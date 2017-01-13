На Крещение до Черной речки будут курсировать бесплатные автобусы

Также обнародовано расписание праздничных богослужений.

19 января православные во всем мире отмечают праздник Крещения Господня, одним из непременных атрибутов которого являются массовые купания в прорубях. По давним поверьям вода в этот день обладает целебными свойствами.

Традиционно в организации торжеств помощь властям оказывает ЛУКОЙЛ-Коми. Предприятие взяло на себя расчистку дороги от города до купели, установит лестницу для спуска к месту омовения, организует теплую палатку для переодевания.

Расписание служб на Святое Богоявление

Нáвечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Предпразднство Богоявления.

07.00 — Царские часы (1-й, 3-й, 6-й, 9-й часы нáвечерия). Изобразительные. Великая вечерня с Божественной Литургией святителя Василия Великого.

10.00 — Молебен Великого освящения воды.

17.00 — Праздничное великое повечерие (с благ. хлебов), утреня. 1-й час. Исповедь.

19 января 2017 г.

Святое Богоявление. Крещение Господне.

05.00 — Праздничная Божественная Литургия святителя Иоанна Златоуста.

06.30 (Ориентировочно) — Крестный ход на реку Чёрная. Молебен Великого освящения воды.

Маршрут движения Крестного хода: храм Воскресения Христова (ул. Нефтяников, 54) – ул. Нефтяников – ул. Мира – дорога, ведущая к реке Чёрная. (Обратный путь на автобусах).

17.00 — Молебен с акафистом Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну.

Расписание движения автобусов

19 января 2017 года на празднование Крещения будут курсировать автобусы по маршрутам:

Маршрут — №1 р. Черная (подъезд к купели) — ул. Возейская — ул. Приполярная – ул. Нефтяников — ул. Комсомольская (магазин «Провиант») — ул. 60 лет Октября — ул. Молодежная — ул. Мира — р. Черная (подъезд к купели).

Маршрут — №2 р. Черная (подъезд к купели) — ул. Возейская — ул. Приполярная – ул. Нефтяников – ул. Парковая – ул. 60 лет Октября — ул. Пионерская — ул. Нефтяников — ул. Мира — р. Черная (подъезд к купели).

Начало движения автобусов в 8:00, окончание движения – в 20:00. Интервал движения 1 час. Проезд – бесплатный.

Традиционно в организации торжеств помощь властям оказывает ЛУКОЙЛ-Коми. Предприятие взяло на себя расчистку дороги от города до купели, установит лестницу для спуска к месту омовения, организует теплую палатку для переодевания.

Кроме того, МЧС предупреждает о том, что ледяная вода – это всегда экстремальная ситуация.

Чтобы праздник не омрачился бедой, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа «Усинск» убедительно просит Вас не купаться в несанкционированных местах, не участвовать в массовом выходе на лёд, не оставлять детей без присмотра, а также соблюдать все меры безопасности на льду.

Населению городского округа «Усинск» не стоит забывать об элементарных правилах безопасности:

— категорически запрещено употреблять алкоголь перед купанием;

— выясните, имеются ли у вас противопоказания, когда купание в ледяной воде категорически запрещено. Перед купанием лучше проконсультироваться с врачом и пройти обследование;

— перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку или пробежку;

— к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Идя к проруби, помните, что дорожка может быть скользкой;

— запрещено купание детей без присмотра родителей или взрослых;

— не разрешается нырять в воду непосредственно со льда;

— не находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;

— после купания (окунания) разотрите себя и ребенка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;

— для укрепления иммунитета и возможности переохлаждения необходимо выпить горячий чай;

— запрещено подъезжать к купели на автотранспорте.

Купаться или нет, решать вам, но оценивайте состояние своего здоровья.