О посещении усинского вытрезвителя на работу не сообщают

Кроме того, плату за посещения также не берут.

Сотрудники усинского вытрезвителя сообщают, что многие пьяные граждане опасаются попадания в учреждение, поскольку считают, что их поставят на учет к наркологу или об этом узнают на работе.

Однако опасаться гражданам не стоит, работа вытрезвителя рассчитана, в первую очередь, на оказание помощи лицам, которые потеряли из-за опьянения возможность самостоятельно передвигаться. Работа производится для сохранения здоровья и жизни усинцев.

Кроме того, платы за посещение медвытрезвителя также никакой не взимается.

В медвытрезвителе окажут квалифицированную помощь. О том, что из себя представляет медвытрезвитель изнутри - можно ознакомиться по ссылке.

Если вы увидели человека, который из-за опьянения ведет себя неадекватно, а может быть спит - обратитесь в полицию - они отвезут гражданина в безопасное место. Возможно, ваш звонок спасет человеку жизнь.

В республиканских СМИ сообщается о случаях смерти на морозе в состоянии алкогольного опьянения.

Так, «КомиОнлайн», ссылаясь на воркутинский отдел следственного управления СК по Коми, сообщает об обнаружении тела 28-летней женщины возле дома в поселке Мескашор, которое поступило 7 января. Правоохранители выехали на место происшествия и организовали проверку. Выяснилось, что местная жительница накануне ночью пришла к дому знакомой и постучалась в двери, но хозяйка уже легла спать и не открыла. Утром она вышла из дома и увидела мертвую женщину, которая лежала на крыльце без куртки.

Утром 6 января 50-летнюю замерзшую женщину нашли на улице в поселке Усть-Ухта Сосногорского района. Ночью она ушла из гостей, но домой не вернулась. По свидетельским показаниям, перед смертью местная жительница находилась в нетрезвом состоянии. Криминальный характер ее смерти исключили.

По обоим фактам следователи провели проверку и отказали в возбуждении уголовных дел в связи с отсутствием событий преступления. Женщины скончались в результате общего переохлаждения организма.