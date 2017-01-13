Тема качества сладких подарков к Новому Году - лидер "горячих линий" Управления Роспотребнадзора Коми

Топ "горячих линий", проведенных Управлением Роспотребнадзора Коми, возглавила тема качества детских товаров в преддверии Нового года. Ведомство подвело итоги деятельности "горячих линий" в минувшем году.

Лидером по числу консультаций стала тема детских товаров, организованная в преддверии Нового года, на которую поступило 145 обращений. Жителей республики интересовали вопросы качества и безопасности сладких подарков, игрушек, одежды и обуви для детей.

Второй в топе следует "горячая линия", проведенная к началу учебного года — 115 обращений по вопросам качества школьной формы и обуви. Тройку лидеров замыкает линия, посвященная Всемирному дню защиты прав потребителей, проведенная 15 марта 2016-го, — 112 обращений.

Управлением Роспотребнадзора Коми всего в минувшем году по актуальным проблемам было организовано 18 "горячих линий". Консультации получили 392 человека.

Получить консультацию в Управлении можно обратившись по телефону "горячей линии" 8-800-100-31-81 (звонок бесплатный) - еженедельно с 09.00 до 13.00, в общественной приемной Управления ежедневно: понедельник, четверг, пятница – с 09.00 до 12.00, вторник, среда с 14.00 до 17.00

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