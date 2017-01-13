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13.01.2017 14:08
Усинцы пожаловались на холод во время детских утренников
Имеются сообщения о детях, попавших после "холодных" утренников в больницу.
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На горячую линию по социальным вопросам поступил звонок от обеспокоенных родителей, чьи дети посещали новогодние представления в усинском Дворце культуры. По этой теме было несколько вопросов, например, попросили принять меры по нормализации отопления в фойе усинского Дворца культуры, когда там проходят детские праздники.

Также обратили внимание, на их взгляд, на недостаточные меры общей безопасности – сотрудников охраны мало и, в основном, это совсем молодые девушки, которые вряд ли смогут оказать какое-либо решающее воздействие на нарушителей правопорядка.

Заместитель руководителя Администрации Татьяна Анисимова отметила, что жалобы на отопление в ДК были и раньше, по этому поводу уже проводили проверки и в результате было выяснено, что температура воздуха в зрительном зале в пределах нормы. Что же касается температуры в фойе ДК, то прогреть такое помещение с большой площадью остекления в морозы с сильным ветром достаточно сложно. Но решать эту проблему необходимо и поручила Управлению культуры и национальной политики принять меры.

Между тем, некоторые усинцы обращались и к руководству Республики с жалобами, например, такого содержания (орфография сохранена):

"Уважаемый Сергей Анатольевич я проживаю в городе Усинске,в новогодние праздники я повел ребенка в Дом Культуры, на детский новогодний карнавал. Придя с сыном в ДК, мы наблюдали одну и ту же картину которая происходит из года в год, не выносимый холод в фае - это то место где дети водили хоровод и так каждый новый год. Есть и те дети которые попали в больницу после такой елочки. Мой сын замерз так же как и остальные, взяв его на руки мой ребенок грел ладошки о мою шею. Каждый год одно и то же,но почему то как корпоративные гулянья в доме культуры, то они их проводят в теплом зале с названием Зимний Сад, а что для детей обеспечить теплый нормальный праздник не представляется возможным, значит кому то важнее гулянья взрослых, а не здоровье наших детей раз так халатно относятся? Директор Хохлов Г.М. в телефонном разговоре со мной (запись прилагаю) заявил мне что это не его проблемы, а что проблемы администрации г.Усинска. Сам же Хохлов Г.М. и подтверждает что двадцать лет в том самом помещении о котором идет речь, нет отопления, и каждый год одно и тоже. Не удосужились даже тепловыми пушками обогреть помещение. Жители не жалуются потому что говорят что это без полезно. Я конечно понимаю что температура на улице была очень холодной, но извините наблюдать такие детские карнавалы каждый год уже надоело. Мы идем на елку, а в следствии после таких похождений дети болеют."

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (19)

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  • ...
    13.01.2017, 14:59:26
    1
    ..бес грамотно..
  • Фойё
    13.01.2017, 15:09:50
    2
    холод в Фае ))
  • Гость
    13.01.2017, 15:17:28
    5
    Бедная Фая, в ней так холодно)))
  • :)
    13.01.2017, 15:59:02
    7
    Фое или Фая.
    Смотрите суть проблемы. ГРАМАТЯИ.
  • Жалоба
    13.01.2017, 16:09:34
    9
    Фая - нет вай фая .
  • Иванов
    13.01.2017, 16:26:58
    10
    из 5 комментаторов - 4 отморозки ...

    там Русским языком написано а не юридическим ...

    ЗАДОЛБАЛО РУКЖОПСТВО ДК ---- дубак ужасный ...

    дети все замерзли .... главное за праздники бабки срубить ...
    • ...
      13.01.2017, 17:20:03
      3
      ...
      В русском языке существуют правила пунктуации. Их стоило бы применить при написании письма, адресованного главе региона. Вас тоже касается.
      "Мой сын замерз так же как и остальные, взяв его на руки мой ребенок грел ладошки о мою шею" - шедевр.
      А в ДК действительно прохладно.
      • усинка
        13.01.2017, 17:39:19
        12
        для чистоплюев
        В русском языке еще существует степень выражения чувств , в том числе и на бумаге . И если твой ребенок заболел по вине безалаберности и полного пофигизма со стороны работников ДК или администрации , то правила правописания не действуют, а действует наш могучий русский ..., на котором так хочется высказаться , в том числе и на бумаге.
        • ...
          13.01.2017, 17:53:35
          -5
          ...
          "Крики души" и прочее подобные чувства тоже нужно уметь излагать грамотно, адресату понятней и, если хотите, приятней читать.
          А в ДК действительно ПРОХЛАДНО.
          P.s.: Моя дочь не замерзла. Брали для неё с собой кофту, но не воспользовались.
    • Я
      14.01.2017, 0:55:55
      0
      Иванов,перестань оскорб,,,лять людей.
      • Иванов
        14.01.2017, 9:27:39
        4
        я не оскорб**л а констатировал факт ...

        может писал дедушка лет 70 ... он всю жизнь так говорит ... а как говорит так и пишет .... а тута сразу куча учителей русского языка налетела ...

        нормальный человек на проблему смотрит - а не придерется к "пунктуациям" и "построению речи" ...

  • Обыватель
    13.01.2017, 17:49:09
    0
    Фое ДК всегда обогревалось.Просто делали ремонт ...не учли видимо,что в наших условиях нужно делать"воздушную завесу" .по другому поставить всего -навсего калорифер для подачи теплого воздуха...зал ведь тоже обогревается при помощи калорифера.которые включают перед началом мероприятий.В "зимнем саду" бывшем утренники проводить неудобно...пол скользкий,тесно ...Это мое приватное мнение. "КАТАТЬ"жалобы на Г.ХОХЛОВА...УДАЧНО!!! Ату его...ату...
  • Обыватель усинке.
    13.01.2017, 17:55:38
    -5
    К стати ,во время проведения мероприятий всегда детям становится жарко...родителям нужно учитывать одевая ребенка .что ребенок разогреется.В ДК же работают вполне очень адекватные люди.К детям относятся с душой.
  • ---
    13.01.2017, 18:52:55
    7
    Всегда у них эта проблема была. Ещё помню в 90-е годы когда на ёлку ходили, там был страшный дубак.
    • Холодно едте на юг...
      13.01.2017, 23:20:55
      -3
      там теплее)))
  • Так
    14.01.2017, 21:39:13
    -1
    Так , стоп - а что - Хохлов - опять директор?
  • Суждение
    14.01.2017, 23:21:36
    2
    А почему статья вышла так поздно ? Утренники почти закончились, а ведь жалобы с первого утренника были , несомненно.... Ситуацию надо исправлять по мере поступления жалоб, а не после.... Дети наше ВСЁ ! Каждый год олно и тоже , руководство ДК - может готовить сани летом ?????
  • Мсетный
    14.01.2017, 23:27:29
    0
    "Сотрудников охраны мало и, в основном, это совсем молодые девушки" - ну согреть-то они как раз могут. Меня, например...
  • Культура
    15.01.2017, 0:43:33
    0
    Поручено решить вопрос руководителю управления культуры
    Это Филипповой? Не смешите мои тапки! Никчёмный руководитель, экономист и препод усинского филиала угту
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