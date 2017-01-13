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13.01.2017 12:16
О посещении усинского вытрезвителя на работу не сообщают
Кроме того, плату за посещения также не берут.
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Сотрудники усинского вытрезвителя сообщают, что многие пьяные граждане опасаются попадания в учреждение, поскольку считают, что их поставят на учет к наркологу или об этом узнают на работе.

Однако опасаться гражданам не стоит, работа вытрезвителя рассчитана, в первую очередь, на оказание помощи лицам, которые потеряли из-за опьянения возможность самостоятельно передвигаться. Работа производится для сохранения здоровья и жизни усинцев.

Кроме того, платы за посещение медвытрезвителя также никакой не взимается.

В медвытрезвителе окажут квалифицированную помощь. О том, что из себя представляет медвытрезвитель изнутри - можно ознакомиться по ссылке.

Если вы увидели человека, который из-за опьянения ведет себя неадекватно, а может быть спит - обратитесь в полицию - они отвезут гражданина в безопасное место. Возможно, ваш звонок спасет человеку жизнь.

В республиканских СМИ сообщается о случаях смерти на морозе в состоянии алкогольного опьянения.

Так, «КомиОнлайн», ссылаясь на воркутинский отдел следственного управления СК по Коми, сообщает об обнаружении тела 28-летней женщины возле дома в поселке Мескашор, которое поступило 7 января. Правоохранители выехали на место происшествия и организовали проверку. Выяснилось, что местная жительница накануне ночью пришла к дому знакомой и постучалась в двери, но хозяйка уже легла спать и не открыла. Утром она вышла из дома и увидела мертвую женщину, которая лежала на крыльце без куртки.

Утром 6 января 50-летнюю замерзшую женщину нашли на улице в поселке Усть-Ухта Сосногорского района. Ночью она ушла из гостей, но домой не вернулась. По свидетельским показаниям, перед смертью местная жительница находилась в нетрезвом состоянии. Криминальный характер ее смерти исключили.

По обоим фактам следователи провели проверку и отказали в возбуждении уголовных дел в связи с отсутствием событий преступления. Женщины скончались в результате общего переохлаждения организма.

Комментарии (10)

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  • ох
    13.01.2017, 12:47:28
    2
    Добро пожаловать.
    Посещайте, не бойтесь, на улицах не залёживайтесь, у нас условия пробуждения -люкс.
    • :-)
      13.01.2017, 12:57:39
      7
      Уточните пожалуста график работы?
      • Северный
        13.01.2017, 17:08:38
        1
        Круглосуточно
  • Бомж
    13.01.2017, 13:08:00
    5
    С новосельем меня что ли?)))))
  • Правда
    13.01.2017, 13:08:44
    -4
    Ну да пусть на улице не мрут, пусть мрут в вытрезвителе)))
  • Class
    13.01.2017, 13:38:39
    6
    Заголовок звучит как реклама )))
  • 3747ye8h4
    13.01.2017, 14:56:02
    3
    Единственая новость о хорошем.
  • ***
    13.01.2017, 18:29:35
    4
    Же­на с тё­щей го­товят праз­днич­ный ужин.
    Тё­ща спра­шива­ет — А ку­да это твой ушёл?
    Же­на — За хле­бом.
    Тё­ща — Это хо­рошо. Кста­ти, мне анек­дот вспом­нился: «Из-под трам­вая вы­кати­лась го­лова, и мёр­твые гу­бы про­шеп­та­ли: «Ни че­го се­бе схо­дил за хле­буш­ком…».
    Же­на — Ну и шут­ки у вас, ма­ма.
    Муж дол­го не воз­вра­ща­ет­ся.
    Зво­нит те­лефон, же­на бе­рёт труб­ку.
    Из труб­ки го­лос — С ва­ми го­ворит по­лиция. Вы род­ные и близ­кие Ива­нова И. П. 1980 го­да рож­де­ния, ко­торый по­шёл за хле­бом в ма­газин на трам­вай­ной ос­та­нов­ке?
    Же­на в ис­те­рике.
    Тё­ща от­би­ра­ет у неё труб­ку — Я так и зна­ла! А ког­да мож­но заб­рать те­ло?
    Го­лос из труб­ки — Мож­но пря­мо сей­час, по­ка его не от­пра­вили в выт­резви­тель.
  • Усинец
    13.01.2017, 21:55:54
    1
    На наркологический учет может и не поставят, но каждого доставленного в медвытрезвитель осматривает врач психиатр-нарколог. А после пробуждения пациента, его допросит полицейский и составит проотокол об административном правонарушении. Придется заплатить штраф. Зато останетесь живы и здоровы!
    • ))))))
      14.01.2017, 13:33:52
      1
      Ну,соава Богу!!!)))хоть одна радостная новость!!))))
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