают ли родители, отправляя детей на тренировку, что их чада будут месить сугробы, а их сверстники в Сыктывкаре познают азы техники на прекрасно подготовленных трассах?"

"Северный город, снежный.... А пять километров лыжной трассы не могут содержать в порядке:лыжню не катают, собак выгуливают без намордников(они бросаются на лыжников), на буранах разъезжают отдыхающие "Русских горок" и другие бухие буранщики- дятлы. Едут прямо на детей- лыжников. Беспредел, а не лыжня", - пишет ещё один пользователь.

Необходимо отметить, что продолжительное время не мог решиться вопрос о постановке лыжни на баланс какого-либо учреждения Усинска, в данный же момент финансовые моменты относительно содержания и обслуживания трассы не решены.

(с) Усинск.Онлайн