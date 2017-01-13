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13.01.2017 16:23
На Крещение до Черной речки будут курсировать бесплатные автобусы
Также обнародовано расписание праздничных богослужений.
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19 января православные во всем мире отмечают праздник Крещения Господня, одним из непременных атрибутов которого являются массовые купания в прорубях. По давним поверьям вода в этот день обладает целебными свойствами.

Традиционно в организации торжеств помощь властям оказывает ЛУКОЙЛ-Коми. Предприятие взяло на себя расчистку дороги от города до купели, установит лестницу для спуска к месту омовения, организует теплую палатку для переодевания.

Расписание служб на Святое Богоявление
Нáвечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Предпразднство Богоявления.

07.00 — Царские часы (1-й, 3-й, 6-й, 9-й часы нáвечерия). Изобразительные. Великая вечерня с Божественной Литургией святителя Василия Великого.

10.00 — Молебен Великого освящения воды.

17.00 — Праздничное великое повечерие (с благ. хлебов), утреня. 1-й час. Исповедь.

19 января 2017 г.

Святое Богоявление. Крещение Господне.

05.00 — Праздничная Божественная Литургия святителя Иоанна Златоуста.

06.30 (Ориентировочно) — Крестный ход на реку Чёрная. Молебен Великого освящения воды.

Маршрут движения Крестного хода: храм Воскресения Христова (ул. Нефтяников, 54) – ул. Нефтяников – ул. Мира – дорога, ведущая к реке Чёрная. (Обратный путь на автобусах).

17.00 — Молебен с акафистом Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну.

Расписание движения автобусов

19 января 2017 года на празднование Крещения будут курсировать автобусы по маршрутам:

Маршрут — №1 р. Черная (подъезд к купели) — ул. Возейская — ул. Приполярная – ул. Нефтяников — ул. Комсомольская (магазин «Провиант») — ул. 60 лет Октября — ул. Молодежная — ул. Мира — р. Черная (подъезд к купели).

Маршрут — №2 р. Черная (подъезд к купели) — ул. Возейская — ул. Приполярная – ул. Нефтяников – ул. Парковая – ул. 60 лет Октября — ул. Пионерская — ул. Нефтяников — ул. Мира — р. Черная (подъезд к купели).

Начало движения автобусов в 8:00, окончание движения – в 20:00. Интервал движения 1 час. Проезд – бесплатный.

Традиционно в организации торжеств помощь властям оказывает ЛУКОЙЛ-Коми. Предприятие взяло на себя расчистку дороги от города до купели, установит лестницу для спуска к месту омовения, организует теплую палатку для переодевания.

Кроме того, МЧС предупреждает о том, что ледяная вода – это всегда экстремальная ситуация.

Чтобы праздник не омрачился бедой, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа «Усинск» убедительно просит Вас не купаться в несанкционированных местах, не участвовать в массовом выходе на лёд, не оставлять детей без присмотра, а также соблюдать все меры безопасности на льду.

Населению городского округа «Усинск» не стоит забывать об элементарных правилах безопасности:

— категорически запрещено употреблять алкоголь перед купанием;

— выясните, имеются ли у вас противопоказания, когда купание в ледяной воде категорически запрещено. Перед купанием лучше проконсультироваться с врачом и пройти обследование;

— перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку или пробежку;

— к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Идя к проруби, помните, что дорожка может быть скользкой;

— запрещено купание детей без присмотра родителей или взрослых;

— не разрешается нырять в воду непосредственно со льда;

— не находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;

— после купания (окунания) разотрите себя и ребенка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;

— для укрепления иммунитета и возможности переохлаждения необходимо выпить горячий чай;

— запрещено подъезжать к купели на автотранспорте.

Купаться или нет, решать вам, но оценивайте состояние своего здоровья.

Комментарии (4)

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  • Кхмер
    13.01.2017, 19:12:41
    0
    Крещение до Черной речки???
    Сие таки не мракобесие и богохульство... в суе?

    Не повернуться ль в спять святые волны Иордана?
    Узрев выше изложенное.
    • Оса
      14.01.2017, 12:01:26
      2
      Я понимаю, что кому то очень хочется хоть как то себя проявить, но все таки прежде, чем что то написать- думайте головой, если таковая имеется....
  • -///-
    14.01.2017, 18:31:24
    -5
    ... Моё личное мнение что работа Токаева положительно сказывается на городе , давно хотел добраться туда не знал как , типерь автобус - 5 балов
    • Сява
      14.01.2017, 19:21:38
      4
      автобус был всегда! и ТОкаев тут ни причем!
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