Усинцы пожаловались на холод во время детских утренников

Имеются сообщения о детях, попавших после "холодных" утренников в больницу.

На горячую линию по социальным вопросам поступил звонок от обеспокоенных родителей, чьи дети посещали новогодние представления в усинском Дворце культуры. По этой теме было несколько вопросов, например, попросили принять меры по нормализации отопления в фойе усинского Дворца культуры, когда там проходят детские праздники.

Также обратили внимание, на их взгляд, на недостаточные меры общей безопасности – сотрудников охраны мало и, в основном, это совсем молодые девушки, которые вряд ли смогут оказать какое-либо решающее воздействие на нарушителей правопорядка.

Заместитель руководителя Администрации Татьяна Анисимова отметила, что жалобы на отопление в ДК были и раньше, по этому поводу уже проводили проверки и в результате было выяснено, что температура воздуха в зрительном зале в пределах нормы. Что же касается температуры в фойе ДК, то прогреть такое помещение с большой площадью остекления в морозы с сильным ветром достаточно сложно. Но решать эту проблему необходимо и поручила Управлению культуры и национальной политики принять меры.

Между тем, некоторые усинцы обращались и к руководству Республики с жалобами, например, такого содержания (орфография сохранена):

"Уважаемый Сергей Анатольевич я проживаю в городе Усинске,в новогодние праздники я повел ребенка в Дом Культуры, на детский новогодний карнавал. Придя с сыном в ДК, мы наблюдали одну и ту же картину которая происходит из года в год, не выносимый холод в фае - это то место где дети водили хоровод и так каждый новый год. Есть и те дети которые попали в больницу после такой елочки. Мой сын замерз так же как и остальные, взяв его на руки мой ребенок грел ладошки о мою шею. Каждый год одно и то же,но почему то как корпоративные гулянья в доме культуры, то они их проводят в теплом зале с названием Зимний Сад, а что для детей обеспечить теплый нормальный праздник не представляется возможным, значит кому то важнее гулянья взрослых, а не здоровье наших детей раз так халатно относятся? Директор Хохлов Г.М. в телефонном разговоре со мной (запись прилагаю) заявил мне что это не его проблемы, а что проблемы администрации г.Усинска. Сам же Хохлов Г.М. и подтверждает что двадцать лет в том самом помещении о котором идет речь, нет отопления, и каждый год одно и тоже. Не удосужились даже тепловыми пушками обогреть помещение. Жители не жалуются потому что говорят что это без полезно. Я конечно понимаю что температура на улице была очень холодной, но извините наблюдать такие детские карнавалы каждый год уже надоело. Мы идем на елку, а в следствии после таких похождений дети болеют."

(с) Усинск.Онлайн