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13.01.2017 15:05
Тема качества сладких подарков к Новому Году - лидер "горячих линий" Управления Роспотребнадзора Коми

Топ "горячих линий", проведенных Управлением Роспотребнадзора Коми, возглавила тема качества детских товаров в преддверии Нового года. Ведомство подвело итоги деятельности "горячих линий" в минувшем году.

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Лидером по числу консультаций стала тема детских товаров, организованная в преддверии Нового года, на которую поступило 145 обращений. Жителей республики интересовали вопросы качества и безопасности сладких подарков, игрушек, одежды и обуви для детей.

Второй в топе следует "горячая линия", проведенная к началу учебного года — 115 обращений по вопросам качества школьной формы и обуви. Тройку лидеров замыкает линия, посвященная Всемирному дню защиты прав потребителей, проведенная 15 марта 2016-го, — 112 обращений.

Управлением Роспотребнадзора Коми всего в минувшем году по актуальным проблемам было организовано 18 "горячих линий". Консультации получили 392 человека.

Получить консультацию в Управлении можно обратившись по телефону "горячей линии" 8-800-100-31-81 (звонок бесплатный) - еженедельно с 09.00 до 13.00, в общественной приемной Управления ежедневно: понедельник, четверг, пятница – с 09.00 до 12.00, вторник, среда с 14.00 до 17.00

© ИА «Комиинформ»

Комментарии (13)

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  • 989
    13.01.2017, 15:14:48
    3
    Подарок был отвратный. все конфеты искусственные.
    • Дед мороз
      13.01.2017, 15:21:56
      0
      Т.е. пластмассовые?
    • ))))))
      14.01.2017, 12:09:17
      3
      А с чего им быть вкусными???Если вместо какао пальмовое масло????В Иркутской области деткам из мало обеспеченных семей дали подарки сладкие,простите,с червями!!!!!(((((Своих детей бы твари такими подарками одарили ((((У Евразии были хорошие подарки.Конфет было очень много вкусных
  • кон
    13.01.2017, 15:25:14
    8
    Хочу СССР качество!
    Сейчас даже Сникерс хуже чем был 10лет назад. А шоколадные конфеты сделаны из откровенного пластелина который не тает, а прилипает к зубам и небу. Какой-то ужас наша современность.
  • Обыватель
    13.01.2017, 17:34:11
    7
    В прошедшем году съездили в "турне" по Белоруссии.В нашем городе много ведь работают и проживают граждан из Белоруссии, свой край.свою Родину они очень любят и восторженно рассказывают о нем .Вот и мы решили проехать...Скажу коротко ...ведь и правда не врут!!!Ну а теперь о конфетах.Очень вкусные...будто бы вернулись на 25 лет назад.в СССР .очень понравился шоколад"Спартак" гомельская кондитерка...Вкусные торты и пирожные . шок.конфеты.карамель.Но так же вкусные колбасные и мясные изделия.молочная продукция,особенно рогачевское сгущенное молоко. У нас такого качества давно не выпускают ...все перепортили "тех.условия"...
    • кон
      13.01.2017, 19:43:44
      5
      Белоруссия Батька молодец
      Там и дороги идеальные и в поездах чистота отличный сервис нам только мечтать.
    • Усинец
      13.01.2017, 22:07:17
      0
      Глубокская сгущенка вкуснее рогачевской!
  • "кон"у
    13.01.2017, 21:03:54
    2
    В поездах чисто...да и отношение к гражданам . а следовательно и между самими гражданами в общении,в отношении друг к другу.
  • Усинец
    13.01.2017, 22:05:19
    9
    А администрация Усинской ЦРБ впервые за все время работы больницы не одарила детей своих работников Новогодними подарками. Стыд и позор!
  • Анна
    14.01.2017, 12:28:24
    2
    ПОДАРКИ ОПЕКАЕМЫМ ДЕТКАМ ТОЖЕ БЫЛИ ХОРОШИЕ. НАШЛИ ЩЕДРЫХ СПОНОСОРОВ. МОЛОДЦ ДЕВЧОНКИ ТАК ДЕРЖАТЬ!
  • Анна
    14.01.2017, 12:28:25
    0
    ПОДАРКИ ОПЕКАЕМЫМ ДЕТКАМ ТОЖЕ БЫЛИ ХОРОШИЕ. НАШЛИ ЩЕДРЫХ СПОНОСОРОВ. МОЛОДЦ ДЕВЧОНКИ ТАК ДЕРЖАТЬ!
  • Ксюшп
    14.01.2017, 12:33:15
    1
    Да, особенно детям кому от 14 до 18 лет. Всем позвонили и пригласили. Да и работают ответственно, в неприемные дни всегда помогут, проконсультируют. Спасибо Вам девчонки.

  • однако странно!!!
    14.01.2017, 16:26:28
    0
    Куда же смотрит профсоюз больницы,минздрава...на подарки детям выделяются средства от профсоюза...
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