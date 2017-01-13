На Крещение до Черной речки будут курсировать бесплатные автобусы

19 января православные во всем мире отмечают праздник Крещения Господня, одним из непременных атрибутов которого являются массовые купания в прорубях. По давним поверьям вода в этот день обладает целебными свойствами.
Традиционно в организации торжеств помощь властям оказывает ЛУКОЙЛ-Коми. Предприятие взяло на себя расчистку дороги от города до купели, установит лестницу для спуска к месту омовения, организует теплую палатку для переодевания.
Расписание служб на Святое Богоявление
Нáвечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Предпразднство Богоявления.
07.00 — Царские часы (1-й, 3-й, 6-й, 9-й часы нáвечерия). Изобразительные. Великая вечерня с Божественной Литургией святителя Василия Великого.
10.00 — Молебен Великого освящения воды.
17.00 — Праздничное великое повечерие (с благ. хлебов), утреня. 1-й час. Исповедь.
19 января 2017 г.
Святое Богоявление. Крещение Господне.
05.00 — Праздничная Божественная Литургия святителя Иоанна Златоуста.
06.30 (Ориентировочно) — Крестный ход на реку Чёрная. Молебен Великого освящения воды.
Маршрут движения Крестного хода: храм Воскресения Христова (ул. Нефтяников, 54) – ул. Нефтяников – ул. Мира – дорога, ведущая к реке Чёрная. (Обратный путь на автобусах).
17.00 — Молебен с акафистом Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну.
Расписание движения автобусов
19 января 2017 года на празднование Крещения будут курсировать автобусы по маршрутам:
Маршрут — №1 р. Черная (подъезд к купели) — ул. Возейская — ул. Приполярная – ул. Нефтяников — ул. Комсомольская (магазин «Провиант») — ул. 60 лет Октября — ул. Молодежная — ул. Мира — р. Черная (подъезд к купели).
Маршрут — №2 р. Черная (подъезд к купели) — ул. Возейская — ул. Приполярная – ул. Нефтяников – ул. Парковая – ул. 60 лет Октября — ул. Пионерская — ул. Нефтяников — ул. Мира — р. Черная (подъезд к купели).
Начало движения автобусов в 8:00, окончание движения – в 20:00. Интервал движения 1 час. Проезд – бесплатный.
Традиционно в организации торжеств помощь властям оказывает ЛУКОЙЛ-Коми. Предприятие взяло на себя расчистку дороги от города до купели, установит лестницу для спуска к месту омовения, организует теплую палатку для переодевания.
Кроме того, МЧС предупреждает о том, что ледяная вода – это всегда экстремальная ситуация.
Чтобы праздник не омрачился бедой, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа «Усинск» убедительно просит Вас не купаться в несанкционированных местах, не участвовать в массовом выходе на лёд, не оставлять детей без присмотра, а также соблюдать все меры безопасности на льду.
Населению городского округа «Усинск» не стоит забывать об элементарных правилах безопасности:
— категорически запрещено употреблять алкоголь перед купанием;
— выясните, имеются ли у вас противопоказания, когда купание в ледяной воде категорически запрещено. Перед купанием лучше проконсультироваться с врачом и пройти обследование;
— перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку или пробежку;
— к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Идя к проруби, помните, что дорожка может быть скользкой;
— запрещено купание детей без присмотра родителей или взрослых;
— не разрешается нырять в воду непосредственно со льда;
— не находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;
— после купания (окунания) разотрите себя и ребенка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;
— для укрепления иммунитета и возможности переохлаждения необходимо выпить горячий чай;
— запрещено подъезжать к купели на автотранспорте.
Купаться или нет, решать вам, но оценивайте состояние своего здоровья.
Сие таки не мракобесие и богохульство... в суе?
Не повернуться ль в спять святые волны Иордана?
Узрев выше изложенное.