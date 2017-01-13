В Коми появятся футбольные турниры для детей и подростков с инвалидностью

Инклюзивный проект "Спорт вместе. По-настоящему!" поддержали в Москве. С этого года он обогатится футбольными турнирами для людей с инвалидностью.

Как сообщила руководитель Коми ВОИ Маргарита Колпащикова, программу оценили в FIFA.

"Весь 2016-й год мы очень старались провести проект качественно, чтобы он прижился в нашем регионе, и считаем, что это удалось, - отметила собеседница. - После того, как итоги посмотрели наши московские партнеры, было принято решение продлить проект до конца этого года. Главное — мы попали в другую программу по продвижению инклюзивного футбола".

Несколько школ Коми, участвующие в проекте, получат адаптированное спортивное снаряжение. Ученикам выдадут специальную форму футболистов. Турниры намерены проводить ежеквартально.

"Футбол интересен сам по себе, к тому же грядет чемпионат мира. Надеемся, что программа украсит нашу спортивную жизнь", - поделилась М.Колпащикова.

Кроме того, в республике начнут проводить семинары, направленные на продвижение зимних видов спорта для людей с особыми потребностями здоровья.

В 2016-м году в рамках проекта "Спорт вместе. По-настоящему!" уже прошли уроки активности по паралимпийским видам спорта — бочча и голболу, бадбинтону, волейболу сидя. Впервые - летний инклюзивный лагерь и парафестиваль для школьников.

*** Организаторы – КРО ВОИ и Управление образования Сыктывкара при поддержке РООИ "Перспектива" (Москва).